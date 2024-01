V dětství mě šikanovali, prozradila Victoria Beckhamová. Na své děti je přísná

„Když jsem vyrůstala, zažívala jsem ve škole hodně šikany. Vždycky proto říkám Harper, jak je důležité být laskavá a upozornit, když je někdo šikanován, zvlášť když je na hřišti nějaká samotná holčička, protože to byla kdysi její maminka,“ svěřila Beckhamová.

Kvůli nepříjemným zkušenostem se zapojila do Aliance proti šikaně, kde vyzývá děti, aby se snažily být vždy „tím nejlaskavějším dítětem ve třídě“.

Svou dceru k tomu vede od malička a je pyšná na to, že je přátelská, starostlivá a laskavá ke všem. „Velmi snadno se s každým skamarádí. To já nikdy neuměla,“ postěžovala si.

Byla tou osamocenou dívkou na hřišti, kterou šikanovali. „Bolí to. Jděte a mluvte s tou malou holčičkou,“ vyzývá Beckhamová.

Kromě dcery Harper (12) má Beckhamová se slavným fotbalistou Davidem Beckhamem tři syny – Brooklyna (24), Romea (21) a Cruze (18). Všechny vychovávají k tomu, aby byli slušní, bránili slabší, nezneužívali svého postavení a tvrdě pracovali.

„Oba jsme s Victorií byli vychováni v přísné disciplíně a k respektu k ostatním – a děti to tak mají také,“ řekl David Beckham.

Ačkoli mají obrovský majetek, jejich synové museli všichni v teenagerském věku na brigády, aby poznali hodnotu peněz. Pracovali v kavárně.

Před dětmi také manželé Beckhamovi dlouho drželi pod pokličkou, jak slavní jsou. „Netušil jsem, jak velké to je, až do svých třinácti let. Tehdy jsme šli na fotbal a lidé tam křičeli tátovo jméno,“ popsal Brooklyn.

Na druhou stranu dětem vysvětlují, jaké štěstí v životě mají, a vedou je k charitě. „David a já dětem vysvětlujeme, jak privilegované životy vedou. Říkáme jim, že na mnoha místech světa jsou děti hladové, bez domova a nemocné. Všechny chápou, jak důležité je pomáhat druhým,“ říká Beckhamová.