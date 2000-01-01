Vévodkyně Meghan se pochlubila, jak slaví Velikonoce v USA. Zatímco britská královská rodina v neděli absolvovala velikonoční bohoslužbu ve Windsoru, rodina prince Harryho si užívala svátky a nechyběly ani dětské hrátky.
Autor: Instagram / Meghan, Duchess of Sussex
Princ Archie a princezna Lilibet běhali po zahradě a hledali velikonoční vajíčka.
Autor: Instagram / Meghan, Duchess of Sussex
Syn Harryho a Meghan také maloval vajíčka.
Autor: Instagram / Meghan, Duchess of Sussex
Jejich dcera si našla i králíčka.
Autor: Instagram / Meghan, Duchess of Sussex
Princezna Lilibet s výslužkou, kterou našla na zahradě.
Autor: Instagram / Meghan, Duchess of Sussex
Princezna Charlotte, princezna Kate, princ George, princ Louis a princ William ve Windsoru cestou na velikonoční bohoslužbu (5. dubna 2026)
Autor: Reuters
Přestože se Meghan a Harry odstěhovali do USA i kvůli většímu soukromí, vévodkyně ze Sussexu v poslední době stále častěji na sociálních sítích ukazuje své děti.
Autor: Instagram / Meghan, Duchess of Sussex
Loni jí rodinný snímek měl pomoct propagovat nové projekty.
Autor: Instagram / Meghan
Letos na Valentýna zveřejnila fotku Harryho s dcerou.
Autor: Instagram / Meghan, Duchess of Sussex
Meghan ukázala, jak si LIlibet hraje se Serenou Williamsovou.
Autor: Instagram / Meghan
Princezna Lilibet a Serena Williamsová (2. března 2025)
Autor: Instagram / Meghan
Princezna Lilibet na videu z pečení vévodkyně Meghan z března 2025
Autor: Instagram / Meghan
Do pečení se zapojil také syn vévodkyně.
Autor: Instagram / Meghan
Archieho to bavilo.
Autor: Instagram / Meghan
Princezna Lilibet a princ Harry na snímku, který zveřejnila vévodkyně Meghan na MDŽ v březnu 2025.
Autor: Instagram / Meghan
Princ Harry a princezna Lilibet na videu ke Dni otců zveřejněném loni.
Autor: Instagram / Meghan
Princ Harry, princ Archie a princezna Lilibet na videu ke Dni otců
Autor: Instagram / Meghan
Ve videu je spousta rodinných záběrů.
Autor: Instagram / Meghan
Nechybí romantické chvilky prince s dcerou.
Autor: Instagram / Meghan
Princ Harry a princezna Lilibet na videu ke Dni otců (2025)
Autor: Instagram / Meghan
Nebo Archieho jízda na kole.
Autor: Instagram / Meghan
Princezna Lilibet a princ Archie na videu ke Dni otců běží po pláži.
Autor: Instagram / Meghan
Princ Harry, princ Archie a princezna Lilibet na videu ke Dni otců (2025)
Autor: Instagram / Meghan
Záběry maličké Lilibet na videu ke Dni otců
Autor: Instagram / Meghan
Princ Harry a malý Archie na archivních záběrech
Autor: Instagram / Meghan
Čtení s Archiem
Autor: Instagram / Meghan
Princ Harry a princ Archie na videu ke Dni otců (2025)
Autor: Instagram / Meghan
V roce 2022 Harry a Meghan ukázali své děti na zahradě Frogmore Cottage ve Windsoru po oslavách královny Alžběty II.
Autor: Profimedia.cz
Snímek Lilibet Diany Mountbatten-Windsorové z roku 2022, kdy slavila jeden rok. Tenkrát ještě nebyla princeznou. Titul získala automaticky, až když se její dědeček stal králem Karlem III.
Autor: Reuters
Princ Harry, vévodkyně Meghan, jejich syn Archie Harrison a dcera Lilibet Diana na snímku určeném pro vánoční pozdrav (2021)
Autor: Profimedia.cz
Archie Harrison Mountbatten-Windsor na snímku u příležitosti jeho druhých narozenin (6. května 2021)
Autor: Profimedia.cz
Vánoční pozdrav prince Harryho a vévodkyně Meghan se synem Archiem (23. prosince 2020)
Autor: Reuters
Oficiální portrét ze křtin Archieho. Vévodkyně Camilla, princ Charles, Doria Raglandová, lady Jane Fellowesová, lady Sarah McCorquodaleová, princ William, vévodkyně Kate, princ Harry a vévodkyně Meghan ve Windsoru (6. července 2019)
Autor: AP
Syn prince Harryho a vévodkyně Meghan Archie Harrison Mountbatten-Windsor na snímku, který palác zveřejnil na Den otců 16. června 2019 na Instagramu.
Autor: AP
Vévodkyně Meghan a její syn Archie Harrison Mountbatten-Windsor na snímku, který manželka prince Harryho zveřejnila na Instagramu na Den matek 12. května 2019.
Autor: AP
Princ Philip, královna Alžběta II., Doria Raglandová, princ Harry, vévodkyně Meghan a jejich syn Archie Harrison Mountbatten-Windsor ve Windsoru dva dni po narození (8. května 2019)
Autor: AP