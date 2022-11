Máloco se u mě dá zneužít, komentuje Veronika Khek Kubařová svůj Instagram

Narodila jste se ve znamení Blíženců. O nich se říká, že jsou rozdvojené osobnosti. Pasuje tato charakteristika i na vás?

Obávám se, že ano. Sedí na mě nejen to špatné, co se o Blížencích říká, ale doufám, že i to dobré. Jsem člověk plný rozporů. Miluju přírodu, ale život na chatě v Beskydech si nedokážu představit. Ačkoli žiju v Praze, toužím po harmonii. Jakmile mám volnou chvíli, utíkám do lesa. Potřebuju cítit jeho vůni. Chytám se pohledem každého stromu, který vidím. Občas jim i mávám a děkuju, že jsou tady s námi.

O menstruaci nemám problém hovořit. Je to přirozená věc nejen pro ženu, ale i pro muže, protože je toho součástí. Veronika Khek Kubařová