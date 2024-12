Zlomený malíček i naftová „katastrofa“ z coly. Veselé Vánoce přejí chobotnice

Stejně jako se každoročně na obrazovky v době Vánoc vrací pohádka Tři oříšky pro Popelku (1973), objevují se i oba díly rodinné komedie na motivy stejnojmenných knih Oty Hofmana (†61) Chobotnice z II. patra a Veselé Vánoce přejí chobotnice (1986).

Málokdo si však už uvědomuje, že se původně jednalo o čtyřdílný dětský seriál, který se podařilo známé dvojici, která v té době měla za sebou již hit v podobě seriálu Pan Tau (1971), režisérovi Jindřichu Polákovi (†78) a scenáristovi Otovi Hofmanovi „smrsknout“ do dvou celovečerních filmů.

Milan Šimáček, Žaneta Fuchsová, Dagmar Havlová (tenkrát Veškrnová) a Pavel Zedníček v seriálu Chobotnice z II. patra (1986)

Zatímco první díl se odehrává u moře a pak u dědy na venkově, v druhém díle si mohou diváci užít zasněženou Prahu, především okolí Národního divadla a pražské Kampy. Děti řeší hrozící rozvod rodičů, Modrý se Zelenou se pak snaží všemožně uprchnout před „zlounem“ Borisem Rösnerem, který se je snaží ukrást.

Vzpomínáte si, jak byla Dagmar Havlová při koupání v moři zděšena pohledem na mrtvé ryby? Pak vás Pavel Zedníček vyvede z omylu. „Byli jsme u takového malého rybníčku, do kterého kluci ze štábu hodili dvě mrtvé ryby, vylili coca-colu a rukama dělali vlny. Tak vznikla ropná katastrofa,“ smál se herec.

Zlomený malíček

Psal se rok 1986, kdy se podařilo tehdejší Československé televizi „plácnout si“ se západním Německem a natočit v jejich koprodukci dva filmy, jež se měly dostat i za hranice.

Pro herce to byla výzva, které nedokázali odolat. Jak by také ano, slibovalo to téměř evropskou slávu a velmi slušný honorář. Pomyslnou třešničkou na dortu byla ještě skutečnost, že se první díl natáčel v Portugalsku, kam se v té době jen tak někdo nedostal.

Modrý a Zelená v seriálu Chobotnice z II. patra (1986)

„Byli jsme asi týden v Cascais, což je kousek od nejzápadnějšího kousku Evropy,“ začal své vyprávění představitel tatínka Holana Pavel Zedníček (75) a svůj popis dovršil i perličkou z natáčení.

„První natáčecí den jsme měli vjet na pláž. A protože na pláži se auta bořila, tak tam byly takový drátěný, železný rošty. A zasypali to pískem. A Dáša vyběhla, vyskočila a hup ho. Nohou vlítla do těch oček a zlomila si ten malíček,“ smál se neštěstí své filmové manželky Dagmar Havlové (71).

Ta ale kromě zlomeniny musela čelit ještě jiným nepříjemnostem – brala antibiotika, protože ji skolila angína. Jakmile ale padla klapka, divák neměl šanci cokoli poznat.

Dublérka na kole

Další nástraha čekala i na Jiřinu Jiráskovou (†81), která ve filmech ztvárnila postavu Krásové. Její role si totiž vyžadovala jízdu na kole, což herečka neuměla. Role se jí však natolik líbila, že se ve čtyřiapadesáti letech překonala a šlápla do pedálů.

Žaneta Fuchsová a Milan Šimáček v seriálu Chobotnice z II. patra (1986)

Jak se ale říká, starého psa novým kouskům naučit nelze a Jiřinu tak čekal jeden karambol za druhým. Nakonec tedy dala na radu režiséra Poláka a nechala si v těchto pasážích dopomoci dublérkou. Na place však muselo být tou dobou skutečně veselo.

Nejde opomenout ale ani výkony dvou hlavních dětských hrdinů – Žanety Tomáškové (52), tenkrát Fuchsové, a Milana Šimáčka (51), kteří měli v té době dobře rozběhlé kariéry, a nikdo nepochyboval, že by se stali herci i v dospělosti.

Ovšem oběma bylo při přijímacích zkouškách na konzervatoř sděleno, že nemají dostatek talentu, a oba tak svět plný kamer opustili. Žaneta se objevila i později v epizodních rolích v některých seriálech. I když kariéru ukončili před lety, stále jsou populární – mimo jiné právě i díky „chobotničkám“.

Nebyli vidět ani na jednom záběru, a přitom mají na úspěchu obou dílů o chobotničkách obrovský podíl. Řeč je o Františku Filipovském, který namluvil Modrého, a Jiřině Bohdalové, jež propůjčila hlas Zelené.