Buckinghamský palác oznámil smutnou zprávu. Zemřela vévodkyně z Kentu Katharine. Nejstarší člence britské královské rodiny bylo 92 let. Proslula mimo jiné tím, že na Wimbledonu v roce 1993 utěšovala českou tenistku Janu Novotnou.
Britská královská rodina (první zprava vévodkyně z Kentu Katharine) na oslavách...

Britská královská rodina (první zprava vévodkyně z Kentu Katharine) na oslavách Trooping the Colour v Londýně (15. června 2013) | foto: Profimedia.cz

Při ceremoniálu finalistek Wimbledonu se poražená Jana Novotná rozplakala na...
Vévodkyně z Kentu Katharine na Wimbledonu (1993)
Vévoda z Kentu, princ Edward a jeho manželka, vévodkyně z Kentu Katharine v...
Vévodkyně z Kentu Katharine na Wimbledonu (6. července 2012)
„Buckinghamský palác s hlubokým zármutkem oznamuje úmrtí Její královské Výsosti vévodkyně z Kentu. Zemřela pokojně včera večer v Kensingtonském paláci, obklopena svou rodinou,“ stojí v prohlášení paláce na sociálních sítích.

„Král a královna a všichni členové královské rodiny se připojují k vévodovi z Kentu, jeho dětem a vnoučatům v truchlení nad jejich ztrátou a s láskou vzpomínají na celoživotní oddanost vévodkyně všem organizacím, s nimiž byla spojena, na její vášeň pro hudbu a na její empatii k mladým lidem,“ dodali zástupci paláce.

Vévoda z Kentu, princ Edward a jeho manželka, vévodkyně z Kentu Katharine v Londýně na oslavách diamantového jubilea královny Alžběty II. (5. června 2012)

Britská vévodkyně z Kentu byla manželkou bratrance zesnulé královny Alžběty II., prince Edwarda, který má také titul vévoda z Kentu. Vzali se v roce 1961. Seznámila se s ním o pět let dříve, když sloužil ve vojenských kasárnách v severní Anglii. Worsleyová byla více než po sto letech první ženou bez titulu, která se provdala do královské rodiny.

Manželé měli spolu tři děti – Hrabě ze St. Andrews George, Lady Helen Taylorovou a Lorda Nicholase Windsora. Vévodkyně v roce 1975 potratila kvůli zarděnkám a o dva roky později porodila mrtvého syna Patricka. Tato ztráta ji uvrhla do těžké deprese, o které veřejně hovořila.

„Mělo to na mě nejničivější dopad,“ řekla v roce 1997 deníku The Daily Telegraph. „Netušila jsem, jak zničující může být něco takového pro jakoukoli ženu. Díky tomu jsem nesmírně chápavá k ostatním, kteří trpí narozením mrtvého dítěte.“

Při ceremoniálu finalistek Wimbledonu se poražená Jana Novotná rozplakala na rameni vévodkyně z Kentu. (3. července 1993)

Vévodkyně z Kentu byla známá pro své dlouholeté spojení s tenisovým turnajem Wimbledon. Společně s manželem po řadu let předávala ceny finalistům. S Janou Novotnou ji pojil emotivní zážitek. V roce 1993 obletěla a dojala svět scéna, jak jí česká tenistka pláče na rameni po ztraceném finálovém duelu se Steffi Grafovou. Vévodkyně z Kentu jí tehdy předpověděla, že wimbledonský titul jednou dobude. Novotná to dokázala v roce 1998 a převzala z jejích rukou slavnou trofej. Po smrti Novotné v roce 2017 byla vévodkyně podle médií hluboce zarmoucena a prohlásila, že bez Novotné už Wimbledon nebude nikdy stejný.

Vévodkyně v roce 1994 konvertovala k římskokatolické církvi. Šlo o osobní rozhodnutí a souhlasila s tím i tehdejší vládnoucí královna Alžběta II. Ačkoli zákon z roku 1701 říká, že člen britské královské rodiny, který se ožení s katolíkem, vzdává se svého práva na nástupnictví na britský trůn. Zákon však nezahrnuje sňatek s anglikánem, který se následně stane katolíkem. Vévoda z Kentu proto neztratil své místo v linii nástupnictví na britský trůn.

OBRAZEM: Triumfy i slavné slzy Novotné na rameni vévodkyně z Kentu

V roce 1996 vévodkyně odstoupila z královských povinností a později se vzdala svého titulu Její královské Výsosti, když v televizi BBC pronesla slavné prohlášení: „Říkejte mi Katharine.“

Dalších 13 let strávila jako učitelka hudby na základní škole Wansbeck v Hullu. „Byly to bezpochyby nejúžasnější roky mého života,“ řekla v roce 2010.

Vévodkyně, která se často označovala za „yorkshirské děvče“, neochvějně trvala na tom, že je stále stejnou Katharine Worsleyovou, jakou byla před sňatkem s členem královské rodiny. „Koho si vezmete, vás nezmění. Zůstala jsem stejnou osobou,“ řekla. „Když jsem učila, dál jsem byla Katharine Worsleyová. Nebyla jsem jiná. Jen jsem se do toho vžila.“

Smutek v britské královské rodině. Zemřela vévodkyně Katharine

