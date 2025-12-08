Ráda si vezmu tepláky a zkouším falešné facky. Žilková o divadle i únicích s lyžemi

Veronika Žilková (12. 8. 2025)

Alida Horváthová
  17:00
Na nedostatek práce si Veronika Žilková nemůže stěžovat. Točí filmy, seriál a nová role ji čeká i na divadelních prknech. V rozhovoru promluvila nejen o nabitém kalendáři, ale i o hraní negativních postav, rodině či Vánocích.

Přivítala mě v zákulisí plného Divadla Broadway, na jehož jevišti se právě odehrával pohádkový muzikál Lotrando a Zubejda. „Musela jsem si aspoň na chvíli nechat povolit tu šněrovačku, abych se mohla nadechnout,“ smála se na mě Veronika Žilková, která mi v pauze, než se zase vrátila na scénu, vyprávěla o svých rolích, o návratu k milované profesi, ale také o rodině a svém vánočním snu.

Máte na sobě půvabný kostým. Lépe řečeno kroj.
Hraju La Mad, která pochází z Horních Makotřas. Kostýmy nám dělal Petr Kolínský, který je tvořil i do filmu. Takže je to středočeský kroj z lotrandovských loupežných dob. Dá se tedy říci, že tento kroj je nadčasový, protože se jaksi loupit nepřestalo.

Díky Tele Tele jsem hrála snad všechno, od důchodkyň po děcka, tak si troufnu říci, že jsem docela proměnlivá.

