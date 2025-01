Nevěru nebo pití už bych u muže přešla. Můžete dopadnout hůř, míní Žilková

Váš tatínek profesor Václav Žilka byl velmi silná, dominantní osobnost. To on u vás doma velel?

Chtěl, ale moje maminka to nikdy nepochopila. Nedopřála mu být tím dominantním a jejich hádky byly šílené. Takže když si dnes obě moje dcery občas stěžují na své partnery nebo i Agáta na svého syna, připomínám jim, že největší macho rodiny je náš pes Happy.

Když k nám začnou chodit řemeslníci a on má pocit, že už je v domě mužů moc, jde a vymezí svůj prostor. Počurá jim boty nebo nářadí. Kdybych ho měla už v deseti letech, ušetřila bych si své tři rozvody, protože bych pochopila, že s muži nikdo nehne. Táta byl velmi úspěšný hudebník, velmi obletovaný svým fanklubem, tisíci maminek svých žáků. Měl charisma Leoše Mareše.