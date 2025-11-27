Cibulkovou střídá Cibulková. Vilma teď potřebuje hlavně klid, míní Klára

Naskočila jste do role Olgy Beranové v seriálu, který už má své fanoušky a zaběhnutý děj. Jak náročná pro vás byla příprava a jak jste se s touto výzvou vyrovnala?
Není jednoduché vstoupit do příběhu, který má již rozjeté emoce, vztahy a tempo. S první sérií jsem se seznamovala postupně – jelikož nemám televizi, viděla jsem jen pár dílů přes internet a nyní zpětně studuji scénáře k dílům, které se předtáčejí. Je to náročné, protože na to nemám dostatek času, ale snažím se ohlídat alespoň svou dějovou linku. Velmi mi v tom pomáhají kolegové a zejména režisér Biser Arichtev, který mi zásadně pomohl s úvodem do postavy.
S Vilmou Cibulkovou jsem neměla možnost o roli mluvit; myslím, že teď potřebuje hlavně klid a prostor pro sebe. Z celého srdce jí přeji, aby se uzdravila a bylo jí lépe. Moje příprava tedy byla minimální, vše vzniká takříkajíc za pochodu. Nabídka pro mě přišla ve velmi turbulentním období a poskytla mi po odvolání z postu ředitelky divadla Viola možnost obrátit pracovní focus jiným směrem a zaměstnat si hlavu. Zatím mám za sebou pár natáčecích dnů, takže do role teprve vstupuji a snažím se do ní vžít. Je to rychlé, ale věřím, že to půjde.
Vaše postava je novým středobodem rodiny. Jak byste ji charakterizovala a je vám něčím blízká?
Postava Olgy Beranové je mi velmi sympatická. Je to matka velké rodiny se třemi dospělými dětmi. Ačkoliv mé děti nejsou tak staré, mému synovi je osmnáct, takže určitou podobnou zkušenost mám. Olga je typ matky, která zastřešuje a harmonizuje celou rodinu. Snaží se, aby všichni spolu dobře vycházeli, byli šťastní a zdraví. Je to klasická maminka velké rodiny, která v sobě má určitou moudrost, klid a nadhled a snaží se všechno ladit dohromady.
Každá role má něco, co herce osloví. Co vás nejvíce zaujalo na charakteru Olgy? Je na ní něco, co vás specificky baví hrát?
Na postavě Olgy mě zatím nejvíce zaujalo, že některá její rozhodnutí, zejména jedno zásadní, nemusí být na první pohled zcela pochopitelná. Ona však všechno dělá s jediným cílem: udržet rodinu pohromadě, zachovat v ní harmonii, vzájemnou lásku a respekt. V tom se projevuje její moudrost a nadhled. Myslím si, že má i svůj specifický, shovívavý humor, a to jak vůči svému muži, tak vůči dětem. Tento humor ale vždy pramení z hluboké lásky k nim.
Zmínila jste, že Olga je archetypem matky. Myslíte si, že právě v tom je její síla a že se s ní mohou české divačky snadno ztotožnit?
Myslím, že právě tento rys může být společný mnoha českým ženám. Olga totiž představuje základní archetyp matky velké rodiny, která vše spojuje, chrání a harmonizuje.
Mluvila jste o podpoře, kterou dostáváte. Jak vás přijal herecký kolektiv a jak se vám spolupracuje se seriálovým manželem Miroslavem Etzlerem a režisérem Biserem Arichtevem?
Jak jsem říkala, mám za sebou teprve první natáčecí dny, a to převážně se svým seriálovým manželem Miroslavem Etzlerem. Už teď mohu říct, že nám to spolu půjde. Cítím, že na sebe herecky slyšíme, a jsem mu velmi vděčná za vstřícnost a pomoc, kterou mi při natáčení poskytuje. Stejnou podporu cítím i od všech ostatních kolegů, ať už je to Martin Písařík, Láďa Hampl, Kristýna Badinková nebo Hanka Kusnjerová. Celý tým, herecký i štáb, je velmi sympatický a s mnohými se znám z divadla či z jiných natáčení.
Byla jsem opravdu moc hezky přijata a všichni mi pomáhají, což je pro mě obrovské usnadnění. Velmi cenné pro mě bylo, že první dva natáčecí dny jsem strávila s režisérem Biserem Arichtevem. Nejenže mi vysvětlil spoustu souvislostí a vzájemných vztahů, ale především mi pomohl postavu Olgy správně nastavit. Známe se už z Kukaček a jeho režijní přístup mi vyhovuje, takže jsem vděčná, že byl u mého startu. Všem za pomoc moc děkuji.
Klára místo Vilmy
Produkční společnost Dramedy Productions se rozhodla přistoupit ke změně hereckého obsazení v seriálu Polabí, jehož natáčení i vysílání aktuálně probíhá.
K tomuto kroku došlo ze zdravotních důvodů herečky Vilmy Cibulkové, které jí momentálně neumožňují pokračovat v natáčení. Vilma Cibulková se objeví ve všech epizodách první série seriálu Polabí. Od druhé série ji v roli nahradí nová herečka, která bude představena v nejbližších dnech.
„Velmi si vážíme spolupráce s Vilmou Cibulkovou a jejího uměleckého přínosu pro projekt Polabí. Zdraví je však vždy na prvním místě. Dohodli jsme se na ukončení spolupráce, aby se Vilma mohla plně soustředit na své uzdravení. Držíme jí palce a přejeme hodně sil,“ říká Filip Bobiňski, producent seriálu a spolumajitel společnosti Dramedy Productions.