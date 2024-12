Victoria Beckhamová se rozhodla rázně ukončit spekulace o svých údajných plastických operacích. V pořadu Today odmítla zvěsti, že by si kdy nechala upravit nos, a řekla, že za její vzhled může konturování obličeje. „Nikdy jsem nepodstoupila žádnou plastickou operaci nosu. Ale mám dobrý fígl. Jedná se o chytré tvarování pomocí make-upu,“ zdůraznila.

Není to poprvé, co manželka Davida Beckhama veřejně sdílí své tipy na líčení. Během letošního roku natočila například video pro svůj Instagram, ve kterém pomocí konturování názorně předváděla, jak zvýraznit rysy obličeje. Prozradila v něm také, že pomocí dvou linek tmavšího make-upu po stranách nosu a použití rozjasňovacího krému na horní stranu nosu a jeho špičku vytváří iluzi užšího tvaru.

Zvěsti o plastických úpravách nosu zpěvačky kolují na internetu už roky. V roce 2022 se Beckhamová na toto téma vyjádřila i během rozhovoru s vizážistkou Charlotte Tilburyovou. „Vždycky jsem měla takový nos,“ prohlásila tehdy. Zdůraznila, že jde o trik v líčení, který může snadno napodobit úplně každý.

Victoria oslavila letos v dubnu své 50. narozeniny. Při té příležitosti uspořádala velkou oslavu, jejímž vrcholem bylo vystoupení všech pěti členek Spice Girls před zraky hvězdných hostů, jako byli například Tom Cruise, Gordon Ramsay či Eva Longoria.

Emma Buntonová, Melanie Brownová, Geri Halliwellová, Melanie Chisholmová i Victoria Beckhamová se tehdy po dlouhé době objevily všechny společně, což fanoušci ocenili s nadšením.

Fotbalová legenda David Beckham zveřejnil na Instagramu video z akce. Příznivci skupiny označili tento okamžik za úžasný nostalgický návrat do zlaté éry Spice Girls. „Královny jsou zpátky!“ zněl jeden z komentářů pod příspěvkem.

Spice Girls se proslavily hitem Wannabe z roku 1996. Vydaly řadu hitů včetně Spice Up Your Life, 2 Become 1, Who Do You Think You Are? nebo Viva Forever. V roce 2000 přerušila skupina kariéru.