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Vévodkyně Meghan napsala odcizenému otci, kterému amputovali nohu
Meghan Markle se rozhodla ukončit i poslední pokusy o obnovení vztahu se svým otcem Thomasem Marklem. V dopise, který mu měla poslat v roce 2025, mu podle zdrojů blízkých vévodkyni sdělila, že se nikdy nesetká s jejími dětmi, princem Archiem a princeznou Lilibet. Zároveň mu měla dát najevo, že s ním už nebude v kontaktu.
Dopis dorazil v době, kdy dvaaosmdesátiletý Thomas Markle pobýval v nemocnici na Filipínách po amputaci nohy. Podle BBC mu Meghan napsala v souvislosti s vážnými obviněními, o nichž se dozvěděla od britské policie již v roce 2018.
Vévodkyně se k případu vyjádřila v pátek. Uvedla, že ji zprávy o nových obviněních hluboce zasáhly a myslí na všechny děti, kterým mohlo být ublíženo. Zároveň vysvětlila, proč svému otci neumožnila kontakt s vnoučaty. „Doufám, že nyní bude možné pochopit, že důvodem mého odcizení od otce a rozhodnutí nedovolit mu kontakt s našimi dětmi byla jediná věc: ochránit je,“ uvedla.
Meghan zároveň připomněla dopis, který byl podle jejího prohlášení zaslán londýnské Metropolitní policii a útvaru pro ochranu členů královské rodiny v roce 2018. Policie jí jej následně zpřístupnila a podle jejích slov ji ujistila, že se uvedenými obviněními zabývá. Metropolitní policie nyní prověřuje okolnosti předání dopisu. Potvrdila, že v roce 2019 obdržela dopis obsahující několik tvrzení týkajících se Thomasova Markla, a uvedla, že přezkoumává, jak s ním bylo naloženo.
Nové obvinění vyšlo najevo poté, co Meghanin nevlastní bratr Thomas Markle mladší oznámil, že v bývalém otcově domě ve filipínském městě Cebu objevil velké množství materiálů zachycujících sexuální zneužívání dětí. Nález měl nahlásit na místní policii a kontaktovat také americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI).
Filipínské úřady potvrdily, že se případem zabývají. Ministr vnitra Jonvic Remulla uvedl, že policie zajistila počítač Thomase Markla a plánuje jeho digitální forenzní zkoumání. FBI potvrdila, že o obviněních ví. Zatím však nebylo prokázáno, že by se Thomas Markle dopustil trestné činnosti.
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Otec Meghan čelí vyšetřování kvůli dětské pornografii. Vévodkyně reagovala
Otec vévodkyně všechna obvinění odmítá. V rozhovoru pro britský deník Daily Mail popřel, že by měl materiály zachycující sexuální zneužívání dětí, a odmítl také tvrzení, že by měl sexuální styk s nezletilými dívkami. Přiznal, že během dřívějších návštěv Filipín platil za sex, to však podle něj s aktuálními obviněními nesouvisí.
Vztahy mezi Meghan a jejím otcem jsou napjaté od roku 2018. Thomas Markle se tehdy nezúčastnil svatby své dcery s princem Harrym, která se konala na hradě Windsor. Krátce před obřadem se dostal do kontroverze kvůli fotografiím pořízeným ve spolupráci s paparazzi a svou neúčast na svatbě následně zdůvodnil zdravotními problémy. Meghan tehdy k oltáři doprovodil současný britský král Karel III.
Odcizení mezi otcem a dcerou se v následujících letech opakovaně stalo tématem britských médií. Thomas Markle veřejně hovořil o tom, že by se s dcerou rád usmířil, osobně se zatím se svými vnoučaty podle dostupných zpráv nikdy nesetkal.