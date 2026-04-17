Victoria Beckhamová poprvé promluvila o rozkolu se synem a jeho ženou

Autor:
  12:10
Victoria Beckhamová (51) se poprvé vyjádřila o napjatých vztazích s nejstarším synem Brooklynem (27). Bývalá členka kapely Spice Girls a módní návrhářka zdůraznila, že s manželem Davidem (50) se vždy snažili být především dobrými rodiči.
Brooklyn Beckham a Victoria Beckhamová na Glamour Women of the Year Awards (New York, 9. listopadu 2015) | foto: AP

37 fotografií

Napětí v rodině Beckhamových dále pokračuje. Victoria Beckhamová se v novém rozhovoru pro WSJ. Magazine vyjádřila k přetrvávajícímu konfliktu se synem Brooklynem Beckhamem.

„Naše děti moc milujeme. Jsme na očích veřejnosti už více než 30 let a jediné, o co jsme se kdy snažili, bylo chránit naše děti a milovat je,“ prohlásila Victoria Beckhamová.

Brooklyn Peltz Beckham a Nicola Peltz Beckhamová na oscarové party Eltona Johna v Los Angeles (15. března 2026)

O nejstarším synovi mluvila bez toho, aby ho přímo jmenovala. Vyjádřila se tak poprvé od chvíle, kdy Brooklyn na začátku roku zveřejnil sérii příspěvků na Instagramu, ve kterých své rodiče obvinil z manipulace a snahy poškodit jeho vztah s manželkou Nicolou Peltzovou.

Brooklyn Beckham tvrdil, že se rodiče neustále snažili zničit jeho vztah kvůli publicitě a upřednostňovali propagaci a reklamy. Došlo také na obvinění, že mu Victoria „ukradla“ jeho svatební tanec s Nicolou, nebo že se ho snažili uplatit, aby se vzdal práv na své jméno před svatbou.

„Mlčel jsem roky a snažil se, aby tyto záležitosti byly v soukromí. Bohužel moji rodiče a jejich tým nadále komunikovali s médii, takže nezbývá nic jiného než se vyjádřit sám a říct pravdu alespoň o některých lžích, které se objevily v tisku,“ napsal tehdy Brooklyn na sociální síť. „Nechci se se svou rodinou usmířit. Nejsem nikým ovládán, poprvé v životě se stavím sám za sebe.“

Mia Reganová, Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckhamová, David Beckham, Victoria Beckhamová, Brooklyn Beckham a Nicola Peltzová Beckhamová (Londýn, 3. října 2023)

Na jeho vyjádření krátce reagoval nepřímo i David Beckham. „Vždy jsem mluvil o sociálních sítích a jejich síle. O tom dobrém i špatném,“ uvedl v pořadu Squawk Box na CNBC. „Snažil jsem se to samé dělat i se svými dětmi, vychovávat je. Dělají chyby, ale děti mají právo dělat chyby. Tak se učí,“ prohlásil fotbalista.

O napjatých vztazích mezi Brooklynem a jeho rodiči se spekuluje už několik měsíců. Brooklyn s manželkou si údajně přáli žít v soukromí a konflikt nevyhrocovat. „Chtěli jen v klidu žít svůj život a být manželé, ale poté, co si přečetli dostatek neustálých nepřesností o Nicole, měl jeden z členů rodiny už dost a chtěl loni uvést věci na pravou míru,“ uvedl zdroj pro magazín People. Dodal, že Beckhamovi měli možnost situaci uklidnit, ale podle něj v šíření nepravdivých narativů pokračovali.

Jiný zdroj naopak tvrdí, že Victoria a David se opakovaně snažili Brooklyna a Nicolu kontaktovat a situaci vyřešit. „David své děti miluje. Jsou pro něj vším,“ uvedl. Zdroje z okolí Brooklyna však tuto verzi zpochybňují. Spor tak podle všeho zůstává nevyřešený.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.