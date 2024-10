Jágrova bývalka Kopřivová je dvojnásobnou maminkou. Porod utajila

Kopřivová radostnou zprávu zveřejnila na sociálních sítích, ovšem zatím jen pro předplatitele. Narodila se jí druhá dcera, která dostala jméno Vivien. Otcem jejího druhého potomka je podnikatel Dominik, kterého na sociálních sítích moc neukazuje.

Bývalá přítelkyně hokejisty Jaromíra Jágra tajila i samotné těhotenství. Novinku o blížícím se přírůstku do rodiny zveřejnila v červenci, když byla už v šestém měsíci.

První těhotenství modelka veřejně oznámila, když byla v pátém měsíci. Dcera Ella se narodila v květnu 2021. S jejím otcem, modelem Miroslavem Dubovickým, Kopřivová chodila od rozchodu s hokejovou legendou Jaromírem Jágrem. Kopřivová a Dubovický se sice zasnoubili, ale loni v létě oznámili, že se rozhodli jít od sebe. I kvůli dceři spolu ale vycházejí dobře.

„Asi je to tím, že jsme oba dva normální. Víme, co je pro nás nejdůležitější: dobro dcery. Takže všechny důležitější momenty, ať to byly Vánoce, narozeniny, jsme trávili spolu a bylo to hezké. My jsme opravdu neměli za celou tu dobu, co žijeme odděleně, problém. Jsem za to strašně ráda, protože když kolikrát vidím, co se děje, tak je to opravdu smutné,“ řekla Kopřivová.