Zisk přišel po 17 letech. Do módy bych asi znovu nešla, říká Beckhamová

„Vždycky jsem se chtěla věnovat módě a kosmetice. Jasně, byla jsem ve Spice Girls. Ale pustila jsem se do módy. Byla v tom nevinnost a naivita. Kdybych tehdy věděla to, co vím teď, možná bych neměla odvahu to udělat. Ale o tomto odvětví jsem nevěděla vůbec nic. Do módy jsem šla velmi poctivě a pokorně,“ prohlásila Victorie Beckhamová v rozhovoru pro australskou mutaci magazínu Vogue.

Bývalá členka kapely Spice Girls se po letech zadlužení firmy, kdy ji musel dotovat manžel, fotbalista David Beckham, dočkala černých čísel. „Chtěla jsem prostě vytvářet oblečení, které jsem sama nemohla najít... A teď, po 17 letech, můžeme s hrdostí říct, že móda jako taková je výnosná, a pro ready-to-wear a nezávislou značku je to obrovský úspěch,“ dodala.

Mia Reganová, Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckhamová, David Beckham, Victoria Beckhamová, Brooklyn Beckham a Nicola Peltzová Beckhamová (Londýn, 3. října 2023)

Módní značka Victorie Beckhamové se zaměřuje nejen na oblečení, ale také na výrobu kabelek a kosmetiky. „Teď vyrábíme i vůni, která je pro mě vrcholem značky,“ pochlubila se.

„To je jen začátek. Mám spoustu ambicí a tvrdě pracuji, abych dosáhla svých cílů. Nikdy nečekám, až mi něco spadne do klína. Je to vzrušující. Letos jsme dosáhli zisku! To vyžaduje čas, zejména u nezávislé značky. Můj parfém není licencovaný – já jsem majitelka jeho značky. Teď, když jsem položila základy pro módní dům, může začít skutečná práce,“ řekla.