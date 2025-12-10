Vévodkyně Meghan napsala odcizenému otci, kterému amputovali nohu

Thomas Markle se z Mexika přestěhoval na Filipíny, kde skončil v nemocnici po amputaci nohy. Meghan, která se v roce 2018 provdala za mladšího syna krále Karla III., se ho po letech odcizení snažila kontaktovat. Podle její mluvčí se jí podařilo poslat hospitalizovanému otci dopis, přestože list Daily Mail podle něj porušil „jasné etické hranice“ tím, že o situaci informoval přímo z nemocnice.
„Vzhledem k tomu, že reportérka Daily Mailu po celou dobu zůstávala u jejího otce, vysílala každou interakci a porušovala jasné etické hranice, bylo pro vévodkyni mimořádně obtížné kontaktovat svého otce soukromě, navzdory jejímu úsilí v posledních několika dnech,“ uvedl mluvčí vévodkyně. „S podporou spolehlivých a důvěryhodných kontaktů je její korespondence nyní bezpečně v jeho rukou.“
Mluvčí společnosti DMG Media, pod kterou spadá i Daily Mail, kritiku odmítá. Uvedla, že reportérka Caroline Grahamová se s Thomasem Marklem přátelí od roku 2018 a když onemocněl, požádal ji, aby s ním cestovala.
„Byla s panem Marklem v nemocnici každý den a poskytovala mu péči a podporu,“ uvedla mluvčí a dodala, že podrobnosti o jeho zdravotním stavu byly sdíleny s mluvčím vévodkyně, jakmile s tím Thomas Markle souhlasil. „Je zcela nepravdivé, že by byla vysílána každá interakce, a tvrzení, že Caroline porušila etické hranice, je prokazatelně nepravdivé a toto obvinění vehementně odmítáme.“
Princ Harry a jeho manželka Meghan od roku 2019 podali řadu žalob proti mediálním domům v rámci toho, co Harry označuje za misi za pravdu a odpovědnost po desetiletích vměšování tisku do jeho života.
Ve svém posledním soudním sporu princ a šest dalších osob, včetně zpěváka Eltona Johna, žalují vydavatele Daily Mailu, společnost Associated Newspapers, kvůli údajnému nezákonnému shromažďování informací sahajícímu až 30 let zpět. Soudní proces má začít začátkem příštího roku.
Bývalá americká herečka Meghan Markle a její otec se odcizili v době před její svatbou s britským princem. Několik dní před obřadem Thomas Markle oznámil, že se veselky nezúčastní kvůli špatnému zdravotnímu stavu. Krátce předtím přiznal, že pózoval pro fotografie paparazzi.
Harry a Meghan žijí v Kalifornii se svými dvěma dětmi, princem Archiem a princeznou Lilibet. Z rolí předních členů britské královské rodiny odstoupili v roce 2020. Jako jeden z důvodů uvedli snahu o větší soukromí pro svou rodinu.
