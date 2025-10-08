„Přišli jsme o naše vytoužený miminko. Přestalo mu tlouct srdíčko pod tím mým,“ napsala herečka k fotce obrázku rodiny, který namaloval její syn Luka.
Připojila dojemný vzkaz přímo pro miminko. „Náš malinkej nádhernej chlapečku, máme srdce roztříštěný na miliony kousků, ale věř, že v nich vždycky budeš mít svoje místo. Držet Tě poprvé v náručí a pak Tě muset nechat jít nás zlomilo. Budeme Tě milovat do konce našich životů a navždy budeš součástí naší rodiny. Navždy! Až na měsíc a zase zpátky. Tvoje máma a táta.“
Herečka vzhledem k velké bolesti žádá všechny o klid, soukromí a čas rodinnou tragédii vstřebat.
„Máme jeden druhýho, máme Luku a Tea, máme rodinu, přátelé, zdraví, domov, práci…to všechno je v týhle bolavý realitě naše světlo,“ dodala na závěr.
Arichteva zprávu o druhém těhotenství zveřejnila v červenci, protože už ho nešlo dál skrývat. Herečka a režisér Biser Arichtev mají čtyřletého syna Luku Christa. Arichtev má z předchozího vztahu ještě syna Teodora.