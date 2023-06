Kontroverze jsme kvůli Eurovizi nemohly komentovat, říkají členky Vesny

S jakými pocity jste se vrátily z Eurovize?

Patricie: Během toho večera jsme zažily stavy euforie, obrovské nervozity, jak to dopadne a zároveň i smutku, že to celé končí a myslím si, že po návratu je to zatím takové jako sžívání se s tím, že už to opravdu skončilo, že jsme teď tady a začínáme přemýšlet, co dál a co všechno si zvládneme přenést tady na českou scénu.

Ta euforie vás musela určitě hodně nabít. Jak to teď momentálně vypadá? Expanduje Vesna do zahraničí?

Bára: My budeme doufat, že jo. Ozvali se nám z Polska, moc rády tam budeme jezdit. A budeme čekat, co přijde dál. Hledáme zajímavé bookery, takže kdybyste věděl někdo o nějakém super bookerovi, tak chceme i do Skandinávie! (smích)

Patricie: Rády bychom samozřejmě pokračovali v České republice. Připravujeme právě i novou desku společně s Production Lovers, se kterými jsme udělali My Sister’s Crown a příští léto bychom moc rády vystoupily s nějakou velkou show na českých festivalech. No a když se podaří zahraničí, tak zlobit se samozřejmě nebudeme.

S tou písní byla spojena i určitá kontroverze, nebo výtky ohledně toho, co reprezentujete v klipu. Je to karta, na kterou teď můžete vsadit, případně vám i pomůže?

Patricie: Nikdo, kdo zažívá nějaké nedorozumění, si to sám nepřeje. My jsme tvořily s uměleckým záměrem, abychom vyzdvihly nejvíc ukrajinský jazyk. Některé členky z kapely jsou z jiných slovanských států, tak jsme právě v této době zvolily ukrajinštinu, protože to Ukrajina potřebuje prostě nejvíc z těch všech slovanských jazyků. Ale některé kontroverze a nedorozumění, které vznikly pro nás byly velmi těžké, protože jsme to nemohly komentovat. Měly jsme vyloženě zákaz se k tomu jakkoliv vyjadřovat. Tím, že Eurovize je apolitická soutěž, tak když nás lidi konfrontovali s naším názorem, tak, abychom Českou republiku neohrozily a nediskvalifikovaly ji, tak jsme nemohly otevřeně mluvit o celém tom klipu.

Když to odlehčíme, tak na Eurovizi byla spousta účinkujících, kdo vám ženským učaroval?

Tereza: San Marino!

Olesja: No, máme několik oblíbenců, většinou chlapecký...

Markéta: Samozřejmě většinou v rámci chlapeckých kapel téměř všechny. (smích) Ale pak se nám taky moc líbila Blanca Paloma ze Španělska, měla úžasnou písničku a úžasný hlas.

Český zástupce na hudební soutěži Eurovize - dívčí skupina Vesna při představování. (8. května 2023)

To byla taková diplomatická odpověď, ale já bych chtěl aspoň tady od zbylých čtyř to jméno.

Olesja: San Marino, Slovinsko Joker Out, Lotyšsko Sudden Lights. To je všechno? Ještě tam byly nějaké chlapské kapely?

Bára: Voyager z Austrálie.

Olesja: Jo, jo, jo.

Patricia: A kromě těch chlapských kapel, tak ta Blanca Paloma, s tou jsme se spřátelily a ještě Mimicat z Portugalska…

Tereza: A Rakousko!

Bára: A dokonce písničku složil náš kamarád slovenský Ron Janeček, takže ten tam byl taky jako zástupce.

Takže my se nedozvíme, jestli vám učaroval Marco Mengoni z Itálie?

Bára: Ten za nás hlasoval!

Patricie: No, my jsme zrovna Marca viděly poprvé až právě v Liverpoolu, protože jsme jezdily a účastnily se celoevropského nebo světového turné. Byly jsme v Izraeli, Madridu, Amsterdamu, Londýně a tak dál. A on tam nikde nejezdil…

Bára: To je velká pětka. (pětice zemí, které automaticky postupují do finále – Itálie, Španělsko, Německo, Francie a Velká Británie, pozn. red.)

Patricie: Takže my jsme ho viděly poprvé až v Liverpoolu a tam už byly karty rozdány. My už jsme tam měly svoje favority a s těmi jsme prostě bavily už víc, než s Marcem.

Dívčí pop-folklorní skupina Vesna, vítěz národního finále Eurovize 2023.

Co jste dělaly pro to, abyste si vůbec nepřipouštěly stres před hlavním vystoupením?

Tereza: Já jsem si ho trošku připouštěla. (smích)

Patricie: Tomu se nešlo úplně vyhnout, se přiznáme. Nikdo vás na to nepřipraví. Já jsem třeba ještě přemýšlela, že bych pro kapelu sehnala nějakého kouče, který by nás provedl, stejně tak jako provádí třeba olympijské reprezentanty sportovní kouč. Jenomže kdo tady v Čechách vás připraví na to stát před dvěma sty miliony lidí? To si ani nikdo nemá vlastně šanci zažít. Takže jsme se s tím nakonec musely popasovat samy a právě díky té soudržnosti a tomu sesterství, co v kapele máme, jsme si spíš my byly oporou.

Tereza: A skvělé bylo to, že jsme byly v tom semifinále a předtím bylo strašně moc zkoušek, takže jsme už tu samou show v té samé hale zkoušely x-krát po sobě. Takže to bylo tak, že dneska se dívá ještě víc lidí, ale už jsme to vlastně x-krát jely.

Co ještě?

Bára: Tam je důležité dodat, že Angličani to měli opravdu profesionálně všechno nastavené. Všechno bylo pořád stejné, i při zkouškách tam chodili ti stejní lidi, takže jsme si na to tak zvykly, že vlastně to pro nás už bylo pak jenom, že jsme si to tam šly užít.

Olesja: Byl to takový pocit, že zažijeme déjà vu. Když bylo to finále, tak jsem říkala: „To jako už je to finále, nebo to je ta zkouška, co byla ráno?“ Člověk už se ztrácí, co je opravdu teď, že teď mám podat ten největší výkon. Samozřejmě jsme to podávaly na každé zkoušce, ale pak už byl takový pocit, že jsme malinko byly ztracené, co je co.

Patricie: Je pravda, že Kryštof Šámal z České televize na konci řekl: „Vy jste, jak stroje! Vy jedete pokaždé na sto procent a jste jak stroje, prostě!“

Žijete teď svůj sen?

Olesja: Když jsme se vrátily… (smích)

Ze sna jste se vrátily?

Markéta: Já nevím, jestli bych si to v životě ve snu nějak dokázala představit.

Patricie: Myslím, že žijeme sen ve snu. Víc než svůj sen. A taky žijeme Vesnu a musíme se z něho teď jako i probouzet a navracet se zpátky do reality. Vyprat všechny věci a zase nakoupit, postarat se o domácnost a tak. Ale zase to k tomu životu patří. Kdyby člověk byl pořád v tom adrenalinu, tak by pak ztrácel kontakt s realitou. Takže je to vlastně dobře a máme i další plány. Budeme nahrávat desku, plánujeme i na podzim udělat nějaké větší vystoupení, což je ještě tajemství.

Olesja: A taky vyšlo EP.

Patricie: Prostě jedeme dál.