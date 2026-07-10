Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Neurazil mě, byl to dobrý vtip. Humor mám ráda, říká Žilková o Prachařovi

Renato Salerno
  10:10
Veronika Žilková v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, že na karlovarském festivalu splnila sen, když se setkala s americkým hercem Jessem Eisenbergem, před kterým úplně ztratila řeč. Herečka zavzpomínala také na čekání na Dustina Hoffmana mezi fanoušky, promluvila o své premiéře v roli modelky a vysvětlila, proč ji neurazil ani vtip Jakuba Prachaře o její soše na místě Stalinova pomníku.

Filmové Vary

Sledovat další díly na iDNES.tv

Veroniko, jak na vás dýchly letošní Karlovy Vary? Měla jste možnost setkat se i s jednou z hlavních hvězd festivalu, Jessem Eisenbergem.
Varům je letos šedesát a mně pětašedesát. Točím tady pro Českou televizi dokument ke svým narozeninám a moc jsem si přála, aby v něm byl někdo, ke komu sama jako herečka vzhlížím. Chtěla jsem si zažít to, co zažívají fanoušci.

Veronika Žilková
Veronika Žilková, Jesse Eisenberg
Módní přehlídka značky BANDI během filmového festivalu KVIFF 2026 v Karlových Varech, Veronika Žilková
Módní přehlídka značky BANDI během filmového festivalu KVIFF 2026 v Karlových Varech, Veronika Žilková
42 fotografií

Jak probíhalo vaše setkání?
Čekala jsem na něj a on přišel a podal mi ruku. Zeptal se mě: „What’s your name?“ A já byla úplně vykolejená. Jen jsem koktala: „I am Veronika… Veronika...“ Byl to krásný zážitek. Jesse je úžasný herec.

Viděla jste také další zahraniční hvězdy?
Čekala jsem i na Dustina Hoffmana. Stála jsem mezi fanoušky za zábranami a schválně jsem si chtěla vyzkoušet, jaké to je čekat na hvězdu. Dvacet minut jsem tam stála a uvědomila si, jak silný okamžik to pro lidi je, když konečně uvidí někoho, koho znají jen z filmů.

Moje daň za slávu se jmenuje tři rozvody, přiznává herečka Veronika Žilková

Uvědomila jste si díky tomu něco?
To, jak důležité je věnovat se vlastním fanouškům. Když na mě po představení čekají dva nebo tři lidé, vždycky si s nimi ráda popovídám a dám jim podpis. Dustin Hoffman měl kolem sebe stovky lidí. Herec by si měl vážit toho, že se na něj lidé dívají a že pro ně něco znamená. Neměl by se chovat povýšeně. I já si svých fanoušků moc vážím.

Ve Varech jste se tentokrát objevila i jako modelka. Jak jste si to užila?
Přijde mi skvělé, že ve svém věku začínám ve Varech jako modelka. (smích) Doufám, že si mě někdo všimne a třeba ještě prorazím!

Byla jste jako mladá herečka někdy zaskočená chováním nebo poznámkami starších kolegů?
Já byla šťastná, když si mě nějaký bard vůbec všiml. Dodnes si pamatuji, jak mi jednou manžel herečky Jiřiny Syslové v divadelním klubu řekl: „Nesedej si k nám ke stolu, komparz tady sedět nesmí.“ Dokonce si nepamatoval moje jméno a říkal mi „Pažitková“. Mně to ale přišlo vlastně skvělé. Byla jsem ráda, že mě vůbec zaregistrovali. Dnes se tomu směji. K divadlu to prostě patří.

Bulvár se o vás zajímá dlouhé roky. Jak prožíváte články o sobě?
Někdy mě překvapí, jak dokážou některé informace pospojovat. Občas mě ale mrzí, že některé redaktorky nepochopí humor. Třeba když můj syn řekne nějaký vtípek, objeví se titulky, že urazil vlastní matku. To přece vůbec není pravda. Můj syn mě nemůže urazit, protože je vtipný a já mám humor ráda. Stejně to bylo, když Kuba Prachař jednou žertoval, že by moje socha měla stát místo Stalinovy. Všichni mi volali, že mě urazil. Já říkala: „Naopak, vždyť je to vtipné.“ Já mám humor ráda. Jak se říká, pro vtip bych zabila i bratra!

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Helena Vondráčková ukázala letní ráj na Slapech. Na hausbótu tráví celé prázdniny

Helena Vondráčková a její hausbót na Slapech

Zpěvačka Helena Vondráčková (79) fanouškům ukázala svůj milovaný hausbót na Slapské přehradě, který už řadu let považuje za svůj druhý domov. Jakmile skončí pracovní povinnosti, stěhuje se tam s...

MÓDA Z VARŮ: Sexy Boučková, bohyně Bezděková i Geislerová. Ramba šlápla vedle

Módní policie: slavnostní zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového...

Zahajovací večer 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary přinesl tradiční přehlídku večerních rób a smokingů. Stylista a módní policista Jakub Eliáš pro iDNES.cz jako již tradičně...

Móda z Varů: Sexy, rafinovaně i lascivně. V čem chodí celebrity na party

Móda z večírků na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech 2026

Filmový festival a party, to k sobě patří. Během letošního 60. ročníku karlovarského festivalu se pořádalo už několik večírků. Zatímco na některé byl předepsaný dress code, na jiných to bylo...

Opulentní VIP party ve Varech si užívali Jágr, Buzková i Babiš, zpívala Anastacia

Andrea Verešová, Jaromír Jágr a Vendula Pizingerová na BigBoard party (Karlovy...

Nejen filmové hvězdy. Na BigBoard party během karlovarského festivalu se scházejí také politici, sportovci, podnikatelé i další známé osobnosti. Fotografové zachytili mimo jiné Jaromíra Jágra,...

Móda z Varů: Některé dámy byly naostro. Předvedly sexy modely i nadité dekolty

Móda na UniCredit Bank party v Karlových Varech (5. července 2026)

Na oblíbené party karlovarského festivalu se sešla řada známých tváří. Večírek UniCredit Bank patří mezi nejprestižnější akce během filmového svátku v Karlových Varech. Některé přítomné dámy vsadily...

Neurazil mě, byl to dobrý vtip. Humor mám ráda, říká Žilková o Prachařovi

Veronika Žilková

Veronika Žilková v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, že na karlovarském festivalu splnila sen, když se setkala s americkým hercem Jessem Eisenbergem, před kterým úplně ztratila řeč. Herečka...

10. července 2026  10:10

Dara s Nedvědem si užívají romantiku v Itálii. Brzy se nastěhují do vysněné vily

Snoubenci Dara Rolins a Pavel Nedvěd si užívají romantické chvíle v Itálii. (8....

Po náročných týdnech si dopřávají zasloužený odpočinek. Dara Rolins (53) se snoubencem Pavlem Nedvědem (53) vyrazili k italskému jezeru Lago Maggiore, kde dokončují svou luxusní vilu. Čas si krátí...

10. července 2026  9:40

Z Mexika rovnou do Varů. Modelka Justýna Zedníková uvízla ve výtahu v Puppu

Modelka a Miss Czech Republic 2023 Justýna Zedníková na dovolené v Mexiku...

Modelka a vítězka Miss Czech Republic 2023 Justýna Zedníková (23) ještě před pár dny zásobovala sociální sítě fotografiemi v titěrných plavkách z dovolené v Mexiku. Po příjezdu na filmový festival do...

10. července 2026  8:30

Monika Timková konečně ukázala partnera. Je workoholik, říká

Monika Timková (19. června 2026)

Přišla a okamžitě odložila krásné černé psaníčko, které měla v ruce. A co bylo překvapivější, i svého přítele. Poprvé se společně objevili na Progresus party v karlovarském hotelu Imperial. Ale než...

10. července 2026

Nechci, aby byli povoláním syn, nebo dcera, říká Richard Chlad o svých dětech

Anna-Marie Kánská a Richard Chlad na party Progresus v Karlových Varech (8....

„Manželka je radši doma. Pracuje. Věnuje se svému novému podnikatelskému plánu,“ omlouval Richard Chlad na Progresus party v Karlových Varech nepřítomnost Anny Marie Kánské.

10. července 2026

Byl jsem třídní šašek, abych zapadl. Navzdory věku mám stařeckou duši, říká Kozub

Premium
Štěpán Kozub (Tisková konference ke komedii Někdo to rád v Plzni, Praha, 27....

Štěpán Kozub je výrazný a svérázný český herec, komik, režisér a zpěvák, také umělecký šéf Divadla Mír. Ale i tatínek šestileté dcery Anežky. V rozhovoru mluví o ní, také o svém dětství či současných...

9. července 2026

Nedopalky i ovulační test. Fanoušci kupovali odpadky po svatbě Taylor Swiftové

Taylor Swift na Zlatých glóbech (Los Angeles, 7. ledna 2024)

Fanoušci americké popové hvězdy Taylor Swiftové si za 25 dolarů (530 korun) kupovali odpadky posbírané v okolí arény Madison Square Garden v New Yorku, kde se zpěvačka minulý pátek provdala za hráče...

9. července 2026  13:45

Ana de Armasová ukázala vypracovanou postavu. Prozradila, jak si udržuje formu

Ana de Armasová v Berlíně (26. května 2025)

Kubánsko-španělská herečka Ana de Armasová (38), známá z filmů Blade Runner 2049, Blondýnka, nebo z bondovky Není čas zemřít, se na sociálních sítích podělila o fotografie z dovolené. Čas tráví s...

9. července 2026  13:38

Stárnout budete s botoxem i bez něj, říká láska Harryho Stylese Zoe Kravitzová

Zoe Kravitzová v New Yorku na premiéře filmu Život v hajzlu (26. srpna 2025)

Americká herečka a zpěvačka Zoe Kravitzová (37) prošla v posledních letech proměnou vzhledu, která mezi fanoušky vyvolala spekulace o možných estetických zákrocích. Dcera hudebníka Lennyho Kravitze...

9. července 2026  12:12

Sbírá psací stroje a je v knize rekordů. Pohublý Tom Hanks slaví sedmdesátiny

Tom Hanks na akci k filmu Toy Story 5: Příběh hraček v Londýně (28. května 2026)

Má dva Oscary, čtyři děti, stovky milionů dolarů, a je po něm pojmenován asteroid. Tom Hanks, jeden z nejlepších herců světa, ve čtvrtek 9. července sedmdesátiletý, v sobě spojuje charismatické...

9. července 2026  11:11

Belohorcová o nevěře exmanžela: Využil mě. Za Peříčko jsem měla milion měsíčně

Zuzana v nové reality show Život podľa Belohorcovej ukázala i archivní rodinné...

Zuzana Belohorcová (50) po rozvodu poprvé otevřeně promluvila o tom, co se dělo v jejím manželství. V nové reality show přiznává, že ji bývalý partner zklamal nevěrou. A vrací se také k období...

9. července 2026  10:20

Pavlína Pořízková se vdala. Pokud milujete Kafkův Proces, užili byste si to, říká

Pavlína Pořízková a Jeff Greenstein (Brno, 22. června 2023)

Česká topmodelka Pavlína Pořízková (61) se opět vdala. V Itálii si vzala amerického producenta Jeffa Greensteina, se kterým se zasnoubila loni v Karlových Varech. Na filmový festival letos přijela...

9. července 2026  9:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.