Děti chci, ale nechávám to osudu, říká syn Žilkové Navrátil

Toužil po soběstačnosti a uznání, které si sám vydobyde, nechtěl těžit ze slavného jména své matky Veroniky Žilkové, a tak začal podnikat. Založil si s kamarády společnost Kokoloko. Natočili minisérie Mužketýři a První dobrá, které jsou k vidění na platformě Voyo a už druhým rokem jezdí s divadelním představením Maturita s prstem v nose. Z něj teď vzejde stejnojmenná kniha.

„Děláme si zábavným a zároveň edukativním způsobem trochu legraci ze světové literatury. Já neměl čtení rád, ale teď jsem se do něj zamiloval, tak bych chtěl běžnému konzumentovi ulehčit cestu k tomu, aby si našel něco hezkého ke čtení. Naše knížka shrnuje formou rychlých zábavných povídek klasická literární díla a může posloužit i studentům před maturitou. Pokud nechtějí zdlouhavě číst některé romány, přelouskají náš vtipný příběh, který jim jasně řekne, o čem ta knížka vlastně je,“ vysvětluje Vincent Navrátil.

Veronika Žilková s dcerou Kordulou a syny Vincentem a Cyrilem (Karlovy Vary 2. července 2024)

Společnost Kokoloko je tříčlenná, ale sám Vincent uznává, že dělat knihu ve třech by bylo šílené, takže na ní pracuje jenom s Ondřejem Kubinou. „Píšeme spolu asi od třinácti let, takže máme jasně dané, kdo si může kde dupnout, víme co má ten druhý za přednosti a podobně. Jsme jako kanoisté. Jeden pádluje na jedné straně lodi, druhý na té druhé a třetí ovládá kormidlo,“ popisuje.

Vincentovi se blýská na lepší časy i herecky. V seriálu Jedna rodina na Nově mu scenáristé coby Medardovi připravili nevšední situace, když se nedobrovolně ocitne v milostném trojúhelníku. Alice (Kristýna Ryška) coby vyznavačka polyamorie chce totiž vedle Medarda dál sdílet lože i s Hugem (Marek Němec).

„Žádný stereotyp, naopak obrovské změny přinese nová řada,“ hřímá Navrátil. A pochvaluje si i diváky. „Na ten seriál kouká tak skvělá skupina lidí… Ono se říká, že ryba smrdí od hlavy a my už během natáčení měli kolem sebe tolik pozitivní atmosféry, že se to skrz tu obrazovku nějak propsat muselo. Ale na té druhé straně musí být logicky člověk, který je naladěný nejen na stejný televizní kanál ale i frekvenční kanál srdce.“

I když hraje hajzlíka, nebojuje s tím, že by jeho postavu diváci zaměňovali s ním samotným. „Oni jsou chytří, dokážou rozlišit, co kde končí a začíná,“ usmívá se herec.

Vincent Navrátil s fenkou samojeda jménem Koko

Vincent se nedávno veřejně přiznal k občasnému užívání marihuany, jež ho měla dostat do špatného psychického stavu. K tomu se pral s problémy se zažíváním a dalšími neduhy včetně pásového oparu, jehož vinou u něj údajně propukly deprese. Ale vše je zřejmě minulostí, byť nepopírá, že dál zůstává hypochondrem.

„Teď jsem v dobré kondici a v pozitivním nastavení. Když člověk překlene určitou dobu, pak to špatné, co ho potkalo, vnímá jako požehnání, které mu umožňuje posunout se v životě dál,“ vysvětluje. „Já se považuji za naprosto zdravého a tím se zdravým stávám.“

Před Vincentem je natáčení historického filmu a pohádky, ve které si zahraje zbojníka. Se svým soukromým životem je taky spokojený. „Bea mě dělá šťastným a já dělám šťastnou ji. Život s ní je easy. Bydlíme spolu a je to nádhera. Děti určitě chci, ale nechám to osudu. Naučil jsem se, že na nic se nemá tlačit, lepší je počkat, až se to samo vyvrbí.“

Dovolenou si naplánoval v Beskydech. „Máme tam rodinnou chatu, jezdím tam od dětství. A teď tam pojedeme s kluky z firmy. Bez holek. Jenom si sednout na kopec a odpočívat,“ prozradil.

S Ondřejem Kubinou ale mají rádi i dobrodružné dovolené. „Byli jsme stanovat v Albánii, v Irsku... Pravidlo je, že nesmíme utratit ani korunu za ubytování a jako Oliver Twist si na všechno vyžebrat. Je to strašně očistné v tom, že jak člověk nemá vůbec nic, tak jediné, co ho zajímá je, jestli bude mít večer co jíst a kde spát. V tu chvíli na všechny jiné problémy zapomenete. Ale zároveň rád jezdím i do pětihvězdičkového hotelu s all inclusive, kde nedělám vůbec nic a nechávám se obskakovat,“ prozradil.