Budeme se stěhovat do vlastního, říká o partnerovi Vaculovi Besky z MasterChefa

Potkali jsme se na křtu videoklipu Overthinker zpěváka Adama Pavlovčina. Klip se zabývá toxickou maskulinitou. Jak vy jako žena pohlížíte na toto téma? Je podle vás v Čechách a na Slovensku otevřené?

Tak to téma je určitě velké a několikrát jsem se s ním setkala. Já tomu ale v mém životě nedávám nijak velký prostor. Někdo se cítí být velmi maskulinní, i když to vůbec není pravda.

Jak byste popsala svého partnera Adama Vaculu, známého například ze seriálu Zlatá labuť? Ve kterých ohledech je to pokrokový chlap?

No, zrovna on určitě není toxicky maskulinní. Myslím, že obecně ta maskulinita a všeobecně to, co dělá muže mužem, je to, co dokázal, jak se dívá na svět, jak se chová k ženám. A já musím říct, že jsem našla takový celý balíček. Je pokrokový ve všem a dělá to, co má.

Pramení podle vás ta toxicita z nejistoty těch dotyčných mužů?

Asi to pramení z nějakých bolístek z dětství, možná z nějaké šikany.

Obecně se řeší převážně jen ženy. To, jak vypadají a jak by měly být navždy mladé. Jak pohlížíte na tento trend?

Kdybych řekla, že tím nejsem ovlivněná, tak bych asi lhala. Doba konzumu a Instagramu je velmi drsná a valí se to na nás ze všech stran. Ale to, zda ženy mohou, nebo nemohou stárnout, to je hloupost. Já si myslím, že pokud je člověk spokojený a jak se říká „ve své kůži“, je to na něm znát. Pak může mít klidně i čtyřicet vrásek a je to v pohodě.

Vám ale osud, když se podíváme na vaši maminku, rozdal velmi přívětivé a lichotivé karty. Jste za to ráda?

Za „genové karty“ jsem ráda. Paradoxně nejsem do rodiny maminy, ale do rodiny mého otce. Jeho mamince je devadesát let a ta je úspěšně „zabalzamovaná“ bez botoxu. (smích) Tak se těším. Je to asi fakt fajn.

Jsou tu Vánoce. Jak je vy osobně prožíváte? Všichni asi budou očekávat, s jakým menu se jakožto kuchařka předvedete. Kolik druhů cukroví budete dělat?

Máte super otázky, ale já chci na Vánoce oddych. Naštěstí jedeme na Moravu za Adamovými rodiči a tam bude královnou kuchyně jeho maminka. Když bude chtít, tak se velmi ráda připojím k přípravám, ale ráda se tyto Vánoce také nechám obsloužit. Určitě budu péct, protože to miluji. Ale nebudu to nijak hrotit. Času je málo.

Budete alespoň schopná přivézt nějaké vzorečky svého cukroví?

Své blízké vždycky obdaruji. Ale nevydrží to skoro nikdy déle, než jeden den. Kdybyste něco chtěl, tak se přihlaste.

Váš vztah s Adamem Vaculou samozřejmě neunikl médiím. Dá se říci, že vás doslova rozčílilo něco, co proběhlo tiskem a internetem?

Bulvár je milý. Nevím, co se to děje. Zda mají nějaké nové kvóty, co psát a co ne? Protože nás nechali na pokoji a píšou jen pěkné věci. Ale asi nemají nic jiného na psaní. Protože my dva fakt prožíváme samé pěkné věci. Čekáme na stěhování do vlastního bydlení a máme se velmi rádi.

Myslíte si, že právě proto na vás bulvár nemůže nic vytáhnout? Jste otevření a vyrovnaní lidi, kteří nic neskrývají a nemají problém mluvit i do televize o svém vztahu?

Myslím, že vytáhnout se vždycky něco dá. Každý má nějakou minulost. Ale to, že jsme byli k médiím otevření, mají myslím lidé rádi. Jsme „veřejné osoby“ a je fér a fajn, podělit se i o trošku toho soukromí. Je to fajn.