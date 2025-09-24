Nejčastěji slýchá, že se vůbec nezměnila. Veronika Freimanová slaví 70, jak s ní šel čas?

Život jí připravil těžké zkoušky, ale i přes všechny překážky herečka Veronika Freimanová našla novou životní sílu a lásku. K sedmdesátým narozeninám, které slaví 24. září, tak přichází nejen s bohatou hereckou kariérou, ale také s inspirativním příběhem o odvaze a novém začátku.
Veronika Freimanová s Antonínem Duchoslavem ve filmu Sněženky a machři. Zdroj: ČSFD, Bontonfilm

Veronika Freimanová se narodila 24. září 1955 do umělecké rodiny režiséra Přemysla Freimana a kunsthistoričky Mileny Freimanové. Už od dětství se věnovala umění, navštěvovala hodiny baletu a objevovala se v menších rolích ve filmu a televizi, například v seriálu Kamarádi (1973).

Své studium herectví zahájila na Pražské konzervatoři, kde už jako studentka hostovala na divadelních prknech Činoherního klubu, kde posléze získala stálé angažmá. Přes role v pohádkách, jako jsou O chudém královstvíčku (1979) a O ptáku Ohniváku (1980), se do širšího povědomí diváků nesmazatelně zapsala rolí sympatické učitelky Hanky v dnes již kultovním filmu Sněženky a machři (1982).

„Tehdy při natáčení jsem si uvědomovala, že se sešla vynikající parta lidí, a to včetně dětských herců. K tomu se přidal výborný scénář, na němž bylo vidět, že byl odžitý a nevařil z vody. A skvělý režisér Karel Smyczek, který to s dětmi uměl, protože s nimi už natočil hodně věcí. Přitom jsme při filmování neměli žádné skvělé podmínky. Točilo se na chalupě, kde děti spaly, takže tam samozřejmě večer probíhaly mejdany skoro jako v tom filmu. Ne že by se děti scházely v kotelně, ale na pokojích prý bývalo rušno. Hodně věcí jsem měla z doslechu, protože mě a Radka Brzobohatého vozili zpátky kvůli divadlu do Prahy, tudíž jsme toho na chatě moc nenaspali,“ vzpomínala Veronika Freimanová. Při natáčení jí bylo 27 let, představitelé trojlístku Mácha, Cabadaj a Převrátil jsou o deset let mladší.

Veronika Freimanová (Praha, 20. února 2020)
Je to neuvěřitelné, ale Veronika Freimanová slaví už sedmdesáté narozeniny
Veronika Freimanová s Antonínem Duchoslavem ve filmu Sněženky a machři. Zdroj: ČSFD, Bontonfilm
Veronika Freimanová a Josef Somr ve filmu Půl domu bez ženicha (1980)
