Veronika Gajerová: Bulvár s vámi nežije. Když se na vás pověsí, problémy zhorší

Jaké léto prožívá herečka a dabérka Veronika Gajerová?

My jsme teď skončili na mezinárodní konzervatoři školní rok. Doděláváme ještě nějaké věci, měli jsme přehrávky. Učím první ročník, moc mě to baví. Na podzim chystám výstavu obrazů na hedvábí, to jsou takové moje léčivé obrázky, které maluju. Ještě hraju, například Nejstarší řemeslo a Otce s panem Vlasákem a s dalšími členy Městských divadel pražských, kde už bohužel členka nejsem. Jinak mám štěně, sedmiměsíční labradorku Andělku. To mi dělá velkou radost a mám velkou rodinu. Co ještě? Taky dopisuju svoji hru divadelní, ono se to nasčítá.

A pracujete na své proměně, jste říkala...

Ano, začala jsem pracovat na svojí proměně. Teď už to jde. Vždy říkám, aby se lidi radovali, pokud to jde. Protože opak se podepisuje na zdraví a když je člověk ve stresu, může se to někde projevit. To jsem doteď řešit nemohla. Ale teď už to všechno vypadá dobře a teď už se do toho můžu směle pustit.

Veronika Gajerová (3. června 2024)

Divadelní hra Nejstarší řemeslo má působivý ansámbl, co se obsazení týče. Jak fungujete v zákulisí?

Mohlo by se zdát, že když je tolik „paních hereček“, teď nemluvím o sobě ale o svých kolegyních, že by to mohlo být problematické nebo by mohly být třenice. Ale tady se stal malý zázrak. Nejenom, že žádné třenice nejsou, ale my spolu zažíváme obrovskou srandu. Myslím si, že jsme spolu rády na zájezdech a že nám to štimuje dohromady. Je to fajn.

Litujete někdy, že jste v minulosti byla před novináři až přespříliš sdílná a teď by jste to ráda vzala zpátky?

Ono je to spíš tak, že nějaká věc je vždycky složitější, než napíšou média. V situaci, kdy máte problém a takzvaně se na vás pověsí bulvár, ten vám to ještě paradoxně zhorší. Vy byste měl mít klid na tu věc vyřešit, ale jste masírovaný bulvárem, který ještě navíc neřekne celou pravdu, řekne jenom část.

Bulvární plátek s vámi nežije a navíc to musí nějak opepřit. Je to problematické. Když napíšou něco, co není pravda, tak se nemáte jak bránit. Protože nemám sociální sítě, volila jsem tu cestu, se k tomu nevyjadřovat. Jedině já vím, jak to všechno je, jak to bylo. Mám pocit, že kdybych ještě začala o tom mluvit, ještě bych to zhoršila.

Další věc je, že člověk, který opravdu prožil něco špatného, si spíš nestěžuje. Stěžujou si lidi, který mají spíš povrchnější problémy. Když si sáhnete na dno, musíte se nějakým způsobem dostat sám k sobě, abyste mohl jít dál, abyste tu chybu neopakoval. Případně abyste se srovnal s bolestí, nepravostí nebo podrazem, které vám způsobili jiní lidi. Asi tak bych to tak nazvala.

Veronika Gajerová a Hanuš Bor v divadelní hře 60's aneb Šedesátky

Dají se stresové životní situace lépe rozdýchat v dabingovém studiu, kde se člověk může prodýchat a vyřvat, když má dobrou roli?

Určitě ano. Já dabing miluju, ale řekla bych, že ten základ je opravdu to divadlo, jeviště. To je zázemí, to je ateliér, kde si můžete zkoušet, můžete jít až nadoraz a pak ubírat, případně přidávat. Protože se dneska všude spěchá, v televizních seriálech, ve filmu, v dabingu, tam už si musíte jen sednout a takzvaně jet. Tam na tohle není čas.

Samozřejmě, že pokud přijde role i v dabingu, vypínám úplně všechno a jdu. Jenom se soustředím na postavu a snažím se, abych ji co nejmíň zkazila. Abych vyšla z podstaty herečky, kterou dabuju. To je báječná věc. Ale je to samostatná disciplína, jako je samostatná disciplína divadlo, televize, rozhlas. Každá z nich chce něco trošku jiného, ale vychází z téhož a to zevnitř. Nějaké hluboké pochopení postavy, nacítění. A pak přidáváte nebo ubíráte, případně pracujete s hlasem. Ale to už je řemeslo.