Victoria Beckhamová před několika lety změnila svůj pravidelný trénink a vedle běhání a posilování s vlastní vahou začala vzpírat činky. Kromě toho, že zvedá činky, dělá dělá tricepsové kliky, používá odporovou gumu a další cvičení na posílení.
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Videa ze svého cvičení zveřejňuje občas na sociální síti. Zdůrazňuje také protažení. „Před každým tréninkem a po něm je klíčové se protáhnout. Rekonvalescence je stejně důležitá jako cvičení samotné,“ říká Beckhamová.
Se vzpíráním začala, protože dosavadní cvičení už nepřinášelo výsledky. „Cvičila denně 90 minut, ale spíš si udržovala fyzickou kondici, než aby se nějakým způsobem zlepšovala. Byla připravena na změnu,“ prozradil její fitness konzultant Bobby Rich serveru Women’s Health.
„Vždycky jsem se trochu bála činek, ale ukázalo se, že je miluji. Dokonce jsem si pořídila i ty speciální rukavice! Je dobré to občas změnit a dát tělu výzvu. Teď mám mnohem lepší svalový tonus,“ řekla Beckhamová v rozhovoru pro server Grazia.
Beckhamovi brázdí na velké rodinné jachtě s názvem Seven moře a navštěvují ůzné části Baleárských ostrovů a francouzského pobřeží.
Na dovolenou vzali i Victoriina osmdesátiletého otce Tonyho Adamse a matku Jackie. Z rodiny chybí syn Cruz, který momentálně koncertuje se svou kapelou The Breakers po Severní Americe, a samozřejmě syn Brooklyn, který s rodinou delší dobu nekomunikuje.