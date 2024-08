Lidi mě pořád z něčeho zkouší, říká Viktorie Mertová alias Belladonna

„Věděla jsem, že je do školky pozvaný sokolník a bude dětem ukazovat sovy, na to jsme jako rodiče byli připraveni. Jenomže on tam přinesl i hady. A jedna z prvních fotek, které mi pak poslali, byla dcera s hadem kolem krku. Nejspíš nebyl nebezpečný, přesto mě to trošku šokovalo. Každopádně hady mám radši než sovy,“ svěřila se Viktorie se svým zážitkem.

Ještě téhož dne pozdě odpoledne se objevila se svým otcem muzikantem a hudebním skladatelem Zdeňkem Mertou na zahradní party Petra Jandy. „Mám už svoji rodinu, takže bydlíme odděleně, ale pořád s rodiči držíme při sobě a když je příležitost vidět se, ráda ji využiju. Táta mě požádal, jestli bych ho nedoprovodila, tak jsem šla,“ vysvětlovala. Mertova manželka, herečka, zpěvačka a scenáristka Zora Jandová byla tou dobou na dovolené v Bulharsku s Viktorčinou mladší sestrou Esther.

Viktorie Mertová a její otec Zdeněk Merta na oslavě narozenin Petra Jandy (23. července 2024)

Petr Janda pro Viktorii ale není nějakým neznámým strejdou. Naopak. „Myslím, že jako dítě jsem byla s rodiči a Jandovými někde na dovolené. Ale to už je hrozně dávno, přesně si to nepamatuji. A pak jsme se potkali v soutěžním pořadu Kurňa, co to je? Já byla v týmu s tátou a Petr Janda si zapomněl s sebou někoho přivést, tak mu přidělili nějakou slečnu z publika. No a ten díl jsme vyhráli my,“ zavzpomínala Viktorie.

Jako by to byla předzvěst jejího budoucího směřování. V současné době totiž točí na Nově soutěžní pořad Na lovu, kde je v roli té chytřejší – lovkyně. „Trému jsem měla ze začátku, teď se cítím skvěle, myslím, že líp už to ani nejde. Je tam dobrá atmosféra a úžasný tým, takže je to pro mě jako chodit domů,“ říká s tím, že jediné, s čím se potýká, je, že si ji náhodní lidé neustále testují.

Viktorie Mertová v pořadu Na lovu

„Kamkoliv přijdu, nejenom do zaměstnání, ale i do hospody nebo na nějaký večírek, všichni mi okamžitě začnou pokládat vědomostní otázky. Neustále mě z něčeho zkoušejí. Ale už jsem si zvykla a jsem s tím smířená. Stejně jim nejčastěji odpovídám, že nevím. Aspoň je vidět, že ty otázky v televizi lovci opravdu nedostávají dopředu. Bohužel, občas si to někteří diváci myslí,“ překvapuje Viktorie.

Sama se cítí nejistě při otázkách z oblasti sportu. „Řekla bych, že mám mezery obecně ve všem. Moje znalosti jsou spíš povrchní, takže není těžké mě nachytat,“ říká sympatická lovkyně a dodává, že na sobě pracuje. „Když na mě na internetu vyskočí sportovní zprávy, tak se je oproti dřívějšku snažím rozkliknout a zjistit, co se skrývá za titulkem. Dívala jsem se na hokej, teď na olympiádu... Mě to i zajímá, ale nemám k tomu tak silný vztah. Jo, kéž bych měla víc času.“

Zora Jandová, Zdeněk Merta a Esther Mertová po muzikálu Bastard

Kupodivu další Viktorčinou slabinou je výtvarné umění a vážná hudba. „Připadám si jako kovářova kobyla, co chodí bosa,“ přiznává dcera pianisty a herečky. „I tady se snažím doplňovat si mezery, ale je to těžší.“ Vystudovaná má teritoriální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy se zaměřením na Spojené státy americké. Zeměpis a dějepis jsou tudíž jejími silnými obory.

Umění ji ale velmi zajímá. Pravidelně jezdí do Brna, kde uvádějí díla jejího otce. Naposledy v Městském divadle obnovili muzikál Bastard. Před třiceti lety v něm hrála Zora Jandová Satana, teď je za Žebračku a její mladší dcera Esther má hlavní ženskou roli. „Je to nádherné představení a sestra je skvělá. Hned jak to na podzim začnou hrát, chci to vidět znovu. Opravdu to stojí za to,“ vypráví nadšeně Viktorie.

Zora Jandová stále hraje a zpívá, především se však věnuje scenáristické tvorbě. Spolupracuje s Českou televizí na dětských pořadech a také s Českým rozhlasem, kde řadu let působila. A neustále se vzdělává. „Posledně nám o tom ani neřekla, tak nevím, jestli něco studuje. Tenkrát to byl obor wellness a lázeňství,“ říká Viktorie, která na rozdíl od své matky už na žádnou školu nechce. „Já už skončila, jeden akademický titul mi stačí.“