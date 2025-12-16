Vyhublá Besky prozradila, proč by si nikdy nepíchala Ozempic

„Ještě jsem si ani nestihla dát kávu, ale mám ráda řízky, ty určitě ochutnám…,“ hlásila cukrářka Veronika Beskydiarová, známá jako Besky, na party Novy. Měsíc od měsíce je štíhlejší, ale údajně je už ve finále. „Teď si to musím hlavně udržet,“ říká.
Veronika Beskydiarová alias Besky v pořadu Ledničko, vyprávěj! (2025)

Veronika Beskydiarová alias Besky v pořadu Ledničko, vyprávěj! (2025) | foto: TV Nova

Veronika „Besky“ Beskydiarová (Praha, 26. září 2022)
Veronika Beskydiarová, Besky, Masterchef 2021, vítězka
Veronika Beskydiarová alias Besky v pořadu Ledničko, vyprávěj! (2025)
Veronika Beskydiarová alias Besky v pořadu Ledničko, vyprávěj! (2025)
Za necelý rok shodila devět kilogramů, dál už ale v hubnutí pokračovat nechce. „Myslím, že už jsem u cíle. Nechala jsem si změřit body index a jsem spokojená. Šlo mi o to, abych neztratila svalovou hmotu. Podle toho jsem měla nastavený příjem bílkovin, tuků a sacharidů. Chtěla jsem mít pěknou postavu, i když se vysvleču. A to se mi, myslím, podařilo. Adam si nestěžuje,“ říká s úsměvem partnerka herce Adama Vaculy.

Teď se koncentruje na to, aby shozená kila nenabrala. „Už víckrát jsem měla podobnou postavu. Před třemi roky jsem zhubla a byla velmi spokojená. Jenomže pak jsem hupsla do skvělého vztahu, začala jsem vyvařovat, jíst bez přemýšlení a užívat si pohodičky. Ale já jsem ten typ, který musí být nonstop při smyslech, aby se stravoval dobře. Tak před tímhle úkolem teď stojím,“ vypráví.

Jan Punčochář, Veronika Beskydiarová alias Besky a Přemek Forejt v pořadu Ledničko, vyprávěj! (2025)

S Adamem chodí i cvičit. „Děláme power jógu, hrajeme padel, v létě tenis a byli jsme si spolu i zaplavat. Snažíme se volný čas trávit trošku aktivněji,“ prozrazuje.

Vacula, který sám zhubl patnáct kilogramů, k tomu přidal i rychlokurz střelby, sebeobrany a práce s výcvikovým psem. Všechny tyto dovednosti potřeboval pro roli kapitána Jindřicha Válka, kterou ztvárnil v nových dílech seriálu Odznak Vysočina. Jeho policista přichází do týmu z Ostravy, je poněkud divočejší a jeho metody ho přivádějí takzvaně na hranu.

Adam Vacula a Veronika Beskydiarová alias Besky (2023)

Beskydiarová zase natočila pro televizi Nova třiatřicet nových dílů seriálu Ledničko, vyprávěj! „Museli jsme to stihnout za deset dní, bylo to náročné, měli jsme tam šedesát šest hostů, ale hupsli jsme na to a jeli. Musím se poklonit klukům, kteří všechna ta jídla uvařili, zatímco já jenom mluvila,“ vzpomíná.

I když se snažila naučit česky, aby se divákům víc přiblížila, pořád se jí vkrádá do vět mateřština. „Veronika v mém nitru volá po slovenštině,“ přiznává průvodkyně pořadu. „Tak jsem tu výuku češtiny lehce omezila,“ dodává. Ohlasy prý ale měla pozitivní.

Její zhubnutí je naopak vnímáno všelijak. „Vždycky tu budou dva tábory, které se v názorech zásadně liší. A je fascinující zjišťovat, že čím je člověk oplácanější, tím víc mu předhazují aby zhubl a naopak. Takže na to, co tomu říkají lidi, se ohlížet nemůžete,“ vysvětluje.

Adam Vacula a Veronika Beskydiarová alias Besky v Karlových Varech (4. července 2023)

„Vaření a pečení je obecně spojováno s pohodou a lidi tudíž od vás očekávají, že s významem té pohodičky budete ladit i vizuálně. Když někomu řeknu, že nosím velikost S nebo M, tak už pro ně nejsem ta pravá cukrářka,“ krčí rameny Besky.

Ale rozhodla se pro štíhlost a té se bude držet. „Je to pro mě těžké, protože miluji cukr, zbožňuji všechno sladké. Je to něco, s čím se probouzím a chodím každý den spát. A teď jsem na tom tak, že jenom ochutnám a končím. A to je to nejtěžší - zastavit se. Pro mě je to celoživotní boj, podobně jako když někdo zápasí s drogami a alkoholem,“ vypráví.

besky.vero

Malé víťazstvá posledných dní❤️ #nebesky

8. prosince 2025 v 15:49, příspěvek archivován: 15. prosince 2025 v 9:45
oblíbit odpovědět uložit

Raději se ale trápí, než aby sáhla po rychlých hubnoucích prostředcích, jakými jsou například injekce Ozempicu, na kterých „frčí“ Hollywood i řada českých celebrit. „Za prvé bych nechtěla vypadat jako mumie, za druhé nechci dostat zánět slinivky a za třetí plánuji mít jednou děti. Takže to jsou důvody, pro které Ozempic a podobné přípravky odmítám,“ říká.

„Ale razím heslo: Žij a nech žít. Když se někdo rozhodne jít touto cestou a je pod lékařským dohledem, tak ano. Ale já nejsem zastáncem tohoto trendu. V minulosti jsem už několikrát dokázala zhubnout i bez těchto léků a o to víc se mám ráda. Hlavně jsem hrdá, že se na sebe můžu spolehnout, že mám jednoduše řečeno disciplínu. A ta u mě jde ruku v ruce i s jakýmsi pracovním úspěchem,“ uzavírá.

16. prosince 2025

16. prosince 2025

15. prosince 2025

15. prosince 2025  16:55

15. prosince 2025  13:27

15. prosince 2025  11:19

15. prosince 2025  9:26

15. prosince 2025  8:43

15. prosince 2025

15. prosince 2025

14. prosince 2025

14. prosince 2025  13:12

