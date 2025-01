S Agátou se navzájem hlídáme a stresujeme, říká Veronika Žilková

Na rozdíl od jiných hereček stárne přirozené. Hlídá si, aby netloustla, takže se omezuje v jídle a pravidelně cvičí, ale obličej ponechává svému osudu. A nic na tom nehodlá měnit, byť obě její dcery Agáta i Kordula jí říkají, aby si nechala píchnout aspoň botox a vyhladila tak vrásky.

„Stejně to neudělám, protože chci, aby mě lidi poznávali. Sama mám občas problém některé ze svých kolegyň identifikovat. Už se mi několikrát stalo, že jsem se ptala okolí: A kdo to, prosím tě, je?,“ říká Žilková. „Nechápu, proč by měla šedesátiletá herečka vypadat na čtyřicet. Kvůli roli? No to ji přece dají radši té čtyřicítce než někomu, kdo si na ni hraje.“

Veronika Žilková (2022)

„Navíc všechny ty výplně a botoxy mění miminku. Vidím to i u světových hereček. Moc mě zklamala Nicole Kidmanová. Sledovala jsem na Netflixu nějaký seriál a musela ho vypnout. Dělala tu roli krásně, ale ten obličej nehrál s ní. Jako bych sledovala robota,“ říká herečka.

Přitom její dcera Agáta Hanychová je úpravami proslulá. „Vadí mi to, ale co s tím nadělám. Je to její obličej, tak ať si s ním dělá, co chce. Má čtyřicet, je matkou v produktivním věku, zatímco já se přesouvám do pozice babky u kamen,“ usmívá se Žilková.

Ale myslí to vážně. Chce se už věnovat jenom dětem a vnoučatům. Rozešla se dokonce se svým partnerem, hudebníkem Josefem Holomáčem. „Byla jsem na vážné operaci, která naštěstí dopadla dobře, což ale zpočátku nebylo vůbec jasné. V takové chvíli na člověka asi něco sáhne a já si uvědomila, že dokud jsem schopná ještě někam dojet autem, nezabloudit, být soběstačná, tak bych neměla plýtvat silami na nějaký osobní život ale koncentrovat se na pomoc svým dětem. Byl to rozchod z rozumu,“ vysvětluje. „Radost z toho moc neměl,“ prozrazuje i reakci partnera.

Ženy v jejím věku se ovšem častěji ocitají v situaci, že chtějí žít konečně po svém, protože cítí že už se rodině obětovaly dostatečně. „To jsem si taky řekla a dva roky jsem si po svém žila, ale teď jsem si uvědomila, že mě ty děti potřebují. Prostě na mě hráblo stáří a já si řekla, že už mi moc času nezbývá, tak se budu snažit zabezpečit Kordulku a ten čas, co mám, věnovat svým nejbližším. Já nemám jedno dítě, ale pět (Agátu, Vincenta, Cyrila a adoptovaného Jana s Markétou, jež se posléze sama vrátila ke své biologické matce, pozn. red.). K tomu čtyři vnoučata. A když máte volno jednou za měsíc, musíte se rozhodnout, jestli jet s přítelem na výlet nebo s vnukem na ryby. Já dám radši přednost vnukovi,“ vysvětluje.

Veronika Žilková, její dcery Agáta Hanychová a Kordula Stropnická a hereččina maminka Olga (2020)

Přitom dosud šla víceméně ze vztahu do vztahu. Za sebou má tři rozvody a lze se tudíž domnívat, že samota jí nebude vyhovovat. „Určitě mi bude parťák chybět, ale ten čas je daný. Zaplaťpánbůh mám dost pracovních nabídek. Za celé letní prázdniny jsem měla jenom tři volné večery. Snažím se pomoct Kordulce, která má finančně náročný sport. Jenom ustájení jejího koně stojí patnáct tisíc měsíčně, a to tam ten koníček pouze stojí. To jsme ještě nevyjeli na závody, neudělali spoustu věcí okolo,“ říká na adresu nejmladší dcery, která začala chodit na univerzitu. „Takže chci co nejvíc hrát, abych jí pomohla,“ dodává.

Na jevišti je jí dnes daleko lépe než kdysi. „Teď už nelítám do divadla úplně vyřízená, jako když jsem měla malé děti. Spousty let jsem jela na tři sta procent a jenom přežívala. Vždycky jsem se přiřítila, odehrála představení a utíkala domů věšet prádlo. Teď se do divadla těším, představení si užívám,“ říká.

Veronika Žilková a její syn Vincent Navrátil na udílení cen Český lev (Praha, 4. března 2023)

Jezdí po celé republice, takže nacestovaná je údajně tolik, že ji nelákají žádné výlety do zahraničí. A stejně tak se nežene před kameru se svým synem Vincentem, který je rovněž hercem.

„Nedávno jsem si zpětně pouštěla slovenský seriál Svätý Max, ve kterém Vincent hraje faráře a tak jsem tomu propadla, že jsem do tří ráno nemohla usnout. Říkala jsem si: Co když ho chytnou, vždyť on to ukradl... Úplně jsem si Vincenta s jeho postavou ztotožnila, ale tělo nezapomnělo, že jsem jeho matka. Ani detektivku jsem nikdy takhle neprožívala. Když utíkal, zavírala jsem oči, jaký jsem měla strach, že se mu něco stane...,“ popisuje svoje noční zážitky.

Přesto by s ním v žádném seriálu nebo filmu hrát nechtěla. „Asi bych při tom prožívala to samé, co mám s Agátou. Nemůžeme spolu nic moderovat, protože ona hlídá mě, abych nebyla špatná a já zase ji. A obě jsme z toho tak vystresované, že nám to za to nestojí,“ vysvětluje. Se synem ale točí aspoň reklamy.