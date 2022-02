Dceru jsme si pořídili na stará kolena, teď jsem máma i táta, říká Žilková

„Divadla jsou prakticky zavřená. Některá z těch, ve kterých hraji, pak úplně. Hodně představení se ruší. Úplně nečekaně mám tedy prázdniny. Jen za leden a únor mám asi patnáct zrušených představení,“ říká v rozhovoru pro pořad Showtime Veronika Žilková, která se momentálně věnuje hlavně své rodině a dceři Kordule Stropnické.

„Nejmladší dceři je šestnáct. Chodí na Střední školu jezdectví a dostihového sportu do Chuchle, takže každý den postávám ve stáji a čekám, až dojezdí, dotrénuje a vyčistí koně,“ popisuje šedesátiletá herečka s tím, že se rozhodla, že bude nyní táta i máma v jednom.

„Můj muž je v Izraeli a ještě tam rok bude. Takže jsem teď doma vlastně za dva,“ říká Žilková, která se s manželem Martinem Stropnickým viděla naposledy o Vánocích.

„Je mi to líto, na podzim mi propadly dvě letenky, plánovala jsem za ním letět. Přes noc se však tehdy změnila opatření. Těším se na léto, až přijede. Navzdory bulváru a tomu, co se píše, máme hezký vztah. vysvětluje s tím, že by byla raději, kdyby byl Stropnický kvůli šestnáctileté dceři více doma.

„Ale je spousta rodin, které covid nějakým způsobem rozdělil. Kdyby nepřišel covid, byla bych teď v Izraeli. Prostě to tak je. Člověk musí brát život se vším, co mu přináší,“ míní herečka.

Na delší pobyt Žilkové v Izraeli to prý momentálně rozhodně nevypadá. „Teď je to dané dcerou. Není jí osmnáct, je v druhém ročníku a mámu potřebuje,“ říká.

Navíc se blíží jezdecká sezona a herečka tak začne trávit víkendy tím, že bude dceru vozit po závodech. „Když už jsme si ji pořídili na stará kolena, tak jí to teď musím vynahradit. S manželem jsme se tak domluvili. Že teď budu konečně za pečující matku. Abych se sebrala a odletěla na dva měsíce, to té holce nemůžu udělat,“ dodává.