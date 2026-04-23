Nedávno herečka zaujala na sociálních sítích – když na Instagram přidala aktuální fotografie, na nichž mohli fanoušci vidět, jak vypadá dnes ve svých 76 letech. Na snímcích je vidět mimo jiné při péči o své poníky, kozy či koně, tedy domácí zvířata, o která se na své farmě ráda stará.
Celým jménem Victoria Ree Principale se narodila v japonském městě Fukuoka jako starší ze dvou dcer. Otec byl seržantem u letectva, rodina se z toho důvodu často stěhovala. Victoria tak postupně trávila dětství v Londýně, na Floridě, v Portoriku, Massachusetts i Georgii a spolu se sestrou navštěvovala celkem sedmnáct různých škol.
Už v pěti letech krátce účinkovala v televizní v reklamě, na střední škole začala s modelingem a později v Miami nastoupila na vysokou školu Miami–Dade Community College. Během prvního roku studia se však připletla k autonehodě, při které ji srazil opilý řidič. Následne skončila na několik měsíců v nemocnici.
Po svém zotavení se mladá Victoria rozhodla se školou skončit a místo toho se zaměřit na herectví. V roce 1971 se přestěhovala do Los Angeles, kde začala dostávat první role. Jejím debutem se stala postava Marie Eleny ve filmu Život a doba soudce Roye Beana z roku 1972, kde si zahrála rovnou po boku Paula Newmana.
Sedmdesátá léta se pro ni ve výsledku stala dobou největšího hereckého úspěchu. V roce 1973 měla premiéru komedie The Naked Ape, částečně financovaná Hughem Hefnerem jakožto zakladatelem a redaktorem magazínu Playboy – pro ten se pak v září nechala Principalová fotit v rámci propagace tohoto filmu. O rok později získala další roli jako Rosa Amici v katastrofickém snímku Zemětřesení, který se dočkal čtyř nominací na ceny Akademie. Dále hrála v dobrodružném filmu Občanská policie či romantické komedii Vezmu si tě... za chvíli.
V polovině sedmdesátých let nicméně herectví zanechala, aby se místo toho mohla v Hollywoodu věnovat práci manažerky a hledačky talentů pro filmovou produkci. O dva roky později si odskočila zpátky na akademickou půdu, tentokrát ke studiu práv. Před kamery se nakonec vrátila až v roce 1977, a to v televizním filmu The Night They Took Miss Beautiful.
Jakmile se jí ocitl v rukou scénář k seriálu Dallas, přesvědčila producenty, aby do role Texasanky Pamely obsadili právě ji. Ihned po svém debutu v roce 1978 se seriál stal hitem a Victoria Principalová byla rázem jednou z největších hvězd své doby.
Když měl seriál na kontě již osm řad, Victoria natáčení z vlastní vůle opustila – nesmířila se totiž s upadající kvalitou scénáře. „V sedmém roce, když se mi měla obnovovat smlouva, jsem velice otevřeně dala najevo svoje připomínky a zklamání,“ uvedla v rozhovoru pro magazín People z roku 2018. „Mívali jsme skvělé scénáře s úžasnými zápletkami, jenže v této době, kdy došlo na obnovování smluv, někteří scénáristé zjevně nedostali dostatečně dobré podmínky a proto odešli.“
Ve stejném roce totéž potvrdila i reportérům z časopisu Entertainment Weekly. „Prvních pět let natáčení Dallasu bylo naprosto skvělých. Potom ale klíčoví scénáristé vypadli a sedmým rokem už to dost upadalo, což se stalo jedním z důvodů, proč jsem se rozhodla odejít. Řekla jsem producentům, že zůstanu už jen nanejvýš dva roky. Chtěli po mně delší dobu, ale odmítla jsem. Byla jsem k nim naprosto upřímná,“ říká herečka.
„Role Pam mi dala hodně. Byla dobrák od kosti a zároveň měla odvahu postavit se za to, čemu věří. Hrát zrovna ji pro mě bylo velkou výsadou,“ svěřila se Principalová. V roce 1983 jí tato role dokonce vynesla nominaci na Zlatý glóbus za nejlepší seriálovou herečku. Seriál Dallas nakonec skončil čtrnáctou řadou v roce 1991.
Koncem osmdesátých let si Victoria Principalová zahrála v několika televizních filmech (např. Nahá lež, Slepá svědkyně, Cena za vášeň), z nichž některé sama produkovala prostřednictvím své společnosti Victoria Principal Productions.
V devadesátých letech pak účinkovala v několika seriálech, jako byly Kutil Tim, Nemocnice Chicago Hope nebo Griffinovi. V posledním jmenovaném seriálu si spolu s hercem Patrickem Duffym, tedy kolegou z Dallasu, střihli parodii na své tamější seriálové postavy. Do romantického žánru se vrátila roku 2000 v počinu Titáni, kde se objevila mimo jiné Yasmine Bleethová známá z Pobřežní hlídky. V roce 2001 pak s herectvím skončila – jedinou výjimkou se stal už jen vzpomínkový televizní speciál Dallas Reunion: The Return to Southfork z roku 2004.
Pestrým byl i hereččin partnerský život. Victoria Principalová chodila například se zpěvákem Andym Gibbem – jeho dva bratři působili ve skupině Bee Gees, která se z kapely šedesátých let později proměnila v jednu z ikon disco éry. Seznámili se v lednu 1981 v pořadu The John Davidson Show; jejich vztah však skončil v březnu 1982 kvůli Gibbovým narůstajícím problémům s drogovou závislostí. Zpěvák zemřel v roce 1988.
V roce 1981 Principalová s Gibbem natočili píseň All I Have to Do Is Dream, která se stala jeho posledním singlem, jenž se umístil v hitparádách. Ještě předtím herečka randila s Anthonym Perkinsem, s nímž se seznámila během natáčení již zmíněného filmu Život a doba soudce Roye Beana. Podle dostupných informací šlo z Perkinsovy strany o jeho první heterosexuální zkušenost.
Jejím prvním manželem byl scenárista a producent Christopher Skinner, s nímž se seznámila v roce 1978. Krátce poté se vzali, v roce 1980 se ale rozešli a o rok později dokončili rozvod i v právní rovině. V roce 1983 pak Victoria poznala proslulého plastického chirurga z Beverly Hills, doktora Harryho Glassmana. Vzali se v roce 1985, manželství skončilo rozvodem v roce 2006.
V posledních letech se herečka zabývá především filantropií a záchranou zvířat, přičemž zjevně vede klidnější životní styl stranou od hollywoodského ruchu. Velkou část svého času věnuje své nadaci The Victoria Principal Foundation for Thoughtful Existence, která se soustředí na pomoc životnímu prostředí.
„Moje největší starost patří planetě a všem živým bytostem na ní,“ řekla v rozhovoru pro HuffPost v roce 2012. „Bez zdravé planety nebude záležet na vzdělání, nebude záležet na hladu a nebude záležet na vědě, protože zkrátka nepřežijeme. Pokud nenapravíme škody, které jsme způsobili naší půdě a oceánům, pak skutečně věřím, že si planeta vezme zpátky sama sebe.“