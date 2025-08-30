Odloučení od dětí kvůli pohřbu královny. Nebyla jsem na tom dobře, lká Meghan

  14:44
Fanoušci vévodkyně ze Sussexu Meghan (44) se na Netflixu dočkali druhé řady pořadu S láskou, Meghan. Manželka prince Harryho mimo jiné prozradila, že nerada peče, miluje McDonald’s a promluvila o rodičovství. Nejtěžším okamžikem pro ni bylo, když byla necelé tři týdny bez svých dětí, prince Archieho a princezny Lilibet.
Princ Harry, vévodkyně Meghan a princezna Kate ve Westminsterském sále u rakve...

Princ Harry, vévodkyně Meghan a princezna Kate ve Westminsterském sále u rakve s ostatky královny Alžběty II. (Londýn, 14. září 2022) | foto: AP

Vévodkyně Meghan a její děti princezna Lilibet a princ Archie (24. března 2025)
Král Karel III. královna choť Camilla, princ Harry a vévodkyně Meghan na pohřbu...
Princ William, princ George, princezna Charlotte, princezna Kate a za nimi...
Král Karel III., královna choť Camilla, princezna Anna, Timothy Laurence, princ...
Meghan se bavila s módním expertem pořadu Queer Eye Tanem Francem, který prohlásil, že když pár dní nevidí své syny, má pocit jako by mu puklo srdce.

„Ach, to znám. Nejdelší doba, kdy jsem nebyla s našimi dětmi, byla skoro tři týdny. Nebyla jsem na tom… dobře,“ reagovala Meghan a narážela tím na září roku 2022, kdy se s princem Harrym zdrželi v Británii.

V tu dobu byli nějakou dobu v Evropě bez svých dětí. Nejdříve navštívili Manchester a Německo kvůli charitativním událostem. Později se jejich pobyt neplánovaně prodloužil na celkem 17 dní.

Vévodkyně Meghan a její děti princezna Lilibet a princ Archie (24. března 2025)

Na odloučení od dětí vzpomínal ve své autobiografii Náhradník z roku 2023 i princ Harry. „Náš krátký výlet se proměnil v odyseu. Dalších nejméně deset dní. A byly to těžké dny. Navíc jsme museli být pryč od dětí mnohem déle, než jsme plánovali — déle, než kdy předtím,“ napsal princ s tím, že s Meghan opustili Británii den po státním pohřbu královny Alžběty II., který byl 19. září 2022. Po návratu domů prý chtěli být pořád u dětí a „nemohli je pustit z očí“.

Vévodkyně ze Sussexu dále přiznala, že mateřství předčilo všechna její očekávání. „Je to lepší, než jsem si kdy dokázala představit,“ řekla Meghan.

Tan France a jeho manžel Rob mají dva syny: Ismaila (4) a Isaaca (2). France prozradil, že na svých dětech silně lpí. „Víš, co je vtipné? Když rodiče říkají: Nemůžu se dočkat, až půjdou na vysokou a odstěhují se, tak já jsem přesný opak. Nikdy nechci, aby moje děti odešly. Nesmí se vdávat ani ženit. Nesmí odejít z mého domu,“ popsal France.

Král Karel III. královna choť Camilla, princ Harry a vévodkyně Meghan na pohřbu královny Alžběty II. (Londýn, 19. září 2022)

„Budou mi tak chybět, až vyrostou. Chceš být rodičem, který řekne: Ano, jdi do toho. Jdi si za svým. Žij svůj život. Ale zároveň… budeš mi strašně moc chybět,“ souhlasila Meghan.

Vévoda s vévodkyní ze Sussexu vychovávají Archieho (6) a Lilibet (4) v Montecitu v Kalifornii. Meghan prozradila magazínu People, že jí život v ústraní poskytl prostor znovuobjevit své vášně jako je vaření, tvoření a pořádání společenských akcí.

„Když vaše děti dosáhnou určitého věku — kdy už si s nimi nehrajete jen na pískovišti, ale máte pocit, že si znovu hrajete na svém vlastním pískovišti — je to nesmírně radostné,“ popsala. „Pro mě jako ženu, mámu a manželku je nádherný pocit znovu najít samu sebe — tu část, která tam vždycky byla, ale na kterou jste dříve nemohli tolik soustředit pozornost, dokud děti trochu nevyrostou.“

Při rozhovoru, v němž promovala druhou řadu svého pořadu, přiznala, že když byla aktivní členkou britské královské rodiny, necítila se autenticky a sama sebou. Vadilo jí ale například i jedno pravidlo související s módou. „Musela jsem pořád nosit punčocháče tělové barvy… To není úplně můj styl. Neviděla jsem je od 80. let. To mi přišlo trochu neautentické, ale to je hloupý příklad,“ řekla vévodkyně Meghan moderátorce Emily Changové.

„Ale je to příklad toho, kdy se můžete oblékat tak, jak chcete, a můžete říkat věci, které jsou pravdivé, a dokážete v daném prostoru zapadnout opravdu přirozeně a autenticky, to znamená cítit se pohodlně ve své kůži. A to samozřejmě v mém životě nebylo vždy tak,“ dodala Meghan. „Ale teď ne, necítím, že bych si musela něco dokazovat.“

