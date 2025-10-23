S poruchou příjmu potravy bojuji celý život, přiznala Victoria Beckhamová

Přezdívka „Porky Spice“, neustálé posměšky, problém s vlastním odrazem v zrcadle i krachující podnikání, to vše se podepisovalo na jejím sebevědomí. Victoria Beckhamová (51), módní návrhářka a bývalá členka skupiny Spice Girls, skrývala svou poruchu příjmu potravy tak dobře, že o ní nevěděli ani její nejbližší.

V dokumentu Victoria Beckham na Netflixu poprvé otevřeně mluví o tom, jaký dopad na ni mělo zesměšňování kvůli vzhledu. Posměch si zažila už v dospívání, a jeho následky se ukázaly být trvalé. Postupně se jí natolik znelíbilo, co vidí v zrcadle, že začala kontrolovat svou váhu způsobem, který sama popisuje jako neuvěřitelně nezdravý.

Victoria Beckhamová (New York, 5. května 2014)

„Začala jsem o sobě pochybovat, přestala jsem se mít ráda a protože jsem to nechala dojít tak daleko, neuměla jsem už ani posoudit, co vlastně v zrcadle vidím. Jsem tlustá? Hubená? Nevím. Ztratíte veškerý smysl pro realitu,“ přiznává bývalá zpěvačka skupiny Spice Girls, kde vystupovala pod přezdívkou Posh Spice. „Byla jsem k sobě zkrátka velmi kritická. Znelíbilo se mi, co jsem viděla. Někdy jsem byla ‚Porky Posh‘, jindy ‚Skinny Posh‘, zkrátka každou chvíli něco. A to nebylo lehké. S poruchou příjmu potravy bojuji celý život.“

Victoria Beckhamová (2023)
Victoria Beckhamová v Londýně (8. října 2025)
Proč se Victoria Beckhamová nesměje? Prý ji o úsměv obrala móda.
Victoria Beckhamová v reklamě na svůj parfém (březen 2024)
47 fotografií

Se svými problémy se nesvěřila ani svému otci Tonymu a matce Jackie. „Nedovedla jsem ovlivnit, co se o mně píše, jaké moje fotky kdo kde pořídil, a nejspíš jsem tu kontrolu prostě chtěla nějak převzít. Mohla jsem mít kontrolu nad svým oblékáním, mohla jsem mít kontrolu nad svou váhou. A tu jsem si kontrolovala hrozně nezdravě. Když máte poruchu příjmu potravy, naučíte se skvěle lhát. Upřímná jsem nebyla ani k rodičům,“ přiznává. „Nikdy jsem o tom veřejně nemluvila – ale opravdu vás to poznamená. To, když vám neustále někdo naznačuje, že nevyhovujete. Myslím, že mě to provází celý život.“

Victoria, která se jakožto členka Spice Girls proslavila už v polovině 90. let, dále vzpomíná na okamžik, kdy ji herec Chris Evans – přímo v živém vysílání televizního pořadu TFI Friday na Channel 4 – postavil na váhu. Mělo se tím ověřit, zda po narození svého prvního syna Brooklyna v roce 1999 opět zhubla na svou předtěhotenskou váhu.

Mladý Beckham paroduje otce v těsných plavkách za tisíce. Bratr ho vtipně setřel

A přestože před kamerou se usmívala, zpětně popisuje, že jí z toho jakožto tehdy pětadvacetileté čerstvé matce nebylo nijak veselo. „Zvážili si mě v národní televizi,“ říká. „’Postav se na váhu, tak co, už jsi zhubla?’ Smáli jsme se tomu, dělali jsme si legraci, ale já byla opravdu, opravdu mladá. A to bolí.“

První posměšky si vysloužila už jako teenager, kdy vyhrála místo na divadelní škole Laine Theatre v jihoanglickém městě Epsom. Ukázalo se, že aby jí rodiče mohli tuto školu platit, zastavili kvůli tomu svůj dům v hrabství Hertfordshire. Snažila se tedy ze všech sil, ale přesto v tanci ani zpěvu nevynikala. Namísto toho jí spolužáci naznačovali, že se odlišuje svým vzhledem.

Cruz Beckham, Jackie Apostelová, Romeo Beckham, Harper Beckhamová, Victoria Beckhamová a David Beckham v Londýně (8. října 2025)

„Nevypadala jsem jako ostatní dívky. V této době jsem si zažila první velkou kritiku vůči vzhledu a váze,“ vzpomíná Victoria. „Pamatuju si, jak mi principál té divadelní školy říkal, že na konci představení máme na pódium ‚jen tak vlétnout‘. A to ‚vy tam jen tak vlétněte‘ znamenalo, že dotyčná děvčata nejsou tak hezká na pohled oproti jiným, a tak tam mají raději ‚vlétnout zadem‘.“

Jak potvrdila její matka Jackie, Victoria byla v této době jednoduše konfrontována s tím, že má nadváhu a musí proto zůstat v zadních řadách. „Určitě se jí to dotklo,“ říká v dokumentu. „To se přeci lidem do očí neříká, že jsou tlustí.“

Dívčí hudební skupina Spice Girls se rozpadla v roce 2000 po odchodu zpěvačky a textařky Geri Halliwellové. Victoria, tehdy novomanželka světově úspěšného fotbalisty Davida Beckhama a zároveň čerstvě matka s malým dítětem, tak přišla o dosavadní kariéru a musela se rozhodnout, co dál.

Na plastice nosu jsem nikdy nebyla. Ale znám dobrý fígl, radí Beckhamová

„Byl to extrém. V jednu chvíli šířím tohle poselství ‚girl power‘, a najednou jsem ze dne na den jen něčí manželka s bytem v Manchesteru, prakticky bez přátel a daleko od rodiny,“ přibližuje Beckhamová. „Manželství s Davidem bylo úžasné a naše děťátko taky, ale všechno se najednou zpomalilo a já si připadala opuštěná. Nevěděla jsem, co se mnou bude, co si počnu.“

V následujících letech se proto pokoušela o sólovou kariéru, přičemž nápad, že by se skutečně naplno vrhla do světa módy, přišel až v roce 2006. V rámci tehdejšího fotbalového mistrovství světa manželky anglických fotbalistů přebývaly v německém lázeňském městě Baden Baden, a zatímco se jejich muži věnovali sportu, ony vyrážely na nákupy. A právě tehdy Victoria došla k uvědomění, že potřebuje-li v životě nový směr, měl by to být právě módní průmysl. „Sice jsem si vážila toho, co mám, ale potřebovala jsem něco, za čím jít,“ uvedla. „Vzpomínám si na svůj postoj v té době – že jakmile objevím další příležitost, nenechám si ji ujít.“

Proměna z rozpustilé Spice Girl v uznávanou módní návrhářku přitom pro Victorii nebyla nikterak jednoduchá. Vybudovat úspěšný byznys není snadné, přičemž okolnosti mnohdy hrály proti ní. Její značka VB se jednu dobu nacházela v milionových ztrátách, a nebýt jejího manžela – který ji musel nejednou vykoupit – pravděpodobně by skončila definitivním krachem. Pro Victoriiny podnikatelské ambice i reputaci to byla těžká rána.

Spice Girls: Melanie Brownová, Melanie Chisholmová, Geri Hornerová, Emma Buntonová a Victoria Beckhamová

„Ten podnik je pro mě vším, ale nebyla to vždy procházka růžovou zahradou. Málem jsem přišla o všechno, a to byly opravdu temné časy,“ vzpomíná. „Každý den jsem chodila do práce s brekem, připadala jsem si, jak když chodím hasit požár. Desetimilionová červená čísla… A chodila jsem pak domů nejen za manželem, ale zároveň i za svým obchodním partnerem. I on v tom měl svoje investice, a pro mě to bylo peklo. Totální peklo.“

Dnes jedenapadesátiletý David Beckham v pořadu vystupuje také. „Oba jsme to měli neustále před očima. Kdykoliv přišla řeč na byznys, Victoria z toho byla hrozně zlomená, protože je to hrdá žena. Když jsme se seznámili, ona byla tou bohatou – to ona nám pořídila náš první dům v Hertfordshire, kterému se začalo říkat Beckinghamský palác,“ vysvětluje. „Takže to, že teď musela chodit ona za mnou a prosit o peníze na svůj byznys, to bylo těžké pro nás oba. A nakonec už ani já neměl co víc dát.“

„Celá domácnost se hroutila, v podnikání jsem prohrávala. Potřebovala jsem další investory, zoufale jsem se snažila to zachránit, i když mi už bylo trapně. Jako bych se propadala do tekutého písku – byla jsem vážně, vážně zoufalá,“ líčí návrhářka. Situace se nakonec obrátila k lepšímu až v roce 2017, kdy třetinu jejího podniku odkoupil finančník David Belhassen, s jehož 30milionovou investicí už se Victoria dokázala postavit na vlastní nohy.

S poruchou příjmu potravy bojuji celý život, přiznala Victoria Beckhamová

