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Veronika Lálová ze StarDance je maminkou. Rodila den po svých narozeninách

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Veronika Lálová v zákulisí StarDance XI

Veronika Lálová v zákulisí StarDance XI | foto: © Česká televize / Mikuláš Křepelka

Veronika Lálová a Kamil Fojtík ukazují ultrazvuk s miminkem.
Veronika Lálová spolu s manželem ukazuje ultrazvuk s miminkem
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Těhotná Veronika Lálová na Brasil Fest Brno 2026
46 fotografií
Tanečnice známá i ze StarDance Veronika Lálová (35) je maminkou. S partnerem Kamilem Fojtíkem se druhý den po svých narozeninách dočkala syna. S novinou se pochlubila na sociálních sítích.

„Ještě včera jsme slavili moje narozeniny a ani jsme netušili, že dneska budeme slavit zase. Vítej na světě, Matyášku! 1.11.2026,“ napsala novopečená maminka v neděli ke snímkům z porodnice.

veronikalalovacz

Ještě včera jsme slavili moje narozeniny a ani jsme netušili, že dneska budeme slavit zase. Vítej na světě, Matyášku! 1.11.2026❤️

1. listopadu 2026 v 20:20, příspěvek archivován: 1. listopadu 2026 v 23:04
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Veronika Lálová si své soukromí dlouhodobě střeží a o vztahu veřejně hovoří jen výjimečně. S radostnou novinou o těhotenství se s fanoušky podělila v polovině června. Na sociálních sítích tenkrát zveřejnila sérii fotografií, na nichž už bylo patrné těhotenské bříško.

„Už delší dobu skrýváme jednu malou, spíše velkou novinku. Každý den si přejeme, aby všechno dobře dopadlo, protože se na tuto novou životní etapu už moc těšíme,“ napsala tenkrát Veronika Lálová k sérii společných fotografií s partnerem na Instagramu. Na snímcích mimo jiné ukázala i první fotografie z ultrazvuku.

Veronika Lálová a Kamil Fojtík ukazují ultrazvuk s miminkem.

Svého přítele tanečnice veřejnosti poprvé představila v roce 2024 během filmového festivalu v Karlových Varech. Tehdy prozradila, že jeho rodina pochází ze Slovenska.

Lálová patří již řadu let mezi nejvýraznější tváře české taneční scény. Je vícenásobnou mistryní České republiky v salse, věnuje se také latinskoamerickým tancům a karnevalové sambě, kterou studovala přímo v Brazílii. Působí jako choreografka i lektorka a pravidelně vede taneční kurzy v Praze i Hradci Králové.

Největší popularitu jí přinesla účast v televizní soutěži StarDance. V roce 2016 vytvořila taneční pár s hercem Zdeňkem Piškulou a společně celou soutěž vyhráli. O dva roky později se s moderním pětibojařem Davidem Svobodou probojovala až do finále, kde obsadili třetí místo. Diváci si ji pamatují také z ročníku 2021, v němž tančila s hercem a dabérem Pavlem Trávníčkem.

21. února 2020
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