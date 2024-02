Vít Starý z kapely Mandrage skončil na invalidním vozíku. Vrátím se, vzkázal

„I´ll Be Back,“ napsal Vít Starý na svůj facebookový profil, kde u svého příspěvku okamžitě získal tisíce lajků a podpůrných komentářů.

Muzikant prochází v posledních letech velmi náročným životním obdobím. Roky bojoval se závislostí na drogách a vážnými zdravotními problémy, na čas skončil v léčebně. Před časem se v bulváru objevily informace, že kvůli neléčené cukrovce přišel silný diabetik o část nohy. Dlouhodobě chodil o berlích, v roce 2022 s nimi zpěváka před jeho domem zachytili fotografové webu Expres.cz.

O tom, že má Starý problémy s drogami se začalo psát v roce 2019 po zveřejnění snímků z Českého mejdanu s Impulsem, na nichž je výrazně pohublý a nevypadá dobře.

Mandrage se rozpadli v roce 2020. Na hudební scéně působili od roku 2001, kdy se sešli první členové zpěvák Vít Starý a bubeník Matyáš Vorda.

Plzeňská pětice bodovala v hitparádách a v roce 2012 se jejich píseň Šrouby a matice stala nejhranější skladbou v popových rádiích. Na hudebních cenách Žebřík v roce 2014 Mandrage zvítězili v kategorii skupina roku a obsadili písní Siluety druhé místo v kategorii skladba roku.

I kvůli dlouholetému poutu nechtěla kapela svého frontmana nahrazovat někým jiným. „Na jednu stranu mi přijde škoda všechno zahodit a spláchnout všechny ty roky snažení. Na druhou stranu… vyhodit Víťu, vzít si někoho jiného a vyměnit kus za kus, to nám všem přijde neuctivé. Vůči Víťovi i kapele,“ vysvětloval po rozpadu kapely kytarista a autor několika největších hitů skupiny, Pepa Bolan (47).

Muzikant zavzpomínal během rozhovoru i na úplné začátky kapely. „Bubeník Mates Vorda je o patnáct let mladší než já. V našich počátcích proto bylo vtipné, když jsem sliboval rodičům kluků, že je v pořádku dovezu domů. Moc se mi líbilo, že Víťa Starý skládal už tehdy dobré písničky. Bylo mu patnáct let a byly to texty, které bych já sám v patnácti nikdy nedokázal poskládat dohromady,“ dodal Bolan.

Poslední koncert Mandrage se odehrál v pražském Fóru Karlín v únoru 2020. Víta Starého při něm nahradilo několik zpěváků, například Adam Mišík či Mirai Navrátil.