Nejčastěji slýchá, že se vůbec nezměnila. Veronika Freimanová slaví 70, jak s ní šel čas?

Veronika Freimanová se narodila 24. září 1955 do umělecké rodiny režiséra Přemysla Freimana a kunsthistoričky Mileny Freimanové. Už od dětství se věnovala umění, navštěvovala hodiny baletu a objevovala se v menších rolích ve filmu a televizi, například v seriálu Kamarádi (1973).
Své studium herectví zahájila na Pražské konzervatoři, kde už jako studentka hostovala na divadelních prknech Činoherního klubu, kde posléze získala stálé angažmá. Přes role v pohádkách, jako jsou O chudém královstvíčku (1979) a O ptáku Ohniváku (1980), se do širšího povědomí diváků nesmazatelně zapsala rolí sympatické učitelky Hanky v dnes již kultovním filmu Sněženky a machři (1982).
„Tehdy při natáčení jsem si uvědomovala, že se sešla vynikající parta lidí, a to včetně dětských herců. K tomu se přidal výborný scénář, na němž bylo vidět, že byl odžitý a nevařil z vody. A skvělý režisér Karel Smyczek, který to s dětmi uměl, protože s nimi už natočil hodně věcí. Přitom jsme při filmování neměli žádné skvělé podmínky. Točilo se na chalupě, kde děti spaly, takže tam samozřejmě večer probíhaly mejdany skoro jako v tom filmu. Ne že by se děti scházely v kotelně, ale na pokojích prý bývalo rušno. Hodně věcí jsem měla z doslechu, protože mě a Radka Brzobohatého vozili zpátky kvůli divadlu do Prahy, tudíž jsme toho na chatě moc nenaspali,“ vzpomínala Veronika Freimanová. Při natáčení jí bylo 27 let, představitelé trojlístku Mácha, Cabadaj a Převrátil jsou o deset let mladší.