Ženám v nápravném zařízení Buen Pastor v Bogotě se dostalo nevšedního zpestření. Jako součást převýchovného procesu věznice uspořádala soutěž „Miss Sympatie“. Spíše než o krásu v soutěži jde o hodnoty jako přátelství, solidarita a posilování vztahů mezi vězenkyněmi.
Přesto se soutěžící na přehlídku důkladně připravily. Make-up se nejlépe nanáší na hydratovanou pleť. K tomu ženám posloužily populární „sheet“ masky na obličej.
Na akci podle slov vězeňské správy spolupracovaly „různé sektory občanské společnosti.“
Dostupné byly dvě verze saténových šatů, modrozelené a žlutorůžové. Které vězenkyním slušely víc?
„Soutěž klade důraz na rozvoj přátelství, charisma a pozitivních vůdčích schopností jako součást širší strategie pro reintegraci do společnosti,“ uvedla vězeňská správa.
„Poskytuje vězeňkyním zásadní příležitost rozvíjet sociální dovednosti, posilovat sebevědomí a pěstovat pozitivní mezilidské vztahy,“ vysvětlila vězeňská správa.
Porotě, dozorkyním i ostatním vězenkyním se kromě přehlídky krásných žen dostalo pěveckého vystoupení.
Soutěž doprovázeli moderátor v modrém obleku a moderátorka v působivých šatech s kaskádovou vlečkou.
Do čela poroty zasedl sám generální ředitel kolumbijské vězeňské správy Daniel Gutiérrez Rojas.
Spoluvězenkyně své kamarádky zuřivě povzbuzovaly. Tleskali i fandili všichni až do poslední příslušnice justiční stráže, kterou věznice přizvala jako posilu pro případ neočekávané události.
