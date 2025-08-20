„Navždy spolu. Náš chlapeček. Už pár dní šťastně na světě,“ napsala Kubařová ke snímku, na němž syn svou malou ručkou drží její prst. S gratulacemi přispěchala řada známých osobností.
„Verunko, já mám takovou radost! Fakt. Tohle je prostě meant to be,“ napsal třeba herec a režisér Jiří Mádl.
Kubařová o své touze po miminku hovořila už v roce 2019. „Těším se strašně moc. To je odmalička můj životní sen. Vždycky jsem se těšila na to, že budu máma. Nad tím, že jsem herečka, že ke mně přicházejí role, pořád kroutím hlavou. Říkám si, jak je neskutečné, že se to děje, stále mě to překvapuje. Ale to, že budu mít muže, rodinu, domácnost, to je moje poslání,“ řekla v roce 2019 herečka, která si divadelního režiséra Pavla Kheka vzala v červenci 2015.
Šťastné novinky se ale dočkali až po deseti letech. V dubnu herečka zveřejnila obrázek s klokanem, aby oznámila své těhotenství a zdůvodnila svou nepřítomnost v divadle.
|
Přiletí klokan, oznámila Veronika Khek Kubařová těhotenství
Rodačka z Rakovníka hrála v pražském divadle Semafor, byla v angažmá v Městském divadle v Mladé Boleslavi. Od roku 2015 vystupovala v pražském Dejvickém divadle, kde skončila v roce 2023 a odešla na volnou nohu. Hraje i v Hudebním divadle Karlín nebo v Ungeltu.
Filmovou kariéru zahájila rolí v komedii Rafťáci Karla Janáka. Předtím už ale hrála v televizi. Objevila se ve snímcích Nejkrásnější hádanka, Lidice, Bezva ženská na krku, Ženy v pokušení, Ženy v běhu a řadě dalších.
V roce 2019 vyhrála s Dominikem Vodičkou taneční soutěž StarDance.
|
15. listopadu 2022