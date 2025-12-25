VIDEA ROKU 2025: Nahá Censori na Grammy i nevěra na koncertu Coldplay

Nahou Censori nepustili na předávání Grammy
Na letošních Grammy se sice slavily úspěchy hudebních hvězd, ale největší pozornost si přece jen připsala Bianca Censori, která dorazila „oblečená neoblečená“ a její přítomnost vyvolala takový rozruch, že ji z červeného koberce musela odvést ochranka.
Kamera na koncertě Coldplay odhalila nevěru
Na jednom z koncertů Coldplay letos vznikla scéna, která měla být jen roztomilým záběrem z Kiss Cam, ale nakonec se proměnila v pořádný trapas. Co začalo jako vášnivé objetí před tisíci lidmi, skončilo virálním videem a PR nepříjemností, která obletěla světová média.
Halle Berry spadly při tanci kalhotky od bikin
Halle Berry si letos užila Švýcarsko po svém. Z hotelového pokoje sdílela video, na kterém tančí na novou píseň od svého partnera Vana Hunta, a znovu připomněla, že hravost a sebevědomí jí rozhodně nechybí.
Pornoherečka, která zvládla tisíc mužů
Pornoherečka Bonnie Blue měla během dvanácti hodin sex s 1057 muži a podle sebe tím ustanovila nový světový rekord. Tvrdí, že její tvorba má „vzdělávací rozměr“, ale pro většinu sledujících to byl spíš další extrémní moment, který letos na sociálních sítích rezonoval víc než kdejaký viral.