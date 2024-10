Jezdím opatrně, protože strýc skončil na vozíku, říká herec Vincent Navrátil

Během posledních měsíců změnil vizáž. Viditelně nabral svalovou hmotu. Nikoliv proto, aby se ubránil dotěrným fanynkám nebo problematickým pasažérům v autě, ale aby mu to prý dobře myslelo. „Lidi to podceňují, ale cvičení má vliv hlavně na to, aby člověku fungovala hlava,“ vysvětluje.

Nový pořad, ve kterém se střídá za volantem s Václavem Matějovským, se mu líbí, i když řízení obecně není jeho hobby. „Mám takové pravidlo, že nikdy nedělám nic, na co bych se sám nechtěl v televizi koukat, a tohle mě bavilo, když jsem viděl předchozí řady. Od té doby, co se řídím tímto pravidlem, mě moje práce těší,“ vysvětluje, proč na nabídku kývl.

Považuje se za velmi opatrného řidiče, přesto má za sebou pár karambolů. „Byly to naštěstí spíš komické havárie než vážné. Dokázal jsem třeba nabourat kamion stojící na parkovišti a podobné věci. Takže si myslím, že jsem kvalifikovaný na to, abych u řízení dokázal ještě moderovat,“ vysvětluje. „Ale já jsem vážně opatrný řidič, na padesátce jezdím čtyřicet devět. Vyrůstal jsem totiž se strýcem, který kvůli autonehodě zůstal na vozíku, takže byl pro mě takovým varováním, abych jezdil bezpečně.“

Během natáčení pořadu se ovšem za jízdy musí soustředit na několik věcí najednou. „V uchu mám sluchátko, do kterého na mě permanentně mluví z režie, co mám dělat. Takže jedním uchem musím poslouchat soutěžícího a zároveň s ním komunikovat a druhým naslouchat pokynům režiséra. A teď si vezměte, jak je těžké a nepříjemné, když jenom telefonujete a někdo na vás začne mluvit. Tak tohle já zažívám dvanáct hodin v kuse a do toho musím řídit a ještě ovládat osvětlení uvnitř auta a být vtipný. Ačkoliv to bude znít banálně, je to mozkově náročná aktivita,“ říká Navrátil.

Pasažéři ho dost často poznávají, protože na konkurenční televizi hraje v seriálu. „Jakmile vykřiknou, jé vy jste z Jedné rodiny, musíme natáčení stopnout a začít znovu. Je to úsměvné,“ prozradil.

Má rád, když mu do vozu nastoupí lidi, kteří se dokážou uvolnit. Sám se jim k tomu snaží dopomoct tak vehementně, že už ho kvůli tomu z Primy napomínali. „Prý bych jim neměl tak napovídat. Ale já na nich vidím, jak jsou ve stresu, a tak jim hlava vypovídá službu. Když je ale rozptýlím, řeknu, že o nic nejde, jsou pak hrozně šťastní, berou to jako hru a mají z toho zážitek. A když správně odpovídají, tak i peníze,“ říká Navrátil.

Za natáčecí den položí spoustu otázek, na které by měl znát odpovědi, aby mohl soutěžící korigovat, ale že by se při tom sám vzdělával, je prý nemyslitelné. „Něco málo mi v hlavně samozřejmě utkví, ale když za den dáte sto otázek, zároveň řídíte a posloucháte tři lidi najednou, tak vám toho v hlavně moc nezbude. Přiznávám, že jedu na autopilota,“ upřesňuje.

Vincent Navrátil v pořadu Taxi (2024)

Jestli mu do vozu nasedne muž, žena nebo skupina studentů, na tom mu nezáleží. „Hlavně aby byli střízliví a pak už je to úplně jedno. Zažil jsem ale situaci, kdy se mi do auta snažila dostat paní, která byla pod vlivem nějakých látek. A podle mě už hodně dlouho. Musel jsem ji odmítnout, protože vypadala vyloženě nebezpečně,“ zdůvodňuje své rozhodnutí. Dosud mu ale nikdo auto neznečistil. „Ani žalem ani radostí, naštěstí. Možná se to přihodí mně samotnému, protože se nestíhám během natáčení ani vyčůrat,“ usmívá se.

Občas se musí ovšem bránit přílišným sympatiím. „Vezl jsem několik děvčat a nakonec jsem musel říct: Na otázku, jestli mám přítelkyni, je správná odpověď ano. Bylo to v rámci humoru a nadsázky, takže to bylo docela vtipné,“ mluví shovívavě o dívkách, které ho bez skrupulí balily.

Taxikáře by ovšem nikdy dělat nemohl. „Nemám moc rád řízení auta, a když už, tak odtud potud. Pokud mám jet na výlet krásnou přírodou, tak ano, ale představa, že neustále váznu v koloně, je pro mě příšerná,“ říká.

Vincent Navrátil v pořadu Taxi (2024)

Nikdy ani netoužil po tom mít pořádnou „káru“. Dokonce nechtěl auto vlastnit vůbec. To, kterým momentálně jezdí v soukromí, má na operativní leasing. „Nic proti tomu nemám, ale mně rychlé vozy opravdu nic neříkají. Já si s auty nikdy ani nehrál, spíš s draky. Takže bych chtěl mít raději draka než auto, princeznu už mám,“ potvrzuje znovu, že je zadaný.

Nejnovějším uměleckým počinem Vincenta Navrátila je kniha Literatura s prstem v nose, kterou napsal se svým kolegou Ondřejem Kubinou na základě jejich divadelního představení S maturitou s prstem v nose. Jde o vtipné parodie na klasická literární díla a už tento měsíc bude v prodeji. Prý je vhodná mimo jiné pro maturanty, kteří chtějí rychle zvládnout základy literatury.