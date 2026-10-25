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Meghan odstřihla otce od vnoučat kvůli obviněním ze sexuálního zneužívání dětí

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  11:23
Vévodkyně ze Sussexu Meghan, princ Harry a jejich dcera Lilibet na snímku k 5....

Vévodkyně ze Sussexu Meghan, princ Harry a jejich dcera Lilibet na snímku k 5. narozeninám princezny (4. června 2026) | foto: Instagram / Meghan, Duchess of Sussex

Thomas Markle s dcerou Meghan. Ta s ním před svatbou v roce 2018 přerušila...
Princ Harry, vévodkyně Meghan a jejich děti princ Archie a princezna Lilibet...
Harry a Meghan zveřejnili vánoční pohlednici, vzácně dali nahlédnout do...
Vévodkyně Meghan se svou dcerou a svými psy
64 fotografií
Vévodkyně ze Sussexu Meghan Markle loni definitivně přerušila kontakt se svým otcem Thomasem Marklem. V dopise mu měla sdělit, že se už nikdy v životě nesetká se svými vnoučaty. Reagovala tak na závažná obvinění ze sexuálního zneužívání dětí a držení dětské pornografie, která její otec odmítá. Případ vyšetřují filipínské úřady.

Vévodkyně Meghan napsala odcizenému otci, kterému amputovali nohu

Meghan Markle se rozhodla ukončit i poslední pokusy o obnovení vztahu se svým otcem Thomasem Marklem. V dopise, který mu měla poslat v roce 2025, mu podle zdrojů blízkých vévodkyni sdělila, že se nikdy nesetká s jejími dětmi, princem Archiem a princeznou Lilibet. Zároveň mu měla dát najevo, že s ním už nebude v kontaktu.

Dopis dorazil v době, kdy dvaaosmdesátiletý Thomas Markle pobýval v nemocnici na Filipínách po amputaci nohy. Podle BBC mu Meghan napsala v souvislosti s vážnými obviněními, o nichž se dozvěděla od britské policie již v roce 2018.

Vévodkyně se k případu vyjádřila v pátek. Uvedla, že ji zprávy o nových obviněních hluboce zasáhly a myslí na všechny děti, kterým mohlo být ublíženo. Zároveň vysvětlila, proč svému otci neumožnila kontakt s vnoučaty. „Doufám, že nyní bude možné pochopit, že důvodem mého odcizení od otce a rozhodnutí nedovolit mu kontakt s našimi dětmi byla jediná věc: ochránit je,“ uvedla.

Vévodkyně ze Sussexu Meghan, princ Harry a jejich dcera Lilibet na snímku k 5. narozeninám princezny (4. června 2026)
Thomas Markle s dcerou Meghan. Ta s ním před svatbou v roce 2018 přerušila veškeré kontakty.
Princ Harry, vévodkyně Meghan a jejich děti princ Archie a princezna Lilibet (19. prosince 2025)
Harry a Meghan zveřejnili vánoční pohlednici, vzácně dali nahlédnout do soukromí a ukázali po letech své děti. (prosinec 2024)
64 fotografií

Meghan zároveň připomněla dopis, který byl podle jejího prohlášení zaslán londýnské Metropolitní policii a útvaru pro ochranu členů královské rodiny v roce 2018. Policie jí jej následně zpřístupnila a podle jejích slov ji ujistila, že se uvedenými obviněními zabývá. Metropolitní policie nyní prověřuje okolnosti předání dopisu. Potvrdila, že v roce 2019 obdržela dopis obsahující několik tvrzení týkajících se Thomasova Markla, a uvedla, že přezkoumává, jak s ním bylo naloženo.

Nové obvinění vyšlo najevo poté, co Meghanin nevlastní bratr Thomas Markle mladší oznámil, že v bývalém otcově domě ve filipínském městě Cebu objevil velké množství materiálů zachycujících sexuální zneužívání dětí. Nález měl nahlásit na místní policii a kontaktovat také americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI).

Filipínské úřady potvrdily, že se případem zabývají. Ministr vnitra Jonvic Remulla uvedl, že policie zajistila počítač Thomase Markla a plánuje jeho digitální forenzní zkoumání. FBI potvrdila, že o obviněních ví. Zatím však nebylo prokázáno, že by se Thomas Markle dopustil trestné činnosti.

Otec Meghan čelí vyšetřování kvůli dětské pornografii. Vévodkyně reagovala

Otec vévodkyně všechna obvinění odmítá. V rozhovoru pro britský deník Daily Mail popřel, že by měl materiály zachycující sexuální zneužívání dětí, a odmítl také tvrzení, že by měl sexuální styk s nezletilými dívkami. Přiznal, že během dřívějších návštěv Filipín platil za sex, to však podle něj s aktuálními obviněními nesouvisí.

Vztahy mezi Meghan a jejím otcem jsou napjaté od roku 2018. Thomas Markle se tehdy nezúčastnil svatby své dcery s princem Harrym, která se konala na hradě Windsor. Krátce před obřadem se dostal do kontroverze kvůli fotografiím pořízeným ve spolupráci s paparazzi a svou neúčast na svatbě následně zdůvodnil zdravotními problémy. Meghan tehdy k oltáři doprovodil současný britský král Karel III.

Odcizení mezi otcem a dcerou se v následujících letech opakovaně stalo tématem britských médií. Thomas Markle veřejně hovořil o tom, že by se s dcerou rád usmířil, osobně se zatím se svými vnoučaty podle dostupných zpráv nikdy nesetkal.

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