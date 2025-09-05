„Buckinghamský palác s hlubokým zármutkem oznamuje úmrtí Její královské Výsosti vévodkyně z Kentu. Zemřela pokojně včera večer v Kensingtonském paláci, obklopena svou rodinou,“ stojí v prohlášení paláce na sociálních sítích.
„Král a královna a všichni členové královské rodiny se připojují k vévodovi z Kentu, jeho dětem a vnoučatům v truchlení nad jejich ztrátou a s láskou vzpomínají na celoživotní oddanost vévodkyně všem organizacím, s nimiž byla spojena, na její vášeň pro hudbu a na její empatii k mladým lidem,“ dodali zástupci paláce.
Britská vévodkyně z Kentu byla manželkou bratrance zesnulé královny Alžběty II., prince Edwarda, který má také titul vévoda z Kentu. Vzali se v roce 1961. Seznámila se s ním o pět let dříve, když sloužil ve vojenských kasárnách v severní Anglii. Worsleyová byla více než po sto letech první ženou bez titulu, která se provdala do královské rodiny.
Manželé měli spolu tři děti – Hrabě ze St. Andrews George, Lady Helen Taylorovou a Lorda Nicholase Windsora. Vévodkyně v roce 1975 potratila kvůli zarděnkám a o dva roky později porodila mrtvého syna Patricka. Tato ztráta ji uvrhla do těžké deprese, o které veřejně hovořila.
„Mělo to na mě nejničivější dopad,“ řekla v roce 1997 deníku The Daily Telegraph. „Netušila jsem, jak zničující může být něco takového pro jakoukoli ženu. Díky tomu jsem nesmírně chápavá k ostatním, kteří trpí narozením mrtvého dítěte.“
Vévodkyně z Kentu byla známá pro své dlouholeté spojení s tenisovým turnajem Wimbledon. Společně s manželem po řadu let předávala ceny finalistům. S Janou Novotnou ji pojil emotivní zážitek. V roce 1993 obletěla a dojala svět scéna, jak jí česká tenistka pláče na rameni po ztraceném finálovém duelu se Steffi Grafovou. Vévodkyně z Kentu jí tehdy předpověděla, že wimbledonský titul jednou dobude. Novotná to dokázala v roce 1998 a převzala z jejích rukou slavnou trofej. Po smrti Novotné v roce 2017 byla vévodkyně podle médií hluboce zarmoucena a prohlásila, že bez Novotné už Wimbledon nebude nikdy stejný.
Vévodkyně v roce 1994 konvertovala k římskokatolické církvi. Šlo o osobní rozhodnutí a souhlasila s tím i tehdejší vládnoucí královna Alžběta II. Ačkoli zákon z roku 1701 říká, že člen britské královské rodiny, který se ožení s katolíkem, vzdává se svého práva na nástupnictví na britský trůn. Zákon však nezahrnuje sňatek s anglikánem, který se následně stane katolíkem. Vévoda z Kentu proto neztratil své místo v linii nástupnictví na britský trůn.
V roce 1996 vévodkyně odstoupila z královských povinností a později se vzdala svého titulu Její královské Výsosti, když v televizi BBC pronesla slavné prohlášení: „Říkejte mi Katharine.“
Dalších 13 let strávila jako učitelka hudby na základní škole Wansbeck v Hullu. „Byly to bezpochyby nejúžasnější roky mého života,“ řekla v roce 2010.
Vévodkyně, která se často označovala za „yorkshirské děvče“, neochvějně trvala na tom, že je stále stejnou Katharine Worsleyovou, jakou byla před sňatkem s členem královské rodiny. „Koho si vezmete, vás nezmění. Zůstala jsem stejnou osobou,“ řekla. „Když jsem učila, dál jsem byla Katharine Worsleyová. Nebyla jsem jiná. Jen jsem se do toho vžila.“
