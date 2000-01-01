náhledy
Čestným hostem tradičního plesu ve vídeňské Opeře byla letos americká herečka Sharon Stone, usadila se v lóži hornorakouského podnikatele a pekaře Karla Guschlbauera. V minulosti zde zazářily například Pamela Andersonová a Gina Lollobrigida či slavná dědička Paris Hiltonová. Cena vstupenek na ples, který patří k nejznámějším akcím svého druhu na světě, začíná pro běžné návštěvníky na 410 eurech (téměř 10 000 Kč), za místo v lóži však mohou hosté zaplatit i několik desítek tisíc eur.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Sharon Stone jako čestný host tradičního plesu ve vídeňské Opeře. (12. února 2026)
Autor: Reuters
Průběh vídeňského Plesu v Opeře má svá pevná pravidla, akci zahajuje příchod spolkového prezidenta a státní hymna. Následně ovládne parket na 180 párů debutantů a bíle oděných debutantek, kteří předvedou pečlivě nacvičenou taneční choreografii.
Autor: Reuters
Přesný řád má i závěr večera. Ples ukončuje valčík Na krásném modrém Dunaji, následovaný řízným Radeckého pochodem. Definitivní tečkou je pak pomalá skladba Bratříčku můj ze hry Sedlák milionářem.
Autor: Reuters
Cena vstupenek na Ples ve vídeňské Opeře začíná na 410 eurech (téměř 10 000 Kč), za místo v lóži ale návštěvník může zaplatit i několik desítek tisíc eur.
Autor: Reuters
Richard Lugner, Christina Lugnerová, Pamela Andersonová a Kid Rock na Plese v Opeře. (27. února 2003)
Autor: ČTK
Pamela Andersonová na plese ve vídeňské Opeře.
Autor: Koláž expres/profimedia
Brooke Shieldsová s rakouským podnikatelem Lugnerem na Plese v opeře ve Vídni. (4. února 2016)
Autor: AP
Herečku Brooke Shieldsovou pozval miliardář Richard Lugner. V pozadí stojí jeho o 57 let mladší manželka Cathy, která na akci zvolila nevkusně přeplácané zlaté šaty. (4. února 2016).
Autor: Profimedia.cz
Americká herečka Carmen Electra (vpravo) byla hostem rakouského stavebního magnáta Richarda Lugnera a jeho ženy Christine na padesátém Plese v opeře ve Vídni.
Autor: Reuters
Americká herečka Carmen Electra na tiskové konferenci po příletu do Vídně. Byla hostem rakouského stavebního magnáta Richarda Lugnera na Plese v Opeře.
Autor: Reuters
V roce 2006 doprovodila Richarda Lugnera na vídeňský ples americká sexbomba Carmen Electra.
Autor: Koláž expres/profimedia
Americká herečka Carmen Electra (uprostřed) po příletu do Vídně. Přiletěla na pozvání rakouského stavebního magnáta Richarda Lugnera a jeho ženy Christine, aby se zúčastnila tradičního Plesu v Opeře.
Autor: Reuters
Paris si v roce 2007 užívala nejen plesu, ale také přítomnosti boháče Richarda Lugnera.
Autor: Profimedia.cz
Christina Lugnerová, Claudia Cardinalová a Richard Lugner na Plese v Opeře. (7. února 2002)
Autor: ČTK
Christiaan Barnard, Faye Dunaway, Christina Lugnerová a Richard Lugner na Plese v Opeře. (11. února 1999)
Autor: ČTK
Christina Lugnerová, Richard Lugner a Andie MacDowellová na Plese v Opeře. (19. února 2004)
Autor: ČTK
Larry Hagman, Ruby Rubacuoriová a Richard Lugner na plese ve vídeňské Státní opeře (2011).
Autor: AP
Ruby Rubacuoriová a rakouský stavební magnát Richard Lugner na plese ve vídeňské Opeře (2011).
Autor: AP
Christina Lugnerová, Farrah Fawcettová a Richard Lugner na Plese v Opeře. (22. února 2001)
Autor: ČTK
Tehdejší rakouský prezident Thomas Klestil a Joan Collinsová na Plese v Opeře. (19. února 1993)
Autor: Profimedia.cz
Richard Palmer, Raquel Welchová, Richard Lugner a Christine Lugnerová na Plese v Opeře. (19. února 1998)
Autor: Profimedia.cz
Australská modelka Elle Macphersonová a rakouský podnikatel Richard Lugner na tradičním Plese v Opeře. (28. února 2019)
Autor: AP
Americká herečka Melanie Griffithová a rakouský podnikatel Richard Lugner na vídeňském Plese v Opeře. (8. února 2018)
Autor: Profimedia.cz
Mira Sorvino, Richard Lugner a Gina Lollobrigida na vídeňském Plese v Opeře. (7. února 2013)
Autor: Reuters
Zpěvačka Geri Halliwellová ze Spice Girls a Richard Lugner na Plese v Opeře. (3. února 2005)
Autor: ČTK
Richard Lugner pozval na vídeňský Ples v Opeře i herečku Goldie Hawnovou. (1. února 2017).
Autor: AP
Hosty podnikatele Lugnera byli v roce 2012 dánská herečka Brigitte Nielsenová a britský herec Roger Moore.
Autor: Reuters
Bývalá manželka Stalloneho byla doprovodem rakouského podnikatele na vrcholné události vídeňské plesové sezóny.
Autor: Reuters
Saská princezna Xenia a designér Harald Glööckler přijíždí na vídeňský Ples v opeře. (7. února 2013)
Autor: Reuters