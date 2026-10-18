Co vás přivedlo na kliniku? Podstoupila jste zákrok kvůli křečovým žilám?
Dlouhodobá bolest nohou. V rámci práce neustále cestuji, vystupuji na koncertech, nosím podpatky a pořád jsem v jednom kole. Bohužel přišlo období, kdy mě nohy opravdu hodně bolely. Hlavně jedna z nich. Řekla jsem si, že je potřeba to vyřešit. Pořád jsem přece mladá holka a nechci žít s bolestí ani se budit s bolavýma nohama. Chci normálně fungovat a užívat si běžný, krásný život.
Měl zákrok také estetický důvod? Musela jste kvůli křečovým žilám na čas odložit minisukně, které na pódiu ráda nosíte?
Ani ne. My ženy, které se věnujeme zpěvu a vystupování na pódiu, máme jednu drobnou vychytávku. Říká se jí punčochy. (smích) Ty ledacos schovají, takže na pódiu to nebylo vidět. V osobním životě, ať už na dovolené v plavkách, nebo v kraťasech a sukních, to ale vidět bylo, a v poslední době mi to už začalo být nepříjemné.
Přišla úleva hned po zákroku? Měla jste pocit, že teď už bude všechno jen dobré a lepší?
Musím se přiznat, že úleva přišla už na operačním sále. Jsem totiž hrozně zvědavá, takže jsem se musela dívat, jak zákrok probíhá. Myslím, že nic tak morbidního pan doktor ještě nezažil jako mě. (smích) Opravdu se mi ale ulevilo už na sále. Měla jsem pocit, že mi bude dobře a že mi zákrok pomůže. A doufám, že se problémy už nevrátí.
|
Syn se narodil se srostlými prstíky, svěřila se po porodu zpěvačka Verony
Verona patří už řadu let k výrazným jménům československé taneční scény. Váš poslední singl Na mě nečekej má obrovský úspěch a Radio Kiss ho hraje prakticky denně. Čekali jste takový boom?
Absolutně ne. Když tvoříme písničku, nikdy od ní nemáme žádná hitová očekávání. Kdyby existoval recept na hit, využil by ho každý. My se vždycky snažíme dělat hudbu tak, aby nám oběma – mně i kolegovi – při poslechu bylo dobře. Aby v nás vyvolávala emoce, radost a připomínala nám, proč to vlastně děláme.
To, co se stalo s Na mě nečekej, jsme vůbec nečekali. Na každém koncertě nás to dojímá, protože je to opravdu obrovský boom. Kolega Petr sám říká, že ani před pětadvaceti lety, když vznikla píseň Nejsi sám, dnes známá jako Všichni ruce nahoru, nezažíval takový úspěch jako teď. Jsme za to vděční a každý den děkujeme tam nahoru.
Čí životní zkušenost se promítla do textu písně Na mě nečekej?
Kolega ji paradoxně napsal na rybách. Seděl v klidu na Orlíku, díval se na vodu a najednou ho napadlo „Na mě nečekej“. Říkal si, že je to přesně o jeho ženě. (smích) Jeho žena je v domácnosti, stará se o děti, vozí je na kroužky, řeší školu a podobné věci. Je to maminka, která se pořádně nikam nedostane. Já to taky znám. Mám ale výhodu, že můžu o víkendu odjet za prací a mám tolerantního manžela.
Když jeho žena dostane příležitost někam vyrazit na party, je prý jako utržená ze řetězu. Jednou jsem ji zažila a je to skvělá ženská, která se umí bavit, jen občas neví, kdy přestat. (smích) Takže právě o ní je ta písnička – o tom, že odejde a vrátí se až ráno.
Je podle vás důležité, že mezi vámi a Petrem funguje důvěra a ani jeden z vašich partnerů nežárlí?
Myslím si, že kdyby mezi námi důvěra nebyla, ani Petr, ani já bychom tuhle práci nemohli dělat. Jako kolegové si skvěle rozumíme. Oba jsme Lvi, narodili jsme se v srpnu, takže tvoříme takovou lví smečku, troufnu si říct. (smích)
A oba máme úžasné partnery. Jeho žena je skvělá maminka, která se stará o děti, a můj manžel je naprosto bezvadný táta. Můžu tak o víkendu bez starostí odjet a vím, že o syna bude perfektně postaráno.
Existuje nějaká píseň z repertoáru Verony, která už je pro vás jako interpretku trochu oposlouchaná?
Všechny písničky jsme hráli tolikrát, že asi nedokážu vybrat jednu konkrétní. Každý koncert je pro nás něčím výjimečný a krásný. Pokaždé se objeví něco, co nás překvapí. Člověk někdy žije s pocitem, že už ho nic nepřekvapí, ale vždycky se něco najde. Myslím si, že každá naše píseň je napsaná krásně a od srdce, takže asi nikdy nepřijde chvíle, kdy by nás úplně omrzela.
Každá máma ze showbyznysu to zná. Jste pro svého syna cool, nebo spíš trapná?
Jednou se ve školce kamarád mého syna zeptal: „Co dělá tvoje maminka?“ Syn mu odpověděl: „Moje maminka zpívá.“ Chlapeček se pak zeptal: „A je populární?“ Syn se na něj podíval a řekl: „Asi ne.“ (smích)
Takže takhle to vnímá. Když jdeme třeba do obchodu, mám ale i jiné zážitky. Syn teď prožívá úžasné období, kdy potřebuje být všude vidět a slyšet. Já jsem byla jako dítě podobná. Takže když jdeme mezi regály a on začne přes celý obchod zpívat „Na mě nečekej, přijdu až ráno“, také si užívám své chvíle. (smích) Myslím si ale, že mě v první řadě bere jako mámu, se kterou je zábava a se kterou zažívá hezké chvíle.