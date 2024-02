Politika je prolezlá zlatokopkami, mocní muži pro ně mají slabost, říká Žilková

„Hraji vedoucí parlamentní jídelny. Té jídelny, kde mají poslanci výrazně nízké ceny na své obědy. Pro mě je to první role, která má něco společného s kuchyní. Ale já jsem spíš takový dozor. Kontroluju, aby vše probíhalo v pořádku a aby nikdo nedělal ostudu Poslanecké sněmovně. Současně moje postava pašuje některým poslancům alkohol v hrníčkách od kávy, což si myslím, že je inspirováno skutečným zážitkem,“ popisuje Veronika Žilková.

Roli přijala proto, že seriál odkrývá nekalé praktiky v politice. „Ten seriál je srovnatelný se seriály světové produkce, které si vybraly jako téma kritiku politických nešvarů, protekcí a střetu zájmů. Já jako spravedlivý člověk toto téma ráda podpořím,“ říká.

Během let, které strávila po boku někdejšího ministra obrany Martina Stropnického se setkala s mnohými charaktery, které seriál Sedm schodů k moci popisuje.

Seriál Sedm schodů k moci je inspirovaný tuzemskými politickými aférami posledních let

„Není žádné tajemství, že jsem byla mnoho let manželkou člena vlády. To prostředí přitahuje lidi, kteří pro to musí mít předpoklady, tvrdost a neempatii. Politika vyžaduje tvrdé lokty a schopnost hrátek. Prostě politika se musí domlouvat. Je to prostředí, které jsem velmi ráda opustila, a vím, že už se do něj nikdy nevrátím,“ tvrdí Žilková.

Příběh Anny Malé, která kariérně stoupala přes postele mocných mužů, je herečce blízký. „Já ten příběh znám, tyto dívky se neustále v tomto prostředí pohybují. Je mnoho ambiciózních slečen, které použijí tento postup vzhůru. Myslím si, že příběhů mladých dívek, které se rozhodnou svůj kariérní postup hnát přes postel, je po celém světě mnoho. V některých zemích, když praskne taková kauza, se to řeší jako morální poklesek. Naše společnost to ale poměrně toleruje. Takže ještě pořád na ten Západ asi nepatříme,“ myslí si.

Kvituje také herecký výkon hlavní představitelky Evy Podzimkové. „Evička je výborná herečka a hraje přesně to, co mocným mužům imponuje a na co je ty vdavek chtivé a kariéry chtivé dívky dostanou. A to je jakási křehkost a hraná falešná bezradnost, oči srny. Tyhle laně mají muži, kteří prošli chutí k moci a bývají velmi dobře finančně zajištěni, velmi rádi. Ty laně se pak ale promění a oni koukají. Ale co svět světem stojí, mocní muži mají pro tento typ zlatokopek přitažlivost. Je to jakési afrodiziakum,“ říká herečka.

Scénář seriálu, inspirovaného skutečnými politickými kauzami, považuje za víc než reálný. „To tedy opravdu není pohádka. Ta krutost, vypočítavost, korupce a klientelismus jsou podávány tak, aby to lidé vůbec pochopili. Po zhlédnutí tohoto seriálu se mnoha divákům a voličům otevřou oči. A je úplně jedno, za kterou politickou stranu ten politik je. Ta moc je něco omamného. Je těžké tomu nepodlehnout, podlehnou téměř všichni,“ dodává Veronika Žilková.