Jágrova bývalka Veronika Kopřivová se pochlubila, že je podruhé těhotná

„Tohle, přátelé, nejsou knedlíky ani koláče. A je to venku, až jsem se z toho zapotila. Už tady sedm měsíců nosím pod mým srdcem další srdce. Upřímně, kdyby do toho nikdo nerýpal a nemusela jsem čelit nějakým spekulacím, tak bych si to nechala pro sebe ještě déle,“ napsala nastávající maminka na sociálních sítích pro své předplatitele a později připojila i fotku s těhotenským bříškem a snímkem z ultrazvuku.

S kým druhé dítě čeká, neprozradila. Před pár týdny ale v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, že ve svém životě má místo pro muže. „Místo pro muže v životě? Tak určitě. Nikdo, myslím si, nechce být sám, každý nějakým způsobem toužíme po lásce,“ řekla.

První těhotenství modelka veřejně oznámila, když byla v pátém měsíci. Dcera Ella se narodila v květnu 2021. S jejím otcem, modelem Miroslavem Dubovickým, modelka chodila od rozchodu s hokejovou legendou Jaromírem Jágrem. Kopřivová a Dubovický se sice zasnoubili, ale loni v létě oznámili, že se rozhodli jít od sebe. I kvůli dceři spolu ale vycházejí dobře.

„Asi je to tím, že jsme oba dva normální. Víme, co je pro nás nejdůležitější: dobro dcery. Takže všechny důležitější momenty, ať to byly Vánoce, narozeniny, jsme trávili spolu a bylo to hezké. My jsme opravdu neměli za celou tu dobu, co žijeme odděleně, problém. Jsem za to strašně ráda, protože když to vidím kolikrát kolem, co se děje, tak je to opravdu smutné,“ řekla Kopřivová.