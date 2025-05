Nejsem dokonalá máma, říká Beckhamová. Se synem a jeho manželkou mají neshody

Victoria Beckhamová promluvila o tom, jaké je to být pracující matkou, a zdůraznila, že se stále snaží být nejlepší možnou verzí sebe samotné. „Moc ráda bych byla dobrá máma a manželka. Snažím se být nejlepší, jak jen dokážu. Ale nejsem dokonalá máma, to jistě ně,“ odpověděla při návštěvě Dubaje moderátorovi pořadu Reviewed by OSA na YouTube – Osa Machabbimu – na otázku, „Kdo je Victoria Beckhamová?“

Rozhovor se natáčel jen pár dní poté, co se konaly oslavy 50. narozenin jejího manžela Davida Beckhama. Těch se nezúčastnil syn Brooklyn a jeho manželka Nicola Peltzová a znovu tak rozvířili spekulace o rodinné nepohodě a neshodách.

Podle informací deníku The Mail přátelé rodiny tvrdí, že Nicola Brooklyna izoluje od jeho rodiny a opakovaně zbytečně vytváří napětí.

Spekulace o konfliktech v rodině Beckhamových se objevily už během svatby Brooklyna a Nicoly v roce 2022, kdy se nevěsta rozhodla nevzít si šaty navržené Victorií, ale zvolila značku Versace. Přesto se později snažily obě ženy působit jako sehraná harmonická dvojice – navzájem si veřejně lichotily, účastnily se bok po boku společenských akcí a sdílely navzájem své příspěvky na sociálních sítích.

Vztahy se však podle všeho v posledních měsících opět zhoršily. Absence na Davidových narozeninách je podle zahraničních médií jen dalším důkazem toho, že spory v rodině přetrvávají.

Victoria v rozhovoru promluvila také o práci. Svůj životní postoj popsala jako pozitivní a otevřený a to i ve chvílích, když vše nejde tak, jak by mělo. „Opravdu tvrdě pracuji. Ráda bych věřila, že jsem laskavý člověk. Jsem velmi pozitivní. Miluju dobrou energii. Nesnažím se být dokonalá, nikdy jsem nebyla dokonalá. Jen chci být nejlepší, jaká dokážu být. Přijímám své nedokonalosti. Jde o to, jak nejlépe využít to, kým jste. Já se o to snažím zdravým životním stylem, každodenním cvičením, tím, jak se oblékám. Snažím se být nejlepší verzí sebe samotné, abych mohla být nejlepší mámou, nejlepší manželkou, nejlepší profesionálkou.“

Mia Reganová, Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckhamová, David Beckham, Victoria Beckhamová, Brooklyn Beckham a Nicola Peltzová Beckhamová (Londýn, 3. října 2023)

Beckham také přiznala, že má občas o sobě pochybnosti, ale nenechává se jimi ovládnout. „Nechci se takovými myšlenkami příliš zatěžovat. Myslím, že určitá míra pochybností je ale zdravá – jinak by se člověk snadno mohl stát arogantním. Já jsem pokorný člověk,“ dodala.

Bývalá Spice Girl zmínila i svůj chystaný projekt – dokumentární seriál na Netflixu, který bude mapovat její práci ve světě módy. „Natáčení pro mě bylo jako terapie. Uvědomila jsem si o sobě věci, které jsem dřív neviděla,“ svěřila se. „Byla jsem velmi zranitelná, protože jsem věděla, že při natáčení nebudu mít úplnou kontrolu nade vším. Pro někoho, kdo má rád naprosto vše pod kontrolou, to bylo hodně náročné.“

„V dokumentu mě uvidíte takovou, jaká jsem. Prostě jsem to já. A teď už je to v rukou střihačů. Uvidíte mě při práci, ale také s mými dětmi a s Davidem, protože všechny tyto světy se prolínají. Těšte se.“