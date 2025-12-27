VIDEA ROKU 2025: Fascinace vztahy, erotikou, televizními nevěstami a rozvody

Renato Salerno
Rok 2025 byl důkazem toho, že český televizní konzument rád nahlíží do talíře těm, kteří aktuálně řeší své životní peripetie v podobě rozchodů, rozvodů, ale i námluv. Právě ty poslední se ukázaly jako skvěle uměle vytvořená potrava pro diváka i online média.
Fotogalerie1

Jan Solfronk a Sabina Pšádová ve finále show Bachelor Česko (2024) | foto: TV Nova

Otevřenost a upřímnost českých slavných ohledně jejich osobního života dnes mnohdy funguje už jen tehdy, když potřebují propagovat nějaký svůj projekt. Možná i proto vznikl fenomén reality show, kde můžeme v Love Islandu nebo Bachelorovi se zaujetím sledovat vývoj vztahů a následně poslouchat citové výlevy zúčastněných. Abychom ale nekřivdili skutečným osobnostem kulturního světa, i na „oldschool“ letos došlo.

Bachelor Našel český Honza svoji vytouženou nevěstu?

Která je ta pravá? S tím si lámal hlavu první český Bachelor Jan Solfronk – a spolu s ním i diváci nákladné vztahové reality show. Podnikatel si nakonec po dlouhém váhání vybral místo živelné Mary andělsky působící blondýnku Sabinu. Pár však nakonec oznámil definitivní rozchod, pokud tedy spolu vůbec tito dva byli a nefungovali jen smluvně „na oko“ pro diváky doufající v happy end. Podezřele šťastné konce se totiž v reálném životě stávají jen velmi vzácně.

Jana Bernášková Mít děti zamlada je super věc

Herečka a spisovatelka Jana Bernášková nemusí pro upřímnost sahat hluboko do kapsy. Na křtu svého románu s názvem Tři hodiny lásky promluvila o rozvodu po patnácti letech, o tom, jak se učí žít sama se sebou, jaké benefity vidí v rodičovství v mladém věku, i o tom, co je podle ní důležité si po rozchodu uvědomit.

Andrea Kalivodová Dehonestace po rozvodu nepřijde, zdůrazňovala operní diva

Ještě na konci loňského roku prostřednictvím písně oznámila, že s manželem už netvoří pár. V rozhovoru z letošního ledna pro iDNES.cz prozradila, jak životní změnu prožívá a co cítí k otci svých dětí. Ne vždy to jde, ale když je vztah naplněný láskou a je včas a s grácií ukončen, lze se na mnohém domluvit a celou situaci zvládnout s minimálním „zemětřesením“.

Muchlování ve filmu Dříve to nikdo neřešil

„Musíš být nahatá!“ Herečka Klára Issová prozradila, jak je to s láskou a intimitou při natáčení. Dnes už fungují takzvaní koordinátoři intimity, ale jaké zkušenosti má stále půvabná herečka, která se musela v rámci role nejednou svléknout a uvěřitelně zahrát milostné scény?

Veletrh Fascinující svět erotiky a sexu

Veletrh erotiky pravidelně přitahuje pozornost zvědavců, kteří chtějí mít co do činění s láskou – ať už závaznou, nebo nezávaznou. Odtajnění sexuálních fantazií může mnohdy zlepšit vztah, odstranit psychické bloky, nebo si člověk prostě jen jednou za život vyzkouší něco nového. Přes toto video na vás dýchne atmosféra, která rozhodně zamíchá vašimi pocity.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Angelina Jolie poprvé ukázala jizvy po mastektomii

Angelina Jolie na titulce magazínu Time (2025)

Americká herečka Angelina Jolie (50) v roce 2013 podstoupila dvojitou mastektomii neboli chirurgické odstranění ňader, a to poté, co byla rakovina prsu diagnostikována její matce. Nyní se rozhodla...

Často si nás se sestrou pletou. Přehmátl se i švagr Neužil, směje se Erika Stárková

Erika Stárková a její sestra Lenka

Herečka Erika Stárková (41) a její starší sestra Lenka Neužil Stárková působí jako dvojčata. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka herečka přiznala, že si je lidé pletou velmi často a jednou se dokonce spletl...

Když mi našli nádor, byl mi obrovskou oporou, říká o Vladimíru Kořenovi dcera

Vladimír Kořen a jeho dcera Magdaléna Kořenová

Moderátor Vladimír Kořen (51) a jeho nejstarší dcera, modelka Magdaléna Kořenová (24), v rozhovoru pro Magazín DNES prozradili nejen to, jak to mají doma s Ježíškem. Došlo také na šachy, v nichž je...

Princ Archie a princezna Lilibet vyrostli. Harry a Meghan ukázali obě děti

Princ Harry, vévodkyně Meghan a jejich děti princ Archie a princezna Lilibet...

Princ Archie a princezna Lilibet jsou hvězdami rodinné fotografie vévodkyně Meghan a prince Harryho. Na vánočním přání, které Meghan zveřejnila na sociálních sítích, obě děti pózují s rodiči.

Ti dva se navzájem nešetří. Jiří Mádl reaguje na obvinění Tomáše Vorla

Jiří Mádl na premiéře filmu Džob (30. července 2025)

„Myslím si, že člověk má právo vzít si život,“ říká Jiří Mádl, který se tak rozchází s názorem režiséra Jiřího Stracha, jenž herce obsadil do svého nového televizního filmu Lajf. Strach si myslí, že...

Vánoce jsem poznal až v Československu, vzpomíná kubánský návrhář Osmany Laffita

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je Osmany Laffita, módní návrhář.

Jeho šaty nosí české i světové celebrity, má vlastní kosmetickou řadu i talk show. Před čtyřiceti lety přitom začínal v tehdejším Československu v továrně na pneumatiky, ale zažil tu své první...

27. prosince 2025

VIDEA ROKU 2025: Fascinace vztahy, erotikou, televizními nevěstami a rozvody

Jan Solfronk a Sabina Pšádová ve finále show Bachelor Česko (2024)

Rok 2025 byl důkazem toho, že český televizní konzument rád nahlíží do talíře těm, kteří aktuálně řeší své životní peripetie v podobě rozchodů, rozvodů, ale i námluv. Právě ty poslední se ukázaly...

27. prosince 2025

Svátky s diagnózou nezmizí, ale změní se, píše Willisova manželka o Vánocích

Emma Hemingová, Bruce Willis a jejich dcery (2019)

Manželka Bruce Willise (70) Emma Hemingová (47) promluvila otevřeně o tom, co cítí o svátcích, které v jejich rodině změnila diagnóza jejího manžela. Chce povzbudit všechny pečující osoby, aby se...

26. prosince 2025  14:22

Lela Vémola udělala vše, aby si děti užily Vánoce. Celebrity jí vyjádřily podporu

Lela Vémola (prosinec 2025)

Lela Vémola (36) ukázala na sociální síti, že o Vánoce její děti nepřišly, i když jim den před Štědrým dnem policie zatkla tatínka. Zápasník Karlos Vémola (40) skončil ve vazbě s obviněním z...

26. prosince 2025  9:26

Užila jsem si díky modelingu. Necítím, že bych o něco přicházela, říká Doleželová

Jana Doleželová (Ceny Thálie, Praha, 1. listopadu 2025)

Miss České republiky 2004 Jana Doleželová (44) se věnuje práci v showbyznysu, farmacii i komunální politice a zároveň je maminkou. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, jaké vánoční tradice mají s...

26. prosince 2025

Pikantnosti v zákulisí. Jaké drby se Dan Krejčík dozvídá od Elišky Balzerové?

Eliška Balzerová, Daniel Krejčík a Jitka Schneiderová (premiéra představení...

Daniel Krejčík (31) v rozhovoru pro iDNES.cz popsal, co se dozvídá v zákulisí divadla Studio DVA, kde ho nyní mohou vídat diváci po boku Elišky Balzerové a Jitky Schneiderové. Svěřil se také s tím,...

26. prosince 2025

Frajer s výbušnou povahou. Jak Heřmánkův temperament formoval jeho role i konflikty

Premium
A jeho povahové rysy? Karel Heřmánek jako frajer uměl být zábavný chlapík....

Většina národa ho zbožňuje v pohádce S čerty nejsou žerty, on sám však řadil výš jiné filmy, ve kterých hrál. Jak rychle dokázal vybuchnout hněvem a zase hned uhasnout, tak se uměl i uhrančivě smát,...

25. prosince 2025

Kim Kardashianová ukázala vánoční výzdobu, v domě má přes dvacet stromků

Kim Kardashianová (prosinec 2025)

Kim Kardashianová znovu přitáhla pozornost veřejnosti. Tentokrát však ne některým z módních výstřelků, ale okázalou vánoční výzdobou. Pětačtyřicetiletá hvězda reality show Kardashianovi se na...

25. prosince 2025

Herec Malínek zhubl 120 kilo. Impulsem byl rozchod i úmrtí babičky, přiznává

Lukáš Malínek zhubl 120 kilo. Herec začínal na váze přibližně 226 kilogramů.

Lukáš Malínek (41) v rozhovoru pro iDNES.cz prozradil, že zhubl 120 kilogramů a chystá se na operaci, při níž mu bude odstraněna přebytečná kůže. Herec z Divadla Radka Brzobohatého v Praze popsal,...

25. prosince 2025  10:30

VIDEA ROKU 2025: Nahá Censori na Grammy i nevěra na koncertu Coldplay

VIDEA ROKU 2025: Nahá Censori na Grammy, nevěra na koncertu Coldplay i tančící...

Rok 2025 přinesl pořádnou dávku bizarních, virálních i odvážných momentů. Od Rigoberty Bandini, která na festivalu na Tenerife odhalila ňadra jako poctu ženám, přes Biancu Censori vyvedenou ochrankou...

25. prosince 2025

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Petr je na moje hysterické výlevy zvyklý, říká Bočanová o svém staronovém příteli

Mahulena Bočanová a Petr Hanák (18. prosince 2025)

Byli spolu dva roky, pak šli od sebe a teď se opět vídají. Mahulena Bočanová dorazila na předvánoční setkání herců seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 se svým staronovým přítelem Petrem Hanákem.

25. prosince 2025

Zrzavá princezna, nevkusná světýlka a pivo. Lovci líčí, na co si potrpí na Vánoce

Premium
Televizní lovci ve velkém vánočním rozhovoru zavzpomínají na Vánoce v dětství a...

Oblíbenou vědomostní soutěž Na lovu a tváře i intelekt lovců zná snad každý. My jsme je pro vás vyzpovídali, ve velkém vánočním rozhovoru zavzpomínají na Vánoce v dětství a odhalí i to, co se skrývá...

24. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.