Veronika Arichteva bude mít druhé dítě. Těhotenství dlouho tajila

„Dlouho to bylo naše krásný tajemství, ale to tajemství je čím dál větší a já už nemám tak velký trika,“ napsala Arichteva k videu, na němž je s manželem Biserem Arichtevem a synem Lukou, který si hraje s fotkami z ultrazvuku.

veronikaarichtev Dlouho to bylo naše krásný tajemství, ale to tajemství je čím dál větší a já už nemám tak velký trika



Těšíme se na tebe, ty naše další lásko!



Bude prdel vol. 2



#tosemamezetemame

#budeprdel

#loading



@biser.a.arichtev oblíbit sdílet odpovědět uložit

Herečka a režisér mají čtyřletého syna Luku Christa. U něj praktikují tzv. respektující výchovu. „Když má Luka trable nebo se něco děje, nechci to řešit řevem, plácnutím přes zadek nebo dalšími tresty. Raději hledám jiné cesty,“ vysvětlila v minulosti Arichteva s tím, že se o tomto způsobu výchovy hodně vzdělávala v literatuře i prostřednictvím různých podcastů a využila i dětskou psycholožku.

„Spousta lidí mi vytýká: No, ona musí mít koučku, neumí sama vychovávat dítě. Ale právě proto, že ho chci vychovat líp a tak, abych toho co nejméně pokazila, ji mám,“ vysvětlila.

Tento způsob výchovy se projevuje i ve zvládání emocí. „Nikdo ho za emoce netrestá nebo nehubuje. Ani za ty dobré, ani za ty špatné. A stejně tak to máme my. Od nás taky často Luka vidí reakce, emoce, které mohou být dobré, ale i zlé. A pak už je to o tom, co s tím děláme. Jestli si o tom promluvíme a buď se omluvíme za nějakou přehnanou reakci, nebo vysvětlíme, že to, že maminka brečí, nebo se směje, má nějaký důvod a že to je v pořádku, se nějak cítit,“ vysvětlila Arichteva.

Ačkoli je herečka těhotná, dál hraje v Zimní pohádce na Letních shakespearovských slavnostech nebo ve hře Malé chytré lži, s níž se představila v rámci Hvězdného léta pod Žižkovskou věží.