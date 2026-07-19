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Kde je malá Newt 40 let od Vetřelců? Herečkou se nestala, měla jiný sen

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Sigourney Weaverová a Carrie Hennová ve filmu Vetřelci (1986)

Sigourney Weaverová a Carrie Hennová ve filmu Vetřelci (1986) | foto: Profimedia.cz

Carrie Hennová v roli Newt ve filmu Vetřelci (1986)
Carrie Hennová (2026)
Carrie Hennová ve filmu Vetřelci (1986)
Carrie Hennová (2026)
7 fotografií
Letos uplynulo 40 let od premiéry druhého dílu sci-fi ságy Vetřelec. V pokračování s názvem Vetřelci zazářila vedle důstojnice Ripleyové malá holčička Newt. Jak vypadá a co dělá její představitelka v současnosti?

Malou Rebeccu „Newt“ Jordenovou, kterou důstojnice Ellen Ripleyová najde osamělou na nedávno kolonizované planetě, kterou ovládli vetřelci, si ve filmu považovaném za jeden z nejlepších sci-fi snímků 80. let, po boku Sigourney Weaverové zahrála tehdy desetiletá Carrie Hennová. Její křik se stal legendárním a měla našlápnuto k úspěšné kariéře.

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Hennová ale nikdy netoužila být herečkou. Na casting do Vetřelců šla jen proto, že její školu navštívil castingový ředitel a vyzval ji, aby to zkusila.

Konkurz vyhrála a natáčení si podle vlastních slov užila. Dokonce za svou roli získala cenu Saturn a Young Artist Award. Přesto se potom vrátila do školy a o další role se nepokoušela.

Vystudovala humanitní vědy na Kalifornské státní univerzitě, kde potkala svého manžela Nathana Kutchera, s nímž má dceru. V současné době žije s rodinou v Kalifornii a je učitelkou na základní škole.

Sigourney Weaverová a Carrie Hennová ve filmu Vetřelci (1986)
Carrie Hennová v roli Newt ve filmu Vetřelci (1986)
Carrie Hennová (2026)
Carrie Hennová ve filmu Vetřelci (1986)
7 fotografií

„Zvažovala jsem, jestli pokračovat v herectví, protože jsme žili v Kalifornii, ale nakonec jsem chtěla být normální dítě,“ řekla Hennová.

„Spousta lidí těžko chápe, že herectví nebylo mou vášní. Nebyl to můj sen. Líbilo se mi to? Ano. Byl to úžasný zážitek? Rozhodně. Udělal bych to znovu? Samozřejmě. Ale nebyla to moje vášeň. Učení ano,“ řekla Hennová pro časopis Tulsa World.

Herci z filmu Vetřelci na setkání k 30. výročí filmu v roce 2016.

Na svou roli ale ráda vzpomíná a účastní se setkání s fanoušky. „Občas ke mně přijde nějaký student a řekne: Můj táta s vámi chodil do školy a vždycky se styděl vám říct o autogram. Mohla byste mi podepsat DVD k jeho narozeninám?“ prozradila Hennová.

„Ale především je to taková skvělá, skrytá část mého života, kterou si se mnou můj manžel a děti mohou užít na akcích,“ dodala.

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