Útok nožem stál houslistu Viktora Kunu kariéru. K hraní se nikdy nevrátil

Viktor Kuna studoval hru na housle na prestižní škole v Moskvě. Získal pak stipendium ve Vídni, kde mnoho let koncertoval i učil. Vystupoval i v Americe, v Rakousku a Německu založil několik hudebních festivalů.

V roce 2002 přijel před Vánoci na návštěvu do Prahy a ve dveřích bistra, kam zašel pozdravit své přátele, ho napadl muž s nožem. Útočník pak jen řekl: „Ty jsi někdo jinej“ a utekl.

Kuna utrpěl bodnou ránu nožem do páteřního kanálu a přestal cítit tělo od hrudníku dolů. „Nemohl jsem se hýbat. Kdybyste mi řezali nohy, tak to neucítím a moje otázka byla, za co to mám?“ vzpomíná.

„Měl jsem smlouvy na koncerty, vysvětloval jsem, že hrát nemůžu a vůbec se neví, kdy budu schopen a tím jsem se už v prvních dvou týdnech v hudebním světě vyřídil,“ říká Kuna.

Naštěstí nebyla utlačena mícha výronem krve, takže se rehabilitacemi podařilo rozhýbat nohy a za půl roku začal chodit. „Měl jsem ale spasmy. Tělo chtělo udělat pohyb, ale nervy to ještě nedaly, takže jsem zastavil a upadl,“ vysvětlil problémy, které mu nadále znemožňovaly hrát na housle na profesionální úrovni.

„Pachatel byl člověk mladší než já a byl recidivista. Bylo to jeho už páté ublížení na těle. Nemohu pochopit, že to udělal v momentě, kdy byl v podmínce za jiný delikt a ještě čekal na výkon trestu za další,“ popisuje Kuna.

„Když mě vozili z nemocnice autem kolem zahradní restaurace, tak jsem ho tam viděl s bandou. Já ochrnutý s berlemi a on chodí v pohodě chlastat. To bylo frustrující,“ vzpomíná. Útočníka poslal soud na tři a půl roku do vězení, ale byl propuštěn o rok dříve.

Viktor Kuna se zatím musel smířit se změnou kariéry. Své jazykové schopnosti zúročil nejprve v diplomacii a později jako projektový manažer v nadnárodní energetické společnosti.

„Housle mi chybí, ale co mám dělat. Už mám ztvrdlé ruce, už to tam není. V tomhle životě to po sobě už nemůžu chtít,“ říká bývalý virtuos, který místo plnění koncertních síní začal zdolávat hory, točit o tom dokumenty a založil festival alpinismu Dech hor.