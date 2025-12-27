VIDEA ROKU 2025: Fascinace vztahy, erotikou, televizními nevěstami a rozvody

Otevřenost a upřímnost českých slavných ohledně jejich osobního života dnes mnohdy funguje už jen tehdy, když potřebují propagovat nějaký svůj projekt. Možná i proto vznikl fenomén reality show, kde můžeme v Love Islandu nebo Bachelorovi se zaujetím sledovat vývoj vztahů a následně poslouchat citové výlevy zúčastněných. Abychom ale nekřivdili skutečným osobnostem kulturního světa, i na „oldschool“ letos došlo.
Bachelor Našel český Honza svoji vytouženou nevěstu?
Která je ta pravá? S tím si lámal hlavu první český Bachelor Jan Solfronk – a spolu s ním i diváci nákladné vztahové reality show. Podnikatel si nakonec po dlouhém váhání vybral místo živelné Mary andělsky působící blondýnku Sabinu. Pár však nakonec oznámil definitivní rozchod, pokud tedy spolu vůbec tito dva byli a nefungovali jen smluvně „na oko“ pro diváky doufající v happy end. Podezřele šťastné konce se totiž v reálném životě stávají jen velmi vzácně.
Jana Bernášková Mít děti zamlada je super věc
Herečka a spisovatelka Jana Bernášková nemusí pro upřímnost sahat hluboko do kapsy. Na křtu svého románu s názvem Tři hodiny lásky promluvila o rozvodu po patnácti letech, o tom, jak se učí žít sama se sebou, jaké benefity vidí v rodičovství v mladém věku, i o tom, co je podle ní důležité si po rozchodu uvědomit.
Andrea Kalivodová Dehonestace po rozvodu nepřijde, zdůrazňovala operní diva
Ještě na konci loňského roku prostřednictvím písně oznámila, že s manželem už netvoří pár. V rozhovoru z letošního ledna pro iDNES.cz prozradila, jak životní změnu prožívá a co cítí k otci svých dětí. Ne vždy to jde, ale když je vztah naplněný láskou a je včas a s grácií ukončen, lze se na mnohém domluvit a celou situaci zvládnout s minimálním „zemětřesením“.
Muchlování ve filmu Dříve to nikdo neřešil
„Musíš být nahatá!“ Herečka Klára Issová prozradila, jak je to s láskou a intimitou při natáčení. Dnes už fungují takzvaní koordinátoři intimity, ale jaké zkušenosti má stále půvabná herečka, která se musela v rámci role nejednou svléknout a uvěřitelně zahrát milostné scény?
Veletrh Fascinující svět erotiky a sexu
Veletrh erotiky pravidelně přitahuje pozornost zvědavců, kteří chtějí mít co do činění s láskou – ať už závaznou, nebo nezávaznou. Odtajnění sexuálních fantazií může mnohdy zlepšit vztah, odstranit psychické bloky, nebo si člověk prostě jen jednou za život vyzkouší něco nového. Přes toto video na vás dýchne atmosféra, která rozhodně zamíchá vašimi pocity.