Sexy samba tanečnice i s těhotenským bříškem. Veronika Lálová roztančila Brno

„My jsme si to tak užily! Nápad na toto téma vznikl už před rokem před Brasil Fest Brno, jen už jsme ho nestihly zrealizovat. A teď se to povedlo! Kostýmy, hudba, průvod i choreo na pódium. Jak Ladies Carnaval, tak Ladies mini byly top. Mám z toho radost,“ napsala Veronika Lálová na Instagramu k fotkám a videím z akce.
Tanečnice, kterou televizní diváci znají především ze soutěže StarDance, v polovině června oznámila radostnou novinu. Na sociálních sítích zveřejnila fotky, na nichž už je patrné těhotenské bříško, a potvrdila, že se s partnerem Kamilem Fojtíkem brzy stanou rodiči.
„Už delší dobu skrýváme jednu malou, spíše velkou novinku. Každý den si přejeme, aby všechno dobře dopadlo, protože se na tuto novou životní etapu už moc těšíme,“ napsala tenkrát Veronika Lálová k sérii společných fotografií s partnerem na Instagramu. Na snímcích mimo jiné ukázala i první fotografie z ultrazvuku.
Čtyřiatřicetiletá Lálová patří již řadu let mezi nejvýraznější tváře české taneční scény. Je vícenásobnou mistryní České republiky v salse, věnuje se také latinskoamerickým tancům a karnevalové sambě, kterou studovala přímo v Brazílii. Působí jako choreografka i lektorka a pravidelně vede taneční kurzy v Praze i Hradci Králové.
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Největší popularitu jí přinesla účast v televizní soutěži StarDance. V roce 2016 vytvořila taneční pár s hercem Zdeňkem Piškulou a společně celou soutěž vyhráli. O dva roky později se s moderním pětibojařem Davidem Svobodou probojovala až do finále, kde obsadili třetí místo. Diváci si ji pamatují také z ročníku 2021, v němž tančila s hercem a dabérem Pavlem Trávníčkem.
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1. srpna 2026