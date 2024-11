Nebýt psychedelik, možná bych tu už nebyla, říká violoncellistka Kovalová

Na violoncello začala Terezie Kovalová hrát, aby udělala radost matce, která byla i její učitelkou na základní umělecké škole. Denně cvičila dvě hodiny a neměla kamarády.

Schuermannova nemoc Způsobuje ji rychlý růst v pubertě. Projevuje se srůsty chrupavek u obratlů a vyhrbením hrudní páteře.

„Je to něco, co hodně vyžaduje a i když vám to hodně dá, tak vám to i hodně vezme. Je to jistý typ stigmatu, protože když jste dítě a hrajete na cello, tak jste divný už jen proto, že nosíte skříň na zádech. Měla jsem ještě diagnózu Scheuermannova syndromu a musela jsem nosit korzet, což bylo ponižující,“ popsala Kovalová období, kdy trpěla chronickými bolestmi a sama sebe nenáviděla, ačkoli měla hudební úspěchy a už ve 13 letech hrála s Janáčkovou filharmonií.

Neúměrný tlak na výkon ale vedl k tomu, že utekla na pár dní z domova. Začala potom navštěvovat psychologa a nastoupila na konzervatoř, aby změnila učitele.

Spolupráce s různými umělci přinesla úspěch, obdiv a uznání, ale stále měla problémy v navazování přátelství a vztahů. „Skončila jsem ve vztazích, které byly extrémní, psychicky velmi tvrdé, až mě to dovedlo k tomu, že se chci vdát a chci, aby to bylo jinak,“ vysvětlila. V roce 2019 se provdala za sportovního manažera Milana Vodičku.

Pandemie potom výrazně ovlivnila její práci. Zkomplikovalo to i natočení její první desky. „Nebyla jsem schopná ji dotáhnout, až to došlo do úrovně, že jsem se na rok úplně zastavila. Byla jsem v totálním bloku. To už covid šel do finále, ale já jsem byla fyzicky na dně a mé manželství se začalo měnit. Chodila jsem z práce s brekem. V té době jsem ještě nevěděla, že se jedná o vyhoření,“ popisuje.

Manželství se rozpadlo, práce nebyla a vrátily se bolesti zad. Vyhledala proto fyzioterapeuta i psychologa. Vedle klasické terapie se rozhodla vyzkoušet i psychedelickou terapii.

Začala tzv. microdosingem (mikrodávkování), což je použití 10 - 20x menších dávek, než jsou plné psychoaktivní dávky. Psychedelické prožitky pak nejsou prakticky žádné a umožňuje to normální fungování.

Psychedelika Látky způsobující stavy změněného vědomí. Experimentálně se používají pro léčbu psychických nemocí. Nejznámější je LSD, ayahuasca nebo lysohlávky, které obsahují psilocybin.

Užívala psilocybin jako alternativu k antidepresivům. „Popisuji to jako instantní antidepresivum bez vedlejších účinků. Najednou jsem brala něco, co mi objektivně zlepšovalo každý den. Brala jsem to s pauzami tři čtvrtě roku,“ popisuje.

V zahraničí pak podstoupila asistovanou psychedelickou terapii. Při ní terapeut pacienta nejprve připraví na zážitek změněného vědomí, který by měl odhalit příčiny psychických problémů. V závěru sezení zážitek společně vyhodnotí. „Ruku v ruce s tím šlo zjišťování, že jsem neurodivergentní člověk, mám ADHD a jsem zřejmě na autistickém spektru,“ vysvětluje Kovalová.

Absolvovala dvanáct sezení s psychedelickou látkou a říká, že jí to rozhodně zachránilo život. „Nedovedu si představit, co by se dělo, kdybych k nim nedošla. Možná bych tady už dnes nebyla,“ říká Terezie Kovalová.