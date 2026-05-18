Nestydím se zeptat se, když nevím, jak na syna, říká Veronika Arichteva

Jako influencerka se zúčastnila akce, na které byly představeny nové produkty pro intimní hygienu, které sama používá. „Ano, svým kolegům teď voním,“ informovala s úsměvem během rozhovoru s moderátorem akce Petrem Říbalem.
V létě se vrátí v rámci Letních shakespearovských slavností do inscenace Zimní pohádka, která bude mít derniéru, a také do představení Malé chytré lži uváděného na letní scéně Divadla Kalich pod Žižkovskou věží.
Kosmetické péči se věnuje intenzivně, protože vždycky měla problémy s pletí. „Nejprve to bylo akné a pak přišly rovnou vrásky. Myslím, že jsem nikdy neměla nějaké klidové období, protože mám hodně citlivou pleť. Tím pádem nemůžu používat všechno a týká se to nejen přípravků na obličej, ale i na vlasy a tělo,“ vysvětluje.
„Maskéři o tom vědí a buď koupí kosmetiku, kterou používám, nebo si základ udělám doma. Napatlám se krémem, než jedu na plac, a tam mi už na něj dají jen make-up, přičemž vycházejí z toho, co vyhovuje mně a zároveň potřebám kamery. Mám i svůj pudr. Myslím, že takhle by to mělo být u všech maskérů, že respektují specifika každého herce, protože pleť je zásadní,“ říká.
„Pamatuji si, že jsem měla takové ‚stříkátko‘ do vlasů a asi jsem ho používala víc, než jsem měla. Jak se pak vlasy dotýkaly obličeje, tak jsem se z toho silně osypala. Na krku mi vyrazila krupička a já šla zrovna točit. Ale holkám se to podařilo nějak zamaskovat. V takových chvílích mi pomůže všechno vysadit a vyčistit si pleť mojí oblíbenou kosmetickou značkou,“ vypráví.
K natáčení se vrátila po roce a půl. „Těšila jsem se na to, ale zároveň se i bála, jak mi půjdou texty do hlavy. Přece jen když člověk z té rutiny vypadne… Chvilku mi to trvalo, ale dneska už jedu na plac, aniž bych cítila nějakou nejistotu,“ říká.
Nový seriál točí i její manžel, režisér Biser Arichtev, který má na kontě mimo jiné seriály Zlatá labuť, Kukačky nebo Guru. „A mezitím se snažíme zvládat Luku, aby ho měl kdo odvést a přivést ze školky. Pomáhají nám babičky, občas kamarádka…,“ vypráví herečka.
Do školy půjde až napřesrok, protože šest mu bude teprve v září. „Přijde nám to tak správné, nechtěli jsme to uspěchat,“ říká Veronika. Syn je ale napřed, umí už číst i psát. „Myslím, že už v roce a půl, zrovna když jsme točili O mě se neboj, jsem ho učila základní písmenka, protože se na ně ptal. Dneska si na ulici sám přečte některé nápisy. Je hodně zvídavý, zajímá ho spousta věcí a my ho v tom podporujeme,“ říká.
Školu mu vybrali česko-anglickou. „Preferují tam individuální přístup. Když vidí, že je dítě pozadu, pomůžou mu, pokud je napřed, přizpůsobí se mu,“ dodává Veronika.
Občas bere Luku s sebou do divadla nebo na natáčení. „Aby věděl, co to znamená, když máma řekne, že jde do práce. Ale nemyslím si, že by vnímal, že jsme nějak známí. Když se stane, že se se mnou chce někdo vyfotit, tak si ale přeje být na té fotce s námi. Pak lidi prosím, aby jen předstírali, že nás fotí společně,“ říká Veronika, která se už před časem rozhodla svého syna na sociálních sítích neukazovat a počkat, až se sám rozhodne, jak bude se svým soukromím nakládat.
Osvědčila se jí respektující výchova. Snaží se se synem vést dialog a všechno mu vysvětlovat. Pokud si s nějakou situací neví rady, obrací se na rodičovské kouče. „Protože mají spoustu nástrojů, jak to dělat líp, které my neznáme,“ vysvětluje.
„Já jsem byla vychovávaná autoritativně. A protože nechci své dítě bít nebo ho ponižovat – a nemusí jít zdaleka o takhle vyhrocené situace, ale i o ty úplně malicherné – tak se zajímám o to, jak postupovat. Když nevím, jdu se zeptat a nestydím se za to. Protože pro mě je prioritní dělat to se svým synem tak, aby byl šťastný a já to pokazila co nejmíň. Myslím si, že je tisíckrát lepší jít pro radu k odborníkovi než napáchat spoustu zla jen proto, že si myslím, že to, jak to dělali rodiče, je nejlepší,“ dodává.
Fyzické tresty se jí příčí stejně jako neuctivé chování k dětem. Nedávno veřejně odsoudila vulgární verbální projev Josefa Kokty směrem k jeho třem dětem.
Zároveň se snaží syna Luku nerozmazlovat. „Máme hranice, nekoupíme mu všechno, co chce. A našli jsme docela dobrý systém. Vytvořili jsme si s manželem v telefonu složku a to, co vidí v obchodě a přeje si, vyfotíme a dáme do ní. Zároveň mu vysvětlíme, že momentálně mu nemůžeme kupovat další hračku, ale že až budou Vánoce nebo bude mít narozeniny, něco z toho třeba dostane. A když ten den přijde, tak se tím řídíme. A rozešleme fotky i babičkám, které si třeba neví rady, co mu dát na Den dětí. Musím říct, že to funguje skvěle,“ říká.
„Pro malé dítě, které ještě nemá dostatečně vyvinutý mozek, je těžké regulovat emoce a přijmout, že něco nebude. Neradi slyší na další pohádku, bonbon nebo hračku odpověď ne. Ale ve chvíli, kdy mu řeknete ne teď a je tam vidina toho, že někdy ano, tak s tím dokáže lépe pracovat,“ vypráví.
Loni strávili jako rodina skoro měsíc na Bali ve společnosti Martiny Pártlové a její rodiny. „Pronajali jsme si tam baráček a bylo to super,“ vzpomíná. V létě bude vytížená, takže velkou dovolenou neplánuje. „Ale už jsme se s Martinou domlouvaly, že bychom jely aspoň na pět dní bez manželů, jen s dětmi, někam tady v Česku,“ uzavírá Arichteva.
13. března 2026