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Miliardářské chutě? Stačí mu i chleba se sádlem, říká manželka Richarda Chlada
Veronika Kánská, kterou si diváci dodnes spojují především s postavou Blaženy Škopkové z filmové trilogie Slunce, seno, jahody, Slunce, seno a pár facek a Slunce, seno, erotika, oslavila 12. října šedesáté narozeniny.
Právě role v komediích režiséra Zdeňka Trošky jí přinesla velkou popularitu. Přestože se díky nim nesmazatelně zapsala do povědomí českých diváků, hereckou kariéru nakonec nevystavěla na první místo.
„Kdysi jsem myslela, že se budu naplno věnovat herectví. Chodila jsem na gympl, na pražskou Hellichovku. Na DAMU jsem to ale zkusila dvakrát a nevzali mě. Tak jsem si řekla, že na to kašlu. Nejsem ambiciózní člověk,“ vysvětlovala v jednom z rozhovorů.
Později pracovala mimo jiné v cestovní kanceláři, prodávala zmrzlinu a nakonec zakotvila jako knihovnice. „Odešla jsem z Prahy za partnerem, a to mě zaválo mezi knížky,“ vzpomínala.
Sama v minulosti přiznala, že ji lidé dodnes poznávají především jako Blaženu. V rozhovoru pro pořad Limuzína s Mírou Hejdou v roce 2021 popsala, že na ni kolemjdoucí občas pokřikují hlášky z filmů a ptají se na jejího filmového partnera Vencu. Přestože už před kamerou dlouhá léta nestojí, oblíbená trilogie jí zůstala věrná v podobě divácké přízně.
Kánská má dvě děti, dceru Annu-Marii a syna Adama. Pozornost médií v posledních letech přitahuje především vztah její dcery s podnikatelem Richardem Chladem, který je o třicet let starší než Anna-Marie. Kánská však jejich partnerství veřejně hájí. Uvedla, že dcera je dospělá a chytrá a že je důležité hlavně to, aby byla ve vztahu spokojená.
Právě Chlad, který se s Annou-Marií před třemi lety oženil, věnoval své tchyni k narozeninám také osobní přání. Na Instagramu zavzpomínal na společné cesty, oslavy i obyčejné chvíle a napsal, že mu k ní označení tchyně příliš nesedí.
„Tchyně zní jako nepěkná diagnóza. Pro mě jsi za těch šest let byla spíš druhá maminka i parťačka pro jakoukoliv taškařici,“ napsal a zavzpomínal na společné cesty, oslavy i obyčejné chvíle. „Nepamatuju si jediný okamžik, kdy bych byl na tebe jen trochu naštvaný. A to je u vztahu tchyně a zetě podle mě skoro na zápis do Guinnessovky,“ zavtipkoval.
Richard Chlad a Anna-Marie tvoří pár od roku 2020. Po dvou letech vztahu se zasnoubili v Chorvatsku a 17. listopadu 2023 se vzali na Maledivách. Svatební obřad byl pro nevěstu částečně překvapením, Chlad totiž na ostrov tajně pozval také nejbližší členy obou rodin, kteří se tak mohli zúčastnit jejich velkého dne.