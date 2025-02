Nemohu stále umírat na jevišti, říká Vica Kerekes o zlomených obratlích

„Musela jsem se naučit nevstupovat do věcí jen pudově, ale musela jsem se naučit i techniku. Nemohu stále umírat na jevišti. Už se mi to párkrát stalo. Měla jsem zlomené obratle a vezli mě do nemocnice, protože jsem se bouchla,“ přiznala herečka pro Topky.sk.

Vica Kerekes si během náročného pohybu na jevišti zlomila obratle a museli ji hospitalizovat. V nemocnic se podrobila potřebným vyšetřením a ošetření. Vyvázla bez trvalých následků a zanedlouho se mohla opět vrátit ke své práci.

„Já se umím úplně poddat tomu celému. Ta vášeň ve mně je a někdy jsem měla pocit, že teď mi je jedno, co bude se mnou. Já to potřebuji na sobě pociťovat, úplně se do toho ponořit. Ale musela jsem se naučit, že ta technika je někdy nesmírně důležitá,“ dodala.

O zranění mluvila už v roce 2022 v pořadu Záhady těla, kde se bavili o poraněních krční páteře. „Já to znám. Měla jsem zlomené krční obratle. Nedávno,“ přiznala tenkrát. „Dělala jsem kotrmelce dozadu z rakve ven.“