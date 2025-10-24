U Vilmy Cibulkové zasahovala policie a záchranka, herečka zkolabovala

Autor:
  8:07
Do domu Vilmy Cibulkové (62) v pražských Horních Počernicích zavolali ve středu odpoledne její přátelé záchranku i policii. Podle informací Blesku se herečka psychicky zhroutila a blízcí měli o ni strach.
Vilma Cibulková v Show Jana Krause (5. června 2024)

Vilma Cibulková v Show Jana Krause (5. června 2024) | foto: FTV Prima

Vilma Cibulková (Náchod, srpen 2024)
Vilma Cibulková
Vilma Cibulková
Ve svých 55 letech má Vilma Cibulková energii na rozdávání. Dokáže skloubit...
15 fotografií

„Byla nám oznámena obava o kamarádku. Na místě byla nalezena žena ročník 1962. Následně byla převezena do nemocnice,“ řekl Blesku mluvčí pražské policie Richard Hrdina.

„Vilma předtím volala na všechny strany. Byla zmatená, vystrašená a úplně mimo,“ popsal pro Blesk zdroj z hereččina okolí.

Miroslav Etzler a Vilma Cibulková v seriálu Polabí (2025)

„Mohu potvrdit, že na místo vyjížděla posádka záchranářů k ženě okolo šedesáti let. Vyšetřili její základní životní funkce a zavedli kanylu na podání infuzní terapie. Pacientka byla převezena na interní ambulanci,“ uvedl mluvčí pražské záchranky Karel Kirs. Původ zdravotních potíží Cibulkové blíže nespecifikoval.

Vilma Cibulková v Show Jana Krause (5. června 2024)
Vilma Cibulková (Náchod, srpen 2024)
Vilma Cibulková
Vilma Cibulková
15 fotografií

Herečka Vilma Cibulková, kterou mohou diváci momentálně vídat například v seriálu Polabí, si loni v prosinci u soudu v slovenské Trnavě vyslechla trest za řízení v opilosti. Dostala dvouměsíční podmínku, musela zaplatit pokutu tři tisíce eur (tj. v přepočtu přes 75 tisíc korun) a tříletý zákaz řízení motorového vozidla. Herečku policisté přistihli dva dny před Vánocemi, jak řídí pod vlivem alkoholu. Podle informací Markízy nafoukala dvě promile.

Herečka už za sebou jednu autonehodu má. Bourala v roce 2011 po bouřlivém rozchodu s tehdejším manželem, hercem Miroslavem Etzlerem, který jí byl nevěrný s mladší kolegyní, herečkou Radkou Pavlovčinovou. Cibulková tehdy cestou z restaurace, kde byla posedět s přáteli, nabourala do betonového zátarasu.

Herečka Vilma Cibulková dostala trest za řízení pod vlivem alkoholu

Vilma Cibulková bojovala v minulosti se závislostí na alkoholu. V roce 2019 v jednom z rozhovorů uvedla, že toto období života je již za ní a dokáže o něm otevřeně mluvit.

„Ocitla jsem se kdysi v Praze v takzvané druhé pubertě. To znamená, že jsem si do života vnesla na několik let různé výstřelky a vysedávání v divadelních klubech. Cítili jsme se jako protestanti proti tehdejší vládě,“ popsala pro pořad Život ve hvězdách.

Alkohol dostal herečku v minulosti až do léčebny v Bohnicích. Pro vyhledání pomoci se tehdy rozhodla sama a dodnes to považuje za jeden z největších životních darů, které si dala. O tom, že ji dodnes provází pověst alkoholičky, ví.

„Provází mě jakési prokletí člověka, který je k sobě opravdu upřímný a je velmi otevřený i před veřejností. Proto si z toho nic nedělám. Ale občas mě mrzí, že místo toho, aby lidé kolikrát řekli: ‚Jé, to je fajn, že jsi se s tím porvala, já se s tím vším taky poperu a dokážu, že to v tom životě jde‘, tak bohužel... Dívají se na mě trochu jinak, ne jako na rváče,“ řekla Cibulková s tím, že si je vědoma i toho, že boj se závislostí ji bude provázet celý život.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Bára Poláková ukázala o 14 let mladšího partnera, proslavil se v SuperStar

Zpěvačka a herečka Barbora Poláková (42) vydává novou desku nazvanou Sršeň a v jejím životě se objevil také nový muž. O 14 let mladšího muzikanta Štěpána Urbana (28) si diváci mohou pamatovat z...

Banderas provdal dceru. Nejkrásnější chvíle mého života, říká herec

Dcera slavných hereckých rodičů Antonia Banderase a Melanie Griffithové Stella del Carmen Banderasová (29) se provdala za svého dlouholetého partnera Alexe Gruszynského. Svatba byla ve Španělsku, kde...

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Zpěvačka Kim Petras se narodila jako chlapec, po operaci se ráda předvádí nahá

Německá popová zpěvačka Kim Petras (33) překvapila fanoušky, když se na síti X objevila zcela nahá. Transgender umělkyně si na fotografii zakrývá intimní partie pouze rukama, oblečení jí leží na zemi...

Andílci jsou zpět. Sexy prádlo předváděly modelky, herečky i influencerky

Hvězdami přehlídky Victoria’s Secret v New Yorku byly známé modelky jako Bella Hadidová, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio nebo Candice Swanepoelová. Coby sexy andílci se ovšem představily také...

U Vilmy Cibulkové zasahovala policie a záchranka, herečka zkolabovala

Do domu Vilmy Cibulkové (62) v pražských Horních Počernicích zavolali ve středu odpoledne její přátelé záchranku i policii. Podle informací Blesku se herečka psychicky zhroutila a blízcí měli o ni...

24. října 2025  8:07

Raději nechci vědět, co si o mém herectví partner myslí, říká Beáta Kaňoková

Vyšetřovatelka, kterou hraje v celovečerním filmu Stvůry, je už druhou rolí, které se chopila poté, co přivedla na svět syna. Přišla k ní trošku kuriózním způsobem. Beátu Kaňkovou nejprve vyděsila...

24. října 2025

Vanda mi zachránila život. Odstavila mě od chlastu a drog, říká Müller

Zpěvák Richard Müller (64) v Show Jana Krause vysvětlil divákům i své manželce, proč se rozhodl znovu oženit, ačkoli v minulosti mnohokrát tvrdil, že druhou svatbu neplánuje. Se sňatkem je spokojený,...

24. října 2025

O ruku jsem žádal hned druhý den. Býval jsem nezodpovědný, říká Luboš Veselý

Premium

Luboš Veselý pochází z romantické oblasti Krušných hor. Zálibu našel v seskocích padákem i sbírání vojenských uniforem. Po boku jednoho z nejobsazovanějších českých herců stojí žena, kterou miluje už...

23. října 2025

Zásadní rozhodnutí účastníka Naked Attraction. Jak je na tom Jakub s partnerem dnes?

Česká verze nahé seznamky Naked Attraction nabídla první gay epizodu. Diváci v ní viděli, jak se vztah Jakuba (29) s mužem, kterého si vybral v kabinkách, vyvinul měsíc po seznámení. Od té doby došlo...

23. října 2025

Petra Kvitová je podruhé těhotná. Ze syna bude velký bráška, oznámila tenistka

Bývalá profesionální česká tenistka Petra Kvitová (35) je podruhé těhotná. Radostnou novinu oznámila svým fanouškům na Instagramu. Loni v červenci se jí narodil syn Petr.

23. října 2025  14:52

Rozhodně se nechystám odejít, odmítá Brigitte Bardotová zprávy o své smrti

Francouzská herečka Brigitte Bardotová (91) rázně odmítla nepravdivé zprávy, které se ve středu objevily na sociálních sítích. Podle nich někdejší filmová ikona zemřela. Herečka dementovala tyto fake...

23. října 2025  13:08

Všichni bílí muži nad 40 by měli chodit na terapii, míní syn Toma Hankse

Kromě hraní se Colin Hanks, sedmačtyřicetiletý syn oscarového herce Toma Hankse, věnuje také režii. V novém dokumentu o slavném komikovi Johnu Candym se zamýšlí nad tím, jak se vyrovnávat s...

23. října 2025  12:30

Chantal Poullain už ví, jaký dárek dá své vnučce. Bude to umělecké dílo

Spoustu rolí má za sebou a teď ji čeká další celoživotní. Chantal Poullain, která se svojí Nadací Archa Chantal už více než třicet let zútulňuje prostředí dětských nemocničních zařízení, bude...

23. října 2025  10:28

S poruchou příjmu potravy bojuji celý život, přiznala Victoria Beckhamová

Přezdívka „Porky Spice“, neustálé posměšky, problém s vlastním odrazem v zrcadle i krachující podnikání, to vše se podepisovalo na jejím sebevědomí. Victoria Beckhamová (51), módní návrhářka a bývalá...

23. října 2025  9:08

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Manžel ji chtěl zvednout a skončil v nemocnici. Nikol Moravcová je těžká váha

„Co tě nezabije, to tě posílí. Je to prostě období, které musím vydržet,“ říká Nikol Moravcová, která střídavě obskakuje manžela a svoji maminku, kteří nezávisle na sobě prodělali operaci páteře. A k...

23. října 2025

Není pravda, že se v Česku máme špatně. Dezinformací se děsím, říká Marta Jandová

Premium

Přestože Martu Jandovou potkaly velmi těžké chvíle, snad nikdy neztrácí optimismus. Koncertuje v Česku i v Německu a je na ní vidět, že po otci Petru Jandovi zdědila jak podobné muzikantské cítění,...

23. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.